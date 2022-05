El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza falseó dos presupuestos para justificar el contrato de 'La vida Islados'

El Consell de Ibiza celebró ayer un pleno extraordinario para tratar un único tema: la contratación, por la vía de emergencia y por un valor de 250.000 euros, de la campaña «extraordinaria turística» ‘La vida Islados’ en los primeros compases de la pandemia. El propio presidente del Consell, Vicent Marí, pidió el pasado viernes celebrar este pleno y comparecer para aclarar cómo se adjudicó ese rodaje tras escuchar a PSOE y Unidas Podemos (UP) que aquella contratación causa «alarma social». «Que haya máxima claridad», expuso Marí a la hora de justificar ayer el pleno.

Marí recordó «el contexto» en el que se produjo aquella contratación, por si la oposición lo había «olvidado»: se tomó la decisión en «un periodo de extrema gravedad» derivado de la pandemia, el confinamiento y el cierre de fronteras, que provocó que desde el 14 de marzo y hasta junio de 2020 no llegara un solo turista a la isla. Ante aquella «crisis social y económica» que amenazaba «drásticamente el turismo», ante una «situación desesperante» que hacía presagiar «una temporada nula», el Consell tomó la decisión tanto de crear «campañas de difusión» relacionadas con el covid (450.000 euros) como de «dinamización de los sectores cerrados de manera inédita» (645.000 euros). Esta última partida se destinó a campañas de promoción turística en los principales mercados emisores. De ella, 250.000 euros fueron a parar al rodaje de ‘La vida Islados’, cortometraje que en redes fue visto por casi un millón de personas.

El portavoz socialista, Vicent Torres, vertió duras acusaciones contra el equipo de Gobierno del Consell, del que dijo que «falseó dos presupuestos para justificar el contrato», que además asegura que «está lleno de engaños

Durante su intervención, el portavoz socialista, Vicent Torres, vertió duras acusaciones contra el equipo de Gobierno del Consell, del que dijo que «falseó dos presupuestos para justificar el contrato», que además asegura que «está lleno de engaños». Uno de esos presupuestos era el de la empresa adjudicataria, y el segundo, el de otra empresa que fue descartada: «Pero resulta que la empresa descartada es la que realmente hizo el video, y que en el presupuesto descartado sale el nombre de la persona de la otra empresa, la que se llevó el contrato», explicó Torres. «O sea -prosiguió-, que todos eran los mismos. Falsearon presupuestos para justificar el contrato».

«No son errores administrativos subsanables -afirmó-, es que ustedes han engañado». Para el socialista, es un caso más de «clientelismo» del PP, una acusación que sustenta en que la apoderada de la empresa (Fuera de Escena Ibiza) que se benefició de la campaña es una mujer que hace 10 años (entre 2007 y 2011) fue concejala popular en Santa Eulària. Según Torres, el corto se adjudicó «sin transparencia y sin concurrencia», y afirmó que el PP del Consell «hace favores» que luego «se encarga de cobrar», algo que, manifestó, ha sucedido durante las cuatro décadas que el PP gobernó en Santa Eulària, una manera de hacer política que «ahora quiere implantar en el Consell».

Contratada por la izquierda y por la derecha

El presidente del Consell (exalcalde de Santa Eulària durante tres mandatos) indicó que, durante el procedimiento de contratación, no tuvo contacto con esa exedil del PP («que rastreen mi teléfono para comprobarlo, es que ni tengo su número de móvil», explicó al término del pleno), y además desveló que esa misma empresa ya trabajó «de manera continuada con el Consell desde el año 2008 en muchas campañas de promoción turística», es decir, tanto con gobiernos de la izquierda como de la derecha. Las acusaciones socialistas «sólo pretenden ensuciar y difamar», exclamó Vicent Marí.

Aun así, el portavoz del PSOE insistió e instó a Vicent Marí a explicar quién decidió la contratación de esa empresa para el rodaje del anuncio: «¿La Asociación de Productores Audiovisuales de Ibiza, un técnico, usted, alguien del equipo de Gobierno?». Y continuó con el hilo argumental del supuesto «clientelismo» del actual presiente del Consell desde su etapa de alcalde. Así, «se dio el contrato sin publicidad ni concurrencia pública», aseguró: «No es la primera vez. Ya lo hacía en Santa Eulària». Según sus cálculos, la misma empresa ya obtuvo «1.240.000 euros» cuando era alcalde en una legislatura» mediante [varios] contratos irregulares, sin concurrencia ni publicidad. Más lo de ahora suman 1,5 millones de euros «sin concurso público ni publicidad», subrayó el socialista.

Cuando el presidente del Consell recordó que la actuación en este caso está avalada por sendos informes de Secretaría, el socialista volvió a insinuar que se actuó incorrectamente: «Los papeles e informes lo aguantan todo. No ponemos en duda ninguno de los informes de los funcionarios del Consell. La duda es sobre su actuación [del Consell], lo que hay detrás de esos papeles».

