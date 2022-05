Hoteleros de Ibiza y CAEB consideran «insuficientes» los cambios en la Ley Turística

Los últimos cambios introducidos por la conselleria balear de Turismo en la Ley Turística no terminan de convencer al sector de Ibiza, que o bien considera que no solventan todas las quejas planteadas inicialmente (CAEB) o cree que son «insuficientes» (AEDH). Incluso hay quien no canta victoria y espera a que se concreten por escrito para no llevarse «una sorpresa» (Federación Empresarial Hotelera).

Para José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), el acuerdo que el Govern presentó el martes con el PI y los hoteleros de Mallorca «supone una corrección más favorable de una medida, la reducción de plazas directas, que sentó muy mal y que causó sorpresa al principio». Con los cambios introducidos, los alojamientos de menos de 150 plazas quedarán exentos de decrecer, mientras que el resto lo hará (entre un 1% y un 5%) dependiendo del porcentaje de ampliación de la edificabilidad (que como máximo será un 15%). «Ahora se ha mejorado sensiblemente uno de los aspectos que generó más controversia y, por tanto, hay que darle la bienvenida», añade. Ahora se ha mejorado sensiblemente uno de los aspectos que generó más controversia y, por tanto, hay que darle la bienvenida» Aunque añade varios peros: «Las otras cuestiones que se han negociado [los establecimientos obsoletos podrán cambiar su uso para reconvertirse en viviendas, de las que el 50% serán VPO] creo que quedan un poco cortas y son un tanto restrictivas, al centrarse en viviendas sociales y en términos sociosanitarios [residencias]. En ese aspecto deberían ser más flexibles, más valientes. Y lo digo como sugerencia, no como crítica negativa, pues efectivamente se empieza a dar una salida a los alojamientos obsoletos». Teme, en ese sentido, «que no funcione». «Eso de la vivienda social -afirma- está muy bien, es muy importante, pero tiene su propia dinámica y hay que ser muy cuidadoso. Soy escéptico al respecto». «Las otras cuestiones que se han negociado creo que quedan un poco cortas y son un tanto restrictivas, al centrarse en viviendas sociales y en términos sociosanitarios. En ese aspecto deberían ser más flexibles, más valientes" Al margen de esas novedades, se reafirma en que «todos los problemas que el sector puso de relieve en su momento siguen vigentes, como las camas elevables, el plan de circularidad… Son temas a los que habría que darle una vuelta, sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa turística y hotelera». Temor a las sorpresas La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, Ana Gordillo, confirma que las medidas anunciadas el martes son las mismas que se negociaron con el Govern desde Ibiza: «Por tanto, poco que objetar. Lo que estamos esperando es ver el texto redactado y que no haya ninguna sorpresa», indica. La satisfacción de Gordillo no es completa. Cree que aún hay aspectos que deberían pulirse, como «que haya excepciones para aquellos hoteles que no puedan adaptarse a las nuevas condiciones que se establecen en la ley». La satisfacción de Gordillo no es completa. Cree que aún hay aspectos que deberían pulirse, como «que haya excepciones para aquellos hoteles que no puedan adaptarse a las nuevas condiciones que se establecen en la ley» Los cambios introducidos también son «insuficientes» para Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, pues «no mejoran el texto inicial y dejan sin responder a las necesidades del sector de alojamientos turísticos, ejerciendo un excesivo intervencionismo en la oferta legal reglada y dejando sin solucionar ni controlar el intrusismo, la oferta ilegal, que sigue siendo el problema principal de masificación turística». El texto, insiste Reina, «aún debe mejorarse mucho y no recoge las enmiendas y peticiones que se han solicitado por parte del sector». El texto, insiste Reina, «aún debe mejorarse mucho y no recoge las enmiendas y peticiones que se han solicitado por parte del sector» «Si bien se suaviza la medida respecto a la moratoria de plazas en establecimientos de hasta 150 habitaciones, sigue sin ajustarse a las necesidades del sector regulado», advierte la hotelera, que avisa al Govern de que «si la oferta legal de alojamientos turísticos decrece, habrá menos recaudación fiscal». Como Roselló, no cree que «el cambio de uso de establecimientos hoteleros obsoletos vaya a fructificar porque, en la mayoría de los casos, a los propietarios no les va a resultar viable ni atractivo». Y en cuanto a las excepciones recogidas para la instalación de las camas elevables, estima que «son insuficientes».