La isla de Ibiza, a través de la marca Sabors d’Eivissa, trabaja en fomentar y distinguir los productos agroalimentarios y pesqueros tradicionales y promocionar la gastronomía de Ibiza como un atractivo turístico.

Entre los productos más destacados hay que resaltar la calidad tanto de los vinos como del aceite elaborado en tierras ibicencas que gozan de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), una denominación que garantiza el cumplimiento de unos requisitos superiores a los exigidos y que acredita la excelencia del producto.

En el caso de los vinos, su elaboración se remonta a la colonización fenicia, en el siglo VII a.C., y la isla cuenta con más de 60 hectáreas de viñedos distribuidas entre las tierras blancas y calizas y los suelos rojos de los llanos.

Los caldos de Ibiza transmiten un fuerte carácter mediterráneo marcado por las variedades tradicionales Monastrell, para vino tinto y rosado, y la blanca Malvasía Aromática, conocida en Ibiza como ‘Grec’.

Con personalidad

Se trata de unos vinos con personalidad y con una identidad muy vinculada a la isla, con aromas profundos, muy apreciados en todas las cocinas de los chefs más reconocidos.

El oro líquido, por su parte, no queda atrás en su calidad y sabor. Al igual que en el caso de los viñedos, el cultivo del olivo es herencia de los fenicios. Una historia que se ha prolongado con el paso de los años y en la isla se pueden encontrar olivos centenarios que rodean las casas tradicionales del campo.

Aunque la tradición de elaborar aceite siempre ha estado vigente entre los ibicencos, no fue hasta 2019 cuando se cosechó la primera campaña de aceite de oliva bajo la Indicación Geográfica Protegida Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza.

En 2020 se inició el etiquetado de aceite con la mención a su origen y elevando la categoría de este producto a niveles de máxima calidad.

Se trata de un aceite de oliva virgen extra obtenido por procedimientos mecánicos de los frutos del olivo de las variedades arbequina, picual y koroneiki, tanto solas como en combinación.

El resultado es un aceite frutado verde, de intensidad media o intensa, que presenta en boca un nivel de amargor y de picante entre medio y ligero.

Balanzat, Ca n’Andreu, Joan Benet, Can Garroves, Can Maymó, Ortiz, Oliada o Can Rich de Buscastell son las marcas autorizadas para comercializarse bajo la Indicación Geográfica Protegida.

Visitas

Para dar a conocer estas joyas gastronómicas, desde el Consell de Ibiza se organizan jornadas y visitas a las diferentes almazaras de la isla para observar el proceso que se desarrolla desde inicio a fin y adentrase en las tradiciones y la cultura de isla. Ferias gastronómicas por los diferentes municipios de la isla o menús degustación son otras de las propuestas para que la gastronomía llegue a todos los paladares.