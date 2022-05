El Consell de Govern ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Movilidad y Vivienda y a través de un decreto ley, la nueva regulación del servicio del taxi en Ibiza.

Según ha explicado en rueda de prensa la presidenta del Govern, Francina Armengol, esta norma da respuesta a la solicitud hecha por el Consell de Ibiza, en conformidad con los cinco ayuntamientos de la Isla, para la actualización del régimen de carga y descarga y tarifa única del sector del taxi en Ibiza.

El decreto ley, según ha recogido igualmente la Conselleria en una nota de prensa, tiene como objetivo dar cobertura legal al sector del taxi en la Isla dado que las normas previas habían decaído, y después de que el 16 de marzo de 2022 el Consell Consultiu de Baleares hubiera concluido que la modificación del régimen especial de recogida de viajeros, así como la del régimen tarifario, se tiene que hacer mediante una norma reglamentaria cuya aprobación es competencia del Govern, mientras que la mera actualización de las tarifas fijadas a la norma se puede llevar a cabo a través de un acto administrativo general dictado por el órgano competente del Consell Insular.

En estos momentos resulta "muy urgente e inaplazable" la inmediata aprobación de esta regulación dada la grave situación de inseguridad jurídica existente en el marco regulador de la prestación del taxi en la Isla.

Según el Govern, el inicio de la temporada turística comportará un aumento de la demanda de movilidad. Ello, unido a la perspectiva de la recuperación de la actividad nocturna vinculada al ocio, hace imprescindible la regulación de la prestación del servicio en el ámbito insular.

Se entiende, por lo tanto, que ante la situación expuesta se da el carácter extraordinario y urgente que exige el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Baleares que justifica la regulación de esta materia por decreto ley.

El decreto

Esta regulación, ha explicado la líder del Ejecutivo autonómico, se aplicará a los servicios de taxi, tanto de carácter urbano como interurbano, ordinario o estacional, que se presten con vehículos provistos de licencia municipal de autotaxi y de autorización de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, que se documenta en la tarjeta VT, cuando el recorrido de estos servicios transcurra por el territorio de la isla de Ibiza.

El decreto aborda, en primer lugar, el régimen de prestación del servicio de taxi y establece que los vehículos autorizados para prestar el servicio de taxi pueden recoger a los viajeros siempre que haya gente esperando a la parada. En este supuesto, los taxis tienen que recoger a los pasajeros por estricto orden de llegada a la parada, independientemente del municipio al que pertenezcan.

Además, los taxis pueden permanecer en situación de espera en paradas que no sean de su municipio siempre que no haya taxis y aunque en ese momento no haya usuarios del servicio pendientes de ser atendidos. Los vehículos deberán abandonar la parada en el momento en que se ponga en situación de espera un taxi del municipio.

También, queda expresamente prohibido seleccionar los servicios, mientras que las paradas oficiales serán el punto de carga.

El decreto regula el uso del GPS en todos los municipios, de forma que, para hacer un servicio de taxi solicitado o gestionado mediante tecnología, se atenderá al carácter urbano o interurbano del servicio pedido y se podrán asignar servicios en la totalidad del territorio, ya sea con taxis propios del municipio donde se tenga que iniciar el servicio, ya sea con taxis de cualquier otro municipio de la isla de Ibiza si se cumplen determinados condicionantes, como que el recorrido sea urbano y haya en este municipio un reglamento municipal que lo regule.

También, si el recorrido pasa por más de un municipio (recorrido interurbano) y hay una parada en las zonas de servicio más próximas se tiene que asignar al primer taxi del municipio en esta parada de acuerdo con el sistema de asignación hecho por el servicio de GPS de manera automatizada.

El Govern también da, a través de esta norma, cobertura legal a la estructura tarifaria del taxi en Ibiza y establece que el Consell Insular determinará y actualizará las tarifas máximas obligatorias y los suplementos.

El régimen de contratación establece que los servicios se tienen que contratar en régimen de coche completo; los recorridos se tienen que hacer por el itinerario más corto; los vehículos tienen que llevar el impreso oficial de las tarifas aplicables en un lugar visible en el interior del vehículo y es obligatoria la emisión de recibos y el usuario tiene derecho al transporte gratuito del equipaje.

La vigencia de este Decreto Ley finalizará cuando el Consell de Govern apruebe la norma oportuna sobre la materia.