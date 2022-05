Correos Express sigue sin cumplir los plazos de entrega por falta de personal

La situación en Correos Express Ibiza y su servicio de reparto no mejora. A pesar de las numerosas quejas recibidas por su «ineficaz servicio de reparto», según califican algunos de los clientes afectados, cientos de paquetes se acumulan en la nave que la empresa de paquetería tiene en el polígono de es Gorg.

El problema principal radica en la falta de personal de reparto. Diario de Ibiza habló ayer dos de sus trabajadores, que prefirieron no revelar su nombre: «El problema que tenemos es que no tenemos gente. Muchas personas han venido incluso desde fuera de la isla para completar la plantilla, pero nos sigue faltando personal».

Al exiguo servicio de reparto de las últimas semanas se le suma la falta de planificación y organización dentro de la nave: «Muchos de los trabajadores que han venido a trabajar de fuera no aguantan en el puesto porque al ver que los paquetes que llegan no se clasifican correctamente, si no que se amontonan, prefieren marcharse», aseguró uno de los trabajadores.

Sacar los pendientes en Vila

Por ello, los empleados que permanecen en su puesto de trabajo están haciendo un gran esfuerzo para intentar cumplir con los plazos de entrega establecidos: «Durante este fin de semana queremos dejar repartidos todos los paquetes pendientes de Ibiza ciudad, veremos si podemos conseguirlo», relató un empleado.

Mientras, los clientes siguen a la espera de una solución. José Ramón lleva esperando su ordenador, que está en la nave de la empresa según el sistema tracking del producto, desde hace más de diez días: «Al final ha pasado una semana más y todavía no he recibido nada. Al haber realizado el pedido por Amazon, ellos tampoco nos dan una solución. El problema ahora lo tenemos con la empresa de reparto, que está claro que no sabe cómo actuar», lamentó este cliente.

Diario de Ibiza ha intentado sin éxito estos días ponerse en contacto con el gabinete de comunicación de Correos Express.