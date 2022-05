Los trabajadores de las ambulancias de Ibiza irán a la huelga si no les pagan

Los trabajadores de las ambulancias de las Pitiusas convocarán una huelga si no les pagan lo que les deben. Así lo ha asegurado este viernes Javier Carlos Ribas, portavoz del comité de empresa, tras la concentración celebrada a mediodía frente a la entrada principal del Hospital Can Misses.

Una convocatoria a la que han asistido cerca de medio centenar de los trabajadores de este servicio. Durante la protesta, los afectados han enarbolado pancartas en las que se podían leer diversos mensajes: «No es un hobby, es nuestro trabajo», «Convenio digno ya», «Cuatro años para un complemento. No más mentiras». «Solución o huelga». «No somos una ONG, queremos cobrar. SSG paga ya». «Si lo he trabajado por qué no me lo pagan» o «Sin convenio, sin dignidad».

«La concentración era por el impago a los profesionales del servicio no urgente, pero han venido a apoyarnos compañeros del servicio de traslados urgentes. Una veintena estaba de guardia y por eso no ha podido venir», afirma Ribas, que explica que el pasado 30 de abril, la empresa SSG que prestaba este servicio, concluyó su contrato con el Ib-Salut. Con la subrogación, «dejó sin abonar la nómina y todo el finiquito al personal de servicios no urgentes de ambulancias programados». «Sólo cobraron unos pocos, los que firmaron sin poner ninguna pega», detalla el comunicado remitido por el sindicato CGT, convocante de la protesta. La sección sindical ha puesto una denuncia por este tema a Inspección de Trabajo. Los trabajadores aseguran que el impago es una represalia de la empresa contra los trabajadores que firmaron «no conforme», ya que se les debían horas extras o festivos por cobrar. «La empresa mostró su enfado por poner esa coletilla en la nómina y amenazó a los trabajadores diciéndoles que, o se cambia eso, o tardaríamos en cobrar», explican.

«Ahora, quien gestiona el servicio es Gesaib, que es una empresa del Ib-Salut y el problema es, además, que falta la aprobación del convenio», relata el portavoz de la concentración, que recuerda que el Ib-Salut «ha tenido cuatro años» para negociarlo.

Sin contacto con Salud

Los trabajadores no entienden que, a día de hoy, no hayan podido ponerse en contacto con ningún responsable de la conselleria o del Servei o incluso de la propia Gesaib. «Lo hemos intentado y nadie, por parte de la Administración, nos ha contestado», denuncia Javier Carlos Ribas, que se confiesa sorprendido por este hecho. «Incluso se han puesto en contacto conmigo por cuestiones personales, pero no por este tema», señala.

En este sentido, Ribas explica que escribieron una carta al director gerente del Ib-salut en el que «las únicas condiciones» que le ponían para parar las movilizaciones eran una reunión y un adelanto de lo que se les debe.

El malestar entre los trabajadores es tal que, en vista de la falta ya no sólo de respuesta sino también de diálogo con la Administración, los trabajadores se preparan ya para configurar el comité de huelga de cara a organizar un paro en las próximas semanas. «Es algo muy serio», comenta el portavoz, que asegura que los trabajadores a los que SSG no ha abonado la última nómina, así como otros conceptos, son alrededor de una treintena de los cerca del centenar que componen la plantilla en Ibiza y Formentera.

Tanto los trabajadores como el sindicato exigen a la Administración que medie para que SSG «pague lo que es de los trabajadores». «El Govern balear debe asegurarse de que se cumple la ley y que SSG pague», concluyen.