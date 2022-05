Rifirrafe en el Parlament por la falta de oncólogos del hospital de Ibiza

«Escandalosa» e «inadmisible», así definió ayer la situación de los pacientes de cáncer de Eivissa y Formentera la diputada pitiusa del PP Tania Marí, que preguntó a la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, qué soluciones tiene previstas para solventar «la fuga de sanitarios» en este servicio. Una pregunta que introdujo enarbolando algunas de las portadas publicadas en los últimos días sobre este tema. Lo mismo que hizo Gómez, que leyó uno de los titulares en los que ayer se informaba de la incorporación, antes de un mes, de una oncóloga procedente de Son Llàtzer, lo que permitirá recuperar las consultas presenciales en el Hospital de Formentera.

Ayer mismo, de hecho, se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el nombramiento de esta especialista. La plaza fija a la que renunció el anterior jefe del servicio se ha adjudicado, tras un concurso oposición, a María Iglesias González. La oncóloga es licenciada por la Universidad de Sevilla y está especializada en oncología clínica por el Hospital Universitario Son Llàtzer, desde el que se incorporará a Can Misses. Según detalla la página web del servicio, Iglesias está «especializada en oncología ginecológica», participa en los comités de tumores del hospital «y participa activamente en la investigación oncológica como investigadora principal en varios estudios». Además, es miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, concluye la web de Son Llàtzer.

La consellera reconoció la falta de médicos y culpó de ello al PP: «No se puede recortar cuando se gobierna, no se puede echar a gente cuando se gobierna ni rebajar los médicos en formación. Esto es muy grave porque tardan cuatro años en formarse. Esto es lo que pasa cuando gobierna el PP». De la misma manera, defendió que en estos últimos siete años la conselleria ha hecho «una inversión progresiva» y mostró un gráfico —«este es real», ironizó— sobre la evolución en el número de médicos internos residentes que salen de las facultades de Medicina: «Cuando gobierna el PP bajan y con nosotros se duplican», comentó señalando la curva ascendente de la cartulina.

La consellera aseguró que para amortiguar el problema de la vivienda disponen de la hospedería del viejo Can Misses, en la que pueden quedarse los médicos mientras encuentran un alojamiento definitivo. Este recurso, sin embargo, está «bastante ocupado», según reconocieron desde el Área de Salud pitiusa. No sólo eso sino que, además, cuenta ya con un par de reservas de profesionales que tienen previsto incorporarse, en breve, al área sanitaria.

«Cero autocrítica. Si no ven el problema, ¿cómo va a encontrar la solución?», señaló Tania Marí en su segunda intervención, en la que acusó a la consellera de «haber desmantelado» el servicio de Oncología del Hospital Can Misses y de dejar sin consultas presenciales a los enfermos de Formentera. «Póngase en la piel de las familias y de los enfermos. Hay testimonios que son para echarse a temblar», continuó la diputada popular, que aseguró que una enferma de esta isla se encontró, cuando llegó al oncólogo, con que éste no podía valorar sus pruebas «porque ni se la había citado porque estaba en lista de espera». «El Área de Salud de Eivissa y Formentera está descontrolada. Necesitamos oncólogos que se queden», insistió Marí, que señaló que los pacientes de las Pitiüses quieren ser «como los de Mallorca y Menorca».

La consellera defendió que Can Misses cuenta con cuatro oncólogos a jornada completa y uno con un 75%, dato que no es cierto, ya que en estos momentos, de la propia plantilla únicamente están el especialista con jornada reducida y la que finalizó el contrato el pasado sábado y que debía haber firmado la interinidad estos días. En sus cuentas, Gómez incluía a los especialistas desplazados desde Mallorca. «Están haciendo un trabajo magnífico», concluyó la consellera.