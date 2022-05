80 plazas máximas para albergues de Ibiza y 60 para Formentera

Los hoteleros ya han recibido algunos extractos de cómo quedará redactada definitivamente la Ley Turística, borradores que aún pueden experimentar cambios pero que incluyen, de momento, una variación sustancial respecto a una de las reivindicaciones de estas islas: según se incluye en una disposición adicional, se limitará el número de plazas de los albergues a 150 en Mallorca, a 80 en Ibiza y Menorca y a 60 en Formentera. No hay que olvidar lo que esto supondrá en el caso de Ibiza, donde hay un albergue juvenil de 360 plazas en Sant Antoni.

«No estamos disconformes, pero nos hubiera gustado que se eliminara directamente la figura del albergue turístico», indica la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa, Ana Gordillo. «Al final hemos llegado a este acuerdo que lo limita. Pero ya veremos cómo se aplica esto en la práctica y si los albergues juveniles pasarán a turísticos. Eso lo quiero ver yo». Respecto a esa duda, el borrador remitido a los hoteleros indica que, en cuanto entre en vigor la ley, los albergues juveniles «quedarán comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de Balears».

Gordillo recuerda al respecto que si bien «ya existe en Balears la figura del albergue turístico, ninguno lo es». Todos son juveniles porque «así están dentro del control de Cultura y fuera del control de Turismo». Y eso es una ventaja. Por ejemplo, en vez de dos camas por habitación, pueden tener hasta 12 plazas. Pero todo parece indicar que serán engullidos por la conselleria de Turismo en cuanto comience a entrar en vigor la Ley Turística.

La disposición adicional da el plazo de dos años para la regulación reglamentaria del funcionamiento y de los requisitos de apertura de los albergues, algo que Gordillo augura que será «complicado». Lo que sí se menciona en el borrador es que los albergues quedarán sometidos al ámbito de aplicación del impuesto sobre estancias turísticas y a las obligaciones y deberes de las empresas de alojamiento de este sector.

Aun así, Gordillo no lo tiene claro: «De todo esto surgen dudas. Una es si realmente se van a endurecer tanto las condiciones a un albergue juvenil como para que no sea la tapadera de un albergue turístico. Me parece un tanto complicado todo esto».

Lo que desean los hoteleros pitusos es que los albergues juveniles «jueguen en la misma liga, en las mismas condiciones» que tienen el resto, por ejemplo, que tengan los mismos controles e inspecciones de Turismo».