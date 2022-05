Los taxistas de Ibiza deciden por su cuenta las sanciones que se aplican por incumplir las reglas del GPS

Sin regulación insular del funcionamiento del sistema de gestión de servicios de taxi por tecnología de posicionamiento por satélite (GPS), los taxistas no sólo deciden las reglas sino también las sanciones que se aplican a los taxistas que no las cumplan.

Un directivo de la Asociación de Autónomos del Taxi de la Ciudad de Ibiza, la mayoritaria en la capital de la isla, ha remitido un mensaje de telefonía móvil a sus asociados en el que se advierte de que aquellos que atiendan, en otros municipios, servicios de llamada de GPS sin estar asignados y sin haber sido previamente autorizados por la central, serán castigados con dos días sin ‘zello’ (la aplicación de móvil que se emplea como radio interna para comunicarse) y «al menos dos días» también sin optar a servicios de GPS de fuera de Vila. La penalización se dobla en el caso de que se incurra en reincidencia.

Esta sanción se aplica también, según señala el mensaje, a los taxistas de otros municipios que incumplan las reglas de funcionamiento del GPS dentro de los límites del municipio de Ibiza. De hecho, la advertencia especifica que la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), que es la que gestiona el GPS en toda la isla, inspeccionará y supervisará la comisión de posibles trampas debido a que será posible visualizar las infracciones. «No queremos pagar justos por pecadores. Quien no juegue limpio tendrá sanción», concluye.

El mensaje dirigido a los taxistas de la asociación mayoritaria de Vila especifica que el hecho de que los taxistas de otros municipios no puedan ahora optar a servicios de GPS en la capital está causando «malestar y tensión» entre los taxistas del resto de la isla debido a las malas prácticas de algunos conductores de la ciudad de Ibiza.

Recogida de un servicio no asignado

El problema estriba en que hay taxistas que recogen pasajeros en la puerta de un hotel o un restaurante sin cerciorarse de si habían llamado a radio taxi y un compañero está en camino para atender el servicio. La asociación de taxistas de Vila advierte de que existe la posibilidad de que, si no se respetan las reglas, la Fitie decida cortar el suministro de servicios de GPS a los conductores de la capital.

El presidente de la Fitie, Antoni Riera, asegura que desconoce la existencia de este mensaje, y admite que ni la federación ni ninguna asociación tiene capacidad para sancionar a nadie. «No podemos hacerlo. No se sanciona... Si no se hacen bien las cosas, todo el mundo hace lo mismo. Es un acuerdo entre nosotros, entre la Fitie y las asociaciones para respetarnos y compartir los servicios», justifica.

Riera recuerda que ahora los taxistas de Vila juegan con «ventaja» porque atienden servicios de GPS de fuera de su municipio, pero los conductores del resto de la isla no tienen acceso a carreras de la capital solicitadas por radio taxi. También puntualiza que, en caso de incumplir las reglas internas, no se cortaría el GPS sino que el infractor (de Vila) «no vería los servicios» del resto de municipios. «No existe una regulación y se ha dicho cómo se debe hacer el trabajo y se tiene que respetar», insiste. También asegura que no le consta que se haya sancionado a ningún taxista.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, señala que con el mensaje se advierte a la gente para que «haga su trabajo bien». «Hay taxistas más espabilados que se llevan algún viaje que no les corresponde. Intentamos poner orden», indica Cardell, al tiempo que también reconoce que la asociación no tiene capacidad para sancionar. «Es una forma de presionar para que las cosas se hagan bien», señala.

Los taxistas: «jueces y parte»

El segundo teniente de alcalde de Vila, Aitor Morrás, asegura que esta situación «refuerza la necesidad de que la Administración tenga de una vez por todas el control del GPS para tomar medidas si existe algún tipo de infracción». «Se permiten el lujo de definir ellos mismos qué sanciones se aplican sin atender ninguna instrucción del Ayuntamiento. El régimen de sanciones figura en el reglamento municipal y las aplica el Ayuntamiento, no de forma arbitraria una asociación que se erige en juez y parte», advierte.

La Fitie cede al final el control del GPS a Vila

La Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) ha accedido a ceder al Ayuntamiento de Ibiza el acceso a la plataforma de gestión del GPS. Pese a que su presidente, Antoni Riera, expresó sus dudas legales, finalmente, con la firma de un documento para garantizar la protección de datos, se hará. De hecho, Vila ya había advertido de que era una condición innegociable para la firma del convenio que habilite a la Fitie como operador del GPS en Vila. El único operador ahora autorizado (Nitax) no puso objeción alguna a que Vila tuviera acceso remoto a su servicio de GPS. Además, la Fitie entregó ayer la documentación requerida por el Consistorio (los servicios jurídicos deben revisarla) y el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, espera poder firmar el convenio la próxima semana.