Hace unos días se publicaba una información que hacía saltar todas las alarmas. Al parecer se habría producido un intento de secuestro en una casa de Ibiza donde se alojaban Froilán y sus amigos, entre los que se encontraban el hijo de Arantxa de Benito, Aitor.

Hablábamos con Arantxa de Benito el pasado fin de semana y nos sorprendía la reacción que tenía al preguntarle por esta información que días más tarde se desmentía y se aseguraba que el intento de entrada de los ladrones había ocurrido cuando los jóvenes ya no se encontraban en su hogar.

Ahora, hemos podido hablar de nuevo con Arantxa De Benito y nos ha hablado sobre el intento de secuestro de Froilán en el que también se vio involucrado su hijo: "yo no quiero hablar de esto por favor, gracias a dios ellos no estaban, estaban fuera de la casa, hay que proteger a los niños, todo se quedó en un susto".

En cuanto a cómo se tomó la noticia, la colaboradora de televisión nos ha comentado que: "el susto que me llevé cuando me llamaban amigas, periodistas mi hijo me decía mami tranquila, nosotros no estábamos, estábamos fuera. Gracias a dios todo bien".