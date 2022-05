El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha desestimado el recurso que interpuso la empresa Voramar el Gaucho contra el acuerdo del pleno del Consell de Ibiza de fecha 28 de febrero de 2019 por el que se impuso a las concesionarias del transporte público de pasajeros en autobús el uso de la estación ubicada en el Centro lntermodal y de Servicios, Cetis. El Consell y la Sociedad Gestora Cetis SL figuran en el procedimiento como partes demandadas. Contra la resolución del Contencioso cabe recurso de apelación.

El fallo, firmado el 5 de abril por la magistrada Sonia Martín Pastor, rechaza todos los argumentos de la empresa, propiedad desde hace varios años de Alsa.

Voramar el Gaucho alegó que el acuerdo se cerró sin tener en cuenta el Real Decreto 70/2019 de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y porque el Cetis incumplía requisitos legales como disponer de entrada y salida diferenciada de autobuses.

La empresa justificó su recurso también en que las paradas exteriores no tienen la consideración de estación de viajeros, por lo que «no procede exigir el pago de canon de viajeros, ni el incremento en el precio del billete o el sometimiento al reglamento del Cetis». Y en que con el traslado a la estación, «se incumplen los requisitos para la modificación del contrato de concesión». También impugnó la cuantía de la compensación económica por la sujeción al régimen tarifario y al aumento de kilómetros. Se desestiman todos los motivos.

Si hay estación hay que usarla

Sobre el primer punto, la magistrada entiende que «de las modificaciones del ROTT no se infiere que los Cetis dejen de ser de uso obligatorio, sino que como se dispone en el art. 84.2 del ROTT, en las poblaciones donde existan estaciones de transporte de viajeros que cumplan con los requisitos (...) las paradas deben efectuarse en estas». «Por tanto, existiendo en Ibiza una estación de transporte de viajeros, las paradas deben efectuarse en ella».

En relación a la carencia del Cetis de una rampa para la entrada y otra para la salida de vehículos, la sentencia recuerda que precisamente el Consell se opuso al uso del Cetis por esta circunstancia: «Sin embargo, en consulta informativa del Consell al Ministerio de Fomento se concluyó que le corresponde al Consell valorar si el Cetis tiene la consideración de estación de viajeros. Y en base a su propio informe de 15 de junio de 2014 se concluyó que sí reunía los requisitos como estación de viajeros, si bien necesitaría de (...) un segundo acceso, cuestión que se contiene en el convenio marco [con el Ayuntamiento de Ibiza] y que está siendo ejecutado habiéndose dictado la orden de 14 de marzo de 2017».

La operativa

Sobre este particular, la Sociedad Gestora Cetis respondió que «la existencia de un único acceso en la estación (...) no conlleva el incumplimiento» del ROTT, ya que «únicamente exige la posibilidad de realizar la operativa de entrada y salida de vehículos de forma simultánea y sin interferencias, y no es necesario tener una rampa de entrada y otra de salida, y lo que manifiesta el Consell en sus informes es que el Cetis cumple con los requisitos, si bien para garantizar una mayor seguridad se prevé la creación de un segundo acceso».

Accesos sin interferencias

La magistrada confirma que del artículo del ROTT que trata este asunto «no se puede inferir que sea necesario que exista una rampa de salida y otra de entrada de autobuses (...) sino que ha de contar con accesos que no produzcan interferencias entre los vehículos ni alterar sensiblemente la capacidad de circulación de las vías colindantes».

Sobre las paradas exteriores, se recuerda el informe de los técnicos del Consell «en el que se manifiesta que se instalan dársenas subterráneas y dársenas en superficie, con lo que se cumplen los requisitos porque forman parte de una única unidad física, que es la estación de viajeros, y además los que se encuentran en superficie están cubiertos por marquesinas».

El PSOE, que gobernaba el Consell cuando se ordenó el uso del Cetis, valoró ayer la sentenciay destacó que «avala un acuerdo muy elaborado y muy correcto, tanto en las tarifas como por las condiciones técnicas de la estación». También destacó el «intenso trabajo» realizado con el Ayuntamiento y la concesionaria para desbloquear «una situación que no tenía sentido» al mantenerse cerrada la estación de autobuses.

El portavoz socialista, Vicent Torres, indicó que «la mejor prueba de que la apertura del Cetis fue una decisión correcta es que el actual Consell no se ha atrevido a tocarlo». Los populares, según recordó Torres, incluso manifestaron que la instalación era «un fraude».