Inspectores de la Secretaría General de Pesca, del Govern de las Islas Baleares, Guardia Civil (SEPRONA y Puertos) e inspectores de Pesca del Consell de Ibiza realizaron entre los días 25 y 29 de abril varias actuaciones conjuntas en materia de pesca y comercialización de los productos pesqueros, tanto en pesca recreativa como profesional.

Dentro de estas actuaciones se detectó un exceso de capturas relacionado con la pesca recreativa al detectarse dos personas con un total de 18 kilos de capturas y sin las colas de las especies cortadas, lo cual suponen dos infracciones graves en materia de pesca recreativa sancionadas con multas entre los 151 y los 30.000 euros, según informa el Consell de Ibiza en un comunicado.

Esta colaboración entre administraciones, que se desarrolla desde hace tiempo y en la que también participan, en otros operativos, los Guardas de Reservas Marinas de Baleares y el Servicio de Inspección Pesquera del Consell de Formentera, dio lugar a otras actuaciones entre las cuales se controlaron capturas de pesca recreativa, control de embarcaciones de palangre en superficie, inspección en restaurantes y distribuidores de pescado y control de transporte de productos pesqueros en camiones.

En este operativo se detectaron algunas infracciones en aspectos relacionados con la trazabilidad de los productos pesqueros, que tienen que llevar siempre una documentación que pueda acreditar la procedencia de estos. No llevarla puede suponer una infracción grave en materia de pesca sancionada con multas que oscilan entre los 601 y los 60.000 euros.

En Ibiza, los productos pesqueros capturados por la flota profesional, como langostas y especies del llamado peix fort como la roja o el gallo (de más de 600 gramos), tienen la obligación de llevar una etiqueta individual distintiva verde numerada.

No llevar este distintivo puede suponer que los productos pesqueros no proceden de la Isla de Ibiza o bien que no procede de los circuitos legales de comercialización.