La consellera de Salud ante la situación sanitaria de Ibiza: «Nuestras islas nos permiten fidelizar profesionales»

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, reconoció ayer que las listas de espera en la sanidad pública de Baleares «son siempre preocupantes», aunque aseguró que depende de la especialidad. «En global sí que es cierto que la media de demora en el hospital de Ibiza es mayor, pero estamos poniendo muchísimas soluciones desde el 2015», matizó.

Entre ellas destacó la facultad de Medicina, además de facilitar una vivienda temporal a los profesionales sanitarios en el Hospital Can Misses. «También se han implantado nuevos servicios porque nuestra estrategia es que el paciente se desplace lo menos posible. En Formentera ya hay 1.400 personas que no se han desplazado a Ibiza y 2.500 que no se han trasladado de Ibiza a Mallorca», dijo refiriéndose a Hemodinámica. «Se puso en marcha en plena pandemia y aumentamos la cartera de servicios y el número de profesionales», añadió.

Gómez reconoció que, aun así, «no es suficiente y tenemos que continuar trabajando». En este sentido, recordó que hay un plan de choque, en colaboración con la sanidad privada, para reducir las listas de espera y hacer pruebas complementarias. «Durante la pandemia las demoras fueron superiores a las de 2019. Nuestro compromiso es reducir las esperas un 20% al año», recordó.

Ante las críticas de la oposición de que el Govern no consigue mantener a los sanitarios en plantilla, la consellera sentenció: «Tenemos unas islas tan magníficas que nos permiten fidelizar profesionales y siguen viniendo. Es una constante y una realidad».

De hecho, añadió que de los 22 médicos de familia que se han formado en Balears, solo dos han decidido irse.