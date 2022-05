Entrevista en Ibiza a los componentes de Duran Duran

John Taylor es un mago de la guitarra de cuatro cuerdas. Su estilo y presencia son impactantes en todas las facetas artísticas que toca. Músico, compositor, actor y pintor. Está considerado como el mejor bajista del Reino Unido y uno de los mejores del mundo. Comanda la marcha del grupo en directo y es la referencia rítmica de la icónica banda británica de ‘new wave’ Duran Duran.

¿Qué hace de Ibiza un lugar tan especial para usted?

No tengo una relación directa con la isla, la estoy conociendo. Es la tercera vez que vengo. Me mudé a California hace años y estoy lejos del Mediterráneo. Muchos amigos de Inglaterra vienen mucho o tienen una segunda residencia aquí. La primera vez que tocamos en la isla fue en Ku, hace mucho tiempo, y no lo recuerdo bien.

¿Cómo vivieron la experiencia de tocar en un club como Ushuaïa?

Tocamos canciones de 40 años de nuestra música salpicadas con temas del nuevo álbum. Fue una experiencia interesante.

Duran Duran se ha caracterizado por la espectacularidad de sus vídeos y espectáculo, ¿sigue siendo parte de su puesta en escena?

Somos una banda muy visual, así que siempre hay un componente de espectáculo muy importante. Nos preocupamos por lo que llamamos ‘contenido de pantalla’ que forma parte de la perfomance.

Usted es productor, escritor, compositor, diseñador, músico, actor y ahora pintor.

Hace tiempo que no actúo. He probado varias disciplinas en estos años, es la oportunidad que te da la fama, puedes escribir un libro, actuar o diseñar ropa. La gente presta atención a lo que haces o pintas. Soy un artista incansable, muy creativo y nada bueno relajándome. En el caso de la pintura que hago ahora, se trata de una actividad completamente diferente a actuar con un grupo de música.

¿Qué le gusta más?

No se puede comparar. No puedo elegir. Me encanta la música, pero también me gustan las artes visuales porque fui a una escuela de arte. Me gusta todo y la oportunidad de hacerlo todo.

¿Tiene alguna preferencia?

No, me estoy encontrando como pintor, busco aún mi estilo.

¿Cómo define el nuevo ‘Future Past’?

Se llama así porque tiene un poco de futuro y de pasado. Cuando lo escribimos pensamos que queríamos que sonara moderno, contemporáneo y que tuviera algo de la música con la que hemos crecido.

¿El new wave es todavía un estilo musical vivo?

Supongo que en este punto es una filosofía. Es un estilo musical después del punk-rock, con mucha energía, que se podía bailar, no era tan furioso como el punk, estaba abierto a la música electrónica y de baile, más abierto a otros estilos que el punk.

¿Qué le parece la música electrónica actual?

Me gusta escucharla, pero prefiero escuchar música en la que suene la voz humana, se trata más de la actuación del ser humano sobre el instrumento, por ejemplo los dedos sobre la guitarra. No es que no se pueda hacer con la música electrónica, pero tiene que haber un equilibrio.

Nick Rhodes: «Me interesa la inteligencia artificial y cómo influye en la música»

Músico y pintor. Es conocido como el ‘mago de los teclados’ de los años 90 por su innovadora aportación al sonido new wave y el uso de teclados y avanzados sintetizadores de la época. Comparte con John su afición por las artes y la fotografía y expuso con él en el Hangar 9489 de Ibiza. Bajo su aspecto tranquilo, elegante y bohemio, se esconde un gran músico, pianista, fotógrafo y artista inquieto.

¿Recuerda su primera vez en Ibiza actuando en Ku?

La primera vez que vine como adolescente fue con mi pareja de entonces y lo pasamos muy bien. Recuerdo el Ku, Amnesia y Pacha. Volvimos algunas veces más y después tocamos con el grupo a finales de los ochenta en Ku. La isla es preciosa, un lugar maravilloso, la gente es divertida. Simon pasa mucho tiempo aquí, tiene muchos amigos.

¿Cómo ve la isla ahora?

Ha cambiado mucho, está más desarrollada. Espero por el bien de los ibicencos y residentes que no se sobredesarrolle, sería una lástima que perdiera su belleza natural. Su ubicación en el Mediterráneo y el clima son impresionantes. Sería una pena muy grande perder estas cualidades.

¿Cómo es posible volver al escenario después de tantos años?

Hemos estado juntos durante cuarenta años. Hemos tenido largos parones entre algunos álbumes, pero siempre volvemos a juntarnos porque nos encanta tocar juntos. Es una relación musical y artística muy buena. Además somos grandes amigos, tenemos una relación más duradera y consolidada que otras personas.

Existe entre ustedes una amistad real ¿ese es el secreto?

Es uno de ellos. También ser capaz de crear juntos algo artístico que nos llene y que guste al público.

¿Fue extraño actuar en un club de música electrónica como Ushuaïa?

Es un lugar precioso y al aire libre. Había fans de diferentes partes del mundo para celebrar juntos esta nueva actuación. Fue espectacular poder celebrarlo después del horror que hemos vivido en estos dos últimos años. Nos encanta la música electrónica y la gente joven y de todas las edades.

¿Cómo define su arte?

Mi arte es predominantemente fotografía, pero hay piezas de cobre oxidado con una imagen sobre ellas, me gustan las flores, he fotografiado unas flores todos los días durante seis semanas hasta que estaban marchitas y me ha encantado retratar esas parte de la naturaleza. John y yo hemos hecho algunas colaboraciones juntos, como la de ahora para el IMS. Es la semana de Duran Duran que para nosotros es un nuevo formato y Eivissa es lugar idóneo para esto.

¿Cómo ve el futuro de la música?

La música está en un buen momento con gente joven emergente fantástica, los artistas tienen que mirar siempre hacia delante y crear cosas novedosas.

La tecnología juega un gran papel.

La tecnología va por delante en todas la épocas, estoy muy interesado en la inteligencia artificial y cómo influye en la música. Es un nuevo concepto creativo.

Simon Le Bon: «Ibiza tiene una cultura musical profunda que la hace diferente»

Simon Le Bon es el cantante del grupo, compositor y la cara más visible de Duran Duran. Es un enamorado de la isla.

¿Qué tiene esta isla que hace que usted siempre vuelva?

No son solo los clubs, ni la música sino que tiene también una entidad y cultura musical muy profunda. Es una isla preciosa, de aguas azules, en medio del Mediterráneo y que no está muy lejos para nosotros, que venimos de Londres a menudo.

¿Cuál es el secreto para seguir unidos?

Hemos hecho mucha música juntos y la marca continúa, pero sobre todo nos une la amistad y para que perdure hay que ser flexible, tolerante y muy respetuoso. Hemos crecido juntos, sin embargo, todos hemos trabajado por separado. Cuando vamos a hacer un álbum ya sea más electrónico o en directo somos capaces de movernos también con la música moderna y seguir mirando hacia el futuro.

¿Fue difícil grabar ‘Past Future’?

Cuando estamos en el estudio grabando e inmersos en los sonidos exploramos cómo pueden quedar los teclados, la batería, las bases y la guitarra… esto siempre está ahí, voy probando para ver cómo queda con los sonidos vocales. Tengo una carpeta en mi teléfono con frases e ideas que voy recogiendo, encuentro inspiración en todo y en cualquier momento. Escribo y reescribo sin parar hasta que sale el tema.

Roger Taylor: «Nos une la pasión por la música, la amistad y que dividimos las ganancias»

Roger Taylor es el potente batería que marca la pauta del grupo con una notable presencia en directo.

Juntos de nuevo en Ibiza.

Me llamaron para volver a formar el grupo y aquí estamos, han pasado tantos años y como si nada. Hemos vivido un fin de semana activo y hasta he pinchado en la sala principal de Pacha. Los ritmos y sonidos que hay en Ibiza nos interesan.

¿Cómo ha sido el reencuentro?

Cuándo volvimos a juntarnos no sabíamos quiénes éramos ni si habíamos cambiado. Nos une la pasión por la música, la amistad y una cosa muy importante: dividimos las ganancias a partes iguales, ninguno gana más. Es una manera interesante de proceder para seguir tantos años. Somos muy democráticos, tomamos juntos todas las decisiones y nadie decide nada solo.

¿Surgió de forma espontánea?

Hemos estado temporadas trabajando por separado y, de repente, coincidimos en que era el momento de volver a hacerlo juntos, sentimos eso y es algo bonito.

¿Cómo han grabado su nuevo disco?

Componer las canciones de todo un álbum es un trabajo duro e importante, no es magia.

¿Qué canción le gusta tocar?

‘Reflexion’, es una canción que aporta relajación y une a las personas, es muy sentimental. ‘Wild Boys’ porque los sonidos de la batería son muy notorios e importantes, es muy musical.