«Lo único que quieren es espectáculo, no les importa la verdad»

El vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, de Ciudadanos, acusó a la oposición de «actuar a destiempo, por oportunismo político», y calificó de «injusto e hipócrita» que PSOE y Unidas-Podemos sólo hablen «de uno de los expedientes» de las contrataciones que se hicieron hace dos años. «Lo único que quieren es espectáculo, no les importa la verdad», señaló. Torres instó a los partidos de la oposición, como poco después hizo el vicepresidente primero, Mariano Juan (PP), a que concreten qué ilegalidades se cometieron: «Espero que nos iluminen». Ni UP ni socialistas las detallaron: «Vierten insidias, sombras de sospechas. ¿Pero pueden identificar alguna ilegalidad? Sólo hacen sospechas veladas», insistió Mariano Juan. «Es el ejemplo de prueba diabólica: tenemos que demostrar lo que no existe. Demuestren ustedes [en referencia a socialistas y consellers de UP] que se hizo algo ilegal, que hubo prevaricación», añadió Juan.

El presidente insular criticó duramente que la Oficina Anticorrupción (OAC) balear remitiera a la Fiscalía este caso: «Resulta muy sorprendente y flagrante esta manera de actuar de un órgano administrativo, al margen de la Ley de Procedimiento Administrativo y al margen de la Ley y reglamento que regula su funcionamiento». Marí recordó que su responsable dimitió el 2 de noviembre de 2021 y que el Govern «ya ha dicho que le sucederá un ex alto cargo político» del PSOE: «Flaco favor se hace politizando esa entidad, al ser dirigida por alguien tan vinculado al Govern», criticó Javier Torres.

El Consell ha interpuesto un recurso reclamando la nulidad de todas sus actuaciones, tanto por las irregularidades cometidas en su tramitación como porque el expediente ha caducado. Asimismo, ha recurrido por la vía contencioso administrativa la resolución de la OAC. Según el presidente del Consell, la Oficina Anticorrupción ha obrado como mero «correo de la denuncia que el PSOE presentó»

Unidas Podemos, a través de su portavoz, Antonio Salcedo, pidió una vez más que se cree una comisión de investigación para «que el presidente del Consell dé la cara». Para Salcedo, el pleno extraordinario de ayer fue «un teatrillo», pues sirve «no para explicar nada», algo que, a su juicio, se solucionaría con una comisión de investigación: «Si quieren máxima transparencia convóquenla».

Desde el PP fue criticado por pedir esa comisión «sin haber leído» el expediente administrativo del caso y por solicitarlo hace escasos días. Salcedo aseguró que no le han dejado ver todo el tocho y manifestó que no pone en cuestión que se hiciera esa campaña promocional: «Pero el procedimiento creo que no fue el correcto».

"Habas contadas"

«Me vuelvo a preguntar qué hacemos aquí. Este es el cuarto pleno en el que se habla de este tema», señaló la consellera tránsfuga Marta Díaz durante el pleno: «Esto son habas contadas», añadió, y recordó que «las causas de emergencia no necesitan fiscalización previa de Intervención». De ahí que el informe «exhaustivo» y «potente» de Secretaría del Consell considerara irrelevante el reparo puesto por ese departamento de la institución. «El informe señala que está justificado», por lo que el presidente insular levantó el reparo y pagó: «Si no, habría cometido prevaricación». Y la institución, como recordó el presidente insular, Vicent Marí, habría sido acusada de «enriquecimiento injusto».

«El fallo -concluyó Díaz- fue de Intervención, que pensaba que debía haber fiscalización previa, pero no era necesaria» porque «la concurrencia de las causas de emergencia únicamente corresponde al órgano de contratación, no al de Intervención»

La exjueza y experta en derecho administrativo recordó que el procedimiento es «firme y consentido porque nadie lo recurrió», ni siquiera el PSOE: «Tocaba la vía contencioso administrativa, que es la competente, pero ese partido no acudió allí sino a la Oficina Anticorrupción, que es política». Al no haber acudido a la vía judicial «se considera justo el acto administrativo».

Precisamente, el vicepresidente primero, Mariano Juan, criticó al PSOE que «ni siquiera recurriera la desestimación [por parte del Consell] del recurso de reposición. Si tan claro tenían que el procedimiento no había sido transparente, si creían que se hizo mal, ¿por qué no fueron al juzgado a impugnar el contrato?». Juan indicó, además, que «en ninguna de las discrepancias de Intervención se habla de irregularidad penal».

A juicio de la consellera no adscrita, «no es el momento procesal de crear una comisión de investigación», pues el asunto está en manos de la Fiscalía anticorrupción: «Qué hacemos nosotros tratando esto cuando ya está en el máximo órgano investigador de este país», volvió a preguntarse en el pleno.

Cronología: las fechas del contrato

14 de marzo de 2020

Entra en vigor el estado de alarma.

29 de mayo de 2020

Expediente del inicio de tramitación para acciones promocionales por valor de 745.000 euros, de los que 250.000 euros son para la campaña de promoción ‘La vida Islados’.

5 de junio de 2020

Se firma el informe técnico de necesidad de acciones promocionales, se incorpora la propuesta de resolución y el decreto de presidencia que declara su tramitación de emergencia.

11 de junio de 2020

Empieza a grabarse el anuncio promocional.

18 de junio de 2020

Promoción Turística remite el expediente a Intervención.

17 de agosto de 2020

Intervención pone reparos a la factura presentada por Fuera de Escena (164.257,5 euros) porque cree que no queda motivada su situación de emergencia.

7 de septiembre de 2020

Un informe jurídico de Secretaría avala el pago.

25 de septiembre de 2020

Se da cuenta en pleno del levantamiento del reparo al pago de la factura.

7 de octubre de 2020

El PSOE presenta recurso