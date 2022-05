Àngels Barceló: «Ibiza puede morir de éxito y la Administración tiene que ponerse en serio o esto va a estallar»

Àngels Barceló (Barcelona, 1963), una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional, emite esta mañana el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena Ser desde Ibiza. Concretamente desde el Museo de Arte Contemporáneo (MACE) con motivo del 23 aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad. Aterrizó ayer por la tarde en la isla y nos acercamos al museo para hablar con ella.

No es su primera vez en Ibiza y, por todo lo que lee y escucha, ¿cómo cree que ha cambiado la isla?

Tengo mucha curiosidad por ver qué me cuentan los invitados, porque han sido dos años de pandemia y me he acostumbrado, además, a viajar por diferentes sitios para hacer el programa prácticamente en solitario. Cuando he aterrizado [por ayer], que de hecho venían dos ingleses a mi lado en el aviónque se habían pedido un par de cervezas para el vuelo [risas], he tenido sensación de normalidad; que quizás en exceso es mucho, pero creo que todos necesitábamos acordarnos de lo que era esto antes.

¿Cree que este exceso ha llegado demasiado pronto?

Sí. Ibiza, y todo Balears, pueden morir de éxito. Yo es que tengo casa en Menorca y en Semana Santa lo he vivido. Se puede morir de éxito. Sí que es verdad que los hoteleros, los hosteleros… tienen una necesidad de recuperar el tiempo perdido, pero creo que se les puede volver en contra. El veraneante habitual se puede ver sobrepasado por exceso de gente. Creo que habría que tomárselo con un poco de calma.

A esto se suma otro gran problema que estamos viviendo en la isla, como es la falta de vivienda y lo imposible que está el alquiler para un trabajador medio, lo que deriva en que las empresas no completan plantillas.

Ese es un problema que, además, lo sé de primera mano porque lo ha vivido una persona muy próxima a mí, que ha tenido que desplazarse a Menorca para trabajar. Lo curioso es que no tienen un sueldo de kelly, camarera o cocinera, sino más alto, y no encontraba casa. No hay parque de alquiler, el que hay es intocable. Además, todo el mundo se lo guarda para las temporadas porque saben que sacan mucho más dinero y es imposible. Esto es un verdadero problema. O se pone la Administración en serio o va a estallar. Pero no solo en tema de los servicios, pasa lo mismo en los hospitales. Del hospital de Menorca se está yendo gente y entiendo que aquí pasa lo mismo.

Tenemos un caso reciente en el servicio de Oncología del que se han ido dos especialistas en las últimas semanas…

Pues eso. Es una plaza que podría ser atractiva: por la calidad de vida, por lo próximo que estás a la península, etc, y se convierten en plazas imposibles. Más allá de que los empresarios den todas las facilidades que puedan, a nivel de sueldo e infraestructura, a la gente que viene a trabajar, la Administración tiene que tomar una determinación en esto.

Hablando de la Administración, hace poco decía que hay que salir a la calle para preguntar directamente al ciudadano cuáles son sus problemas. ¿Lo hacen nuestros políticos?

Yo creo que no. Andan tan metidos en su mundo de sus cuitas partidistas que se olvidan de los problemas de la gente. El miércoles fue noticia el borrador de la Ley del Aborto, el tema de las bajas por la menstruación… Son cosas que nos preocupan y que nos afectan, como la salud mental. Las abordan, pero quedan tan sepultadas por el ruido que ellos mismos hacen que no les luce. El otro día conocimos el dato del paro, que demostró que la reforma laboral ha sido maravillosa para los contratos indefinidos.

Respecto a lo que dice, son muchas las personas, en su caso oyentes, que critican que los medios de comunicación se posicionan a favor de unos u otros. ¿Esto es así?

No, no, no. Nos acusan de eso y con los que teóricamente dicen que estamos, se enfadan cuando decimos algunas de las cosas que no nos parecen bien. Es evidente que yo soy progresista y que yo defiendo todo lo que tenga que ver con el bienestar, con la justicia, con la igualdad… Yo estaré cerca de quien defienda todas estas cosas.

¿Qué partido se enfada más?

Todos en general. A nadie le gusta que le critiquen. Cuando hablo con alguno de los políticos, tanto de derechas como de izquierdas, muchas veces les digo que están excesivamente alejados de la realidad de las personas, del día a día, en todos los sentidos. Tú ves la sesión de control al Gobierno y allí es muy raro que se hable de los problemas que tenemos los españoles. Lo más habitual es ver cómo se gritan entre ellos.

¿Deberían escuchar más las historias que cuentan en programas como el suyo o en el de sus compañeros cuando se desplazan y cuentan testimonios de gente local?

Mira [risas]... te diré que a mí estos viajes sí me sirven para conocer determinadas realidades. Nosotros mismos vivimos y trabajamos en Madrid y muchas veces tendemos, a pesar de que soy catalana, a no abrir los ojos. No debería de ser así, pero nos cuesta ver lo que pasa fuera de la M30. El último programa lo hicimos en Pamplona y la presidenta de la comunidad me lo decía: «Àngels es que habláis poco de lo que nos pasa y, además, da la sensación de que cuando lo hacéis, como no conocéis el contexto, muchas veces tampoco es como lo contáis». Y yo le decía que tenía razón.

¿Por qué lo que pasa en Madrid centra toda la programación y lo que pueda pasar, por ejemplo en Ibiza, no?

Entono el mea culpa porque, cuando me alejo y lo veo, soy consciente. Entras en una dinámica que hace que se te olvide. Nosotros hemos viajado durante toda la pandemia y creo que la radiografía que hemos hecho de lo que estaba pasando en España la tendrían que haber hecho algunos de los que han tomado decisiones sobre cómo gestionar esto.

En el programa que hace usted y su equipo aquí tienen a invitados como Óscar Molina, chef de la Gaia que acaba de recibir una Estrella Michelin, o el marchador Marc Tur, reconocido como mejor atleta 2021 hace unos días. Para cambiar la dinámica, ¿qué les preguntaría que no les va a preguntar?

Ahí me pillas. Hay una cosa que para mí tiene muchísimo valor. Que Carlos Alcaraz, que es murciano y no de Barcelona, Madrid o Mallorca, donde lo tienes más fácil porque hay centros de alto rendimiento al lado, llegue a la élite del tenis… que un tío de Ibiza, que practicaba 50 kilómetros marcha, no sé cuál es el perímetro de la isla, pero ahí andará, llegue donde ha llegado, ¿me entiendes? Qué maravilla. Podría haberse dedicado a muchas cosas y decidió esto.

Además, con la repercusión que esto tiene para romper tópicos, en este caso, sobre que en Ibiza solo hay fiesta.

Claro, esta es otra obsesión que yo tengo en los viajes: acabar con los tópicos. Hemos hecho programas en Andalucía para explicar que allí hay conocimiento, I+D, fábricas… pues igual que aquí. El objetivo es que la gente no se quede solo en la superficie y, por eso, intentamos ser martillo con esto.