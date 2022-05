Así será el cierre al tráfico en el barrio de Puig des Molins en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza pondrá en funcionamiento a partir del próximo 1 de junio el nuevo sistema de control de acceso de tráfico al barrio de Puig des Molins. El teniente de alcalde y concejal de Movilidad y del barrio, Aitor Morrás, se reunió este miércoles por la tarde con hoteleros y vecinos de la zona para aclarar todas aquellas dudas que ha generado la puesta en marcha de este servicio.

El control de acceso en el barrio estará situado en la calle del Arxiduc Lluís Salvador, confluencia con Vía Romana. Este acceso funcionará como filtro para los vehículos autorizados a acceder al barrio de Puig des Molins. Además, habrá dos puntos de control de salida de vehículos que se localizan en las calles de Luci Oculaci y de Tagomago. El sistema empleado para el control de accesos consistirá en la autorización de vehículos mediante lectura e identificación de matrícula.

Según explicó Morrás en la reunión con los vecinos, en las próximas semanas los residentes de Puig des Molins podrán acceder a una plataforma online en la que deberán acreditar que viven en el barrio y donde será necesario aportar la documentación de un máximo de dos coches por unidad familiar. Una vez hecho este trámite, la cámara situada en la calle Arxiduc Lluís Salvador leerá la matrícula del vehículo y automáticamente detectará si ésta pertenece o no a un residente del barrio. "Los trámites también podrán hacerse de forma presencial en las oficinas de la empresa concesionaria (EYSA), situadas en la calle Madrid", explicó el concejal.

Condiciones

Una vez explicado el proyecto, los técnicos del Ayuntamiento propusieron a los vecinos votar dos aspectos importantes sobre la circulación restringida en el barrio. Por un lado, se votó entre la posibilidad de permitir la circulación a todos aquellos vecinos que no sean de Puig des Molins o solo durante un máximo de 30 minutos. Los vecinos optaron, por mayoría, por dejar que el resto de vecinos de la isla puedan transitar por el barrio durante un tiempo máximo de 30 minutos. Cabe destacar en este aspecto que, en ningún caso se permite el estacionamiento a cualquier persona ajena al barrio, solo se permite circular, es decir, cruzar el barrio de extremo a extremo sin aparcar y sin exceder la media hora. "Consideramos que 30 minutos es más que suficiente para cruzar el barrio y facilitará el trabajo de las empresas de reparto o de amigos que vienen a hacer un recado", comentó un vecino en la reunión.

Por otro lado, el Consistorio propuso a votación la posibilidad de que cada vecino cuente con un máximo de entre 5 o 10 invitaciones de hasta 24 horas para aquellos momentos en los que familiares o amigos necesiten aparcar en el barrio por cualquier motivo. Los residentes de Puig des Molins eligieron, también por mayoría, contar con 10 invitaciones.

Pese a que casi todos los vecinos presentes en la reunión optaron por las 10 invitaciones hubo quien expresó cierto malestar con esta decisión porque temía la posibilidad de "iniciar un mercado negro de pases difícil de controlar y que puede hacer persistir el problema del aparcamiento para residentes". En este sentido, Morrás aclaró que el Consistorio se reunirá con la empresa concesionaria para explorar de qué manera se podría controlar y sancionar a los vecinos que hagan un mal uso de estos pases.

Tensión

En un momento de la reunión un vecino recriminó al concejal de Movilidad, Aitor Morrás, "no estar haciendo nada con el verdadero problema del barrio, que son las motos". Según explicó este residente de Puig des Molins, las motos quedarán exentas de todo tipo de restricción. Podrán seguir circulando por el barrio el tiempo que quieran y, además, podrán seguir aparcando donde quieran. También en el espacio destinado a los coches. "No es justo. El parking de motos que hay en el barrio es ridículo y las motos nos quitan el parking a los coches y si llamamos a la Policía siempre nos dicen que no pueden subir porque son muy poca gente y tienen cosas más importantes. Es una vergüenza", gritó el vecino ante Morrás, que admitió el problema pero no aportó ninguna solución. "Voy a proponer que se señalice de alguna manera que las motos no puedan aparcar en un espacio destinado a los coches, pero creo que no me lo van a permitir", explicó.

Hoteles

En un principio, aquellos hoteles que cuentan con parkings privados, como el Cenit, no dispondrán de ninguna plaza extra de aparcamiento en la vía pública, pero aquellos que no cuenten con un espacio en el que los clientes puedan aparcar, podrán pedir alguna plaza. "Todavía no sabemos qué haremos en este sentido. Estamos barajando varias opciones. De momento, lo que nos gustaría, es que los hoteles que no tengan parking privado, cuenten con coches lanzadera que sirvan para recoger y dejar a los clientes. El Ayuntamiento se comprometería a buscar un lugar en que el hotel pudiera tener aparcada esta flota", explicó Morrás. Por otro lado, también se dejó claro que estas lanzaderas tendrán un tiempo máximo de parada para hacer el "cheking" o el "checkout" que no superará una hora.