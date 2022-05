«A los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera se les hace largo que no se solucione la falta de oncólogos»

«Somos conscientes del trabajo que se está haciendo para que vengan oncólogos, pero queda mucho por delante y a los enfermos de cáncer se les hace largo», comenta Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) tras salir de una nueva reunión con la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, Un encuentro al que también asisten la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, y la directora médica, Sheyla Sironvalle, además de representantes de las asociaciones de cáncer de las Pitiusas: Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Elena Torres, Asociación de Cáncer Metastásico, Associación de Pares de Nins amb Càncer de Balears (Aspanob) y Associació d’Ajuda al Malalt Desplaçat de les Illes Balears (Asamdib).

«Queremos hacer política de salud y no politizar según qué enfermedades», señala la consellera cerca de las dos de la tarde, tras en encuentro, celebrado en el viejo Can Misses. «El servicio está garantizado, aunque es cierto que no de la forma en la que querríamos, con la plantilla completamente cubierta», reconoce la máxima responsable de la sanidad en Balears antes de recordar que la situación que se vive en estos momentos en el servicio de Oncología, tras la marcha de dos especialistas, es la misma que se ha vivido «en otras épocas con otros servicios». «Está pasando en toda España», continúa Gómez, que asegura que el objetivo de la reunión es «tranquilizar y transmitir confianza» a los afectados y que las asociaciones le expliquen qué situaciones concretas les generan más inquietud.

«Nuestro deseo es contar con una plantilla estable lo más rápido posible», indica la consellera, que de momento desconoce cuándo se incorporará a Can Misses la oncóloga de Son Llàtzer que ha ganado en oposición la plaza que dejó vacante el ex jefe del servicio. La intención de Salud es que, aunque tiene un plazo de un mes desde la publicación del nombramiento, lo haga lo antes posible. Al parecer, la oncóloga ha comunicado que comenzará en Can Misses cuando se haya despedido de sus pacientes de Mallorca.

Las asociaciones recuerdan que en estos momentos Can Misses cuenta únicamente con una oncóloga a jornada completa y otro con un 75%, situación que ha obligado a suspender las visitas presenciales en Formentera y a reforzar la atención a los enfermos con especialistas de los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases. «La situación que nos gustaría es contar con los cinco oncólogos de la plantilla», indica la responsable de Apaac, que lamenta que la situación, desde principios de año, cuando comenzaron los problemas, haya ido empeorando. La presidenta de Apaac reconoce el esfuerzo que se está haciendo, pero insiste en la importancia de que a los enfermos no los atienda cada vez un oncólogo diferente. «Hay un factor emocional que es muy importante», concluye.

El escollo de la vivienda

«Están haciendo todo lo posible para que tengamos más oncólogos, pero ahora tenemos menos de dos y cuando se incorpore la nueva tendremos 2,75», reflexiona Helen Watson, presidenta de IFCC, poco después del encuentro, por el que se mostró agradecida: «En la primera reunión pedimos volvernos a reunir en un mes y lo han cumplido». «En septiembre se incorporará otro y tendremos casi cuatro. Queremos cinco oncólogos, pero no caen del aire», continua Watson que propone crear «pisitos» en el viejo Can Misses para los especialistas que tengan que venir de fuera y, además, como uno de los obstáculos para las contrataciones es la dificultad de encontrar vivienda, pide a quienes tienen pisos para alquilar que los ofrezcan para todo el año, no sólo a turistas.

«Sabemos que están haciendo lo que pueden, pero con la falta de profesionales que hay en toda España Ibiza no es un destino atractivo. Habrá quienes prefieran quedarse en su tierra, o cerca de los suyos», indica la presidenta en Ibiza de la AECC, Carmen Villena. Ella misma cuenta que desde el Área de Salud les han explicado que para intentar atraerlos se ofrecen a ayudarles a buscar vivienda, colegio si tienen hijo y hasta empleo para las parejas. Villena destaca que, además, los pacientes han comenzado a acostumbrarse a los oncólogos desplazados de Mallorca al ver que más de una ves les ha atendido el mismo.

Susana Ribas, de la Asociación de Cáncer Metastásico, aprovechó la reunión con la consellera para poner sobre la mesa otras reivindicaciones de las asociaciones. Como el registro de tumores, que les permitiría enfocar las campañas de prevención y detección precoz a los tumores con más incidencia en las Pitiusas. También que los pacientes tengan acceso a sus historias clínicas y sus resultados: «Puedo ver mis pruebas de Son Espases, pero de Can Misses, ni los resultados de un análisis de sangre». Sobre esto, indicó Ribas, la consellera les aseguró que estaba previsto, «pero que con el covid se paralizó todo». La portavoz de la asociación agradeció la visita de la consellera. «Pero se lo agradeceremos más cuando tengamos cinco oncólogos», zanjó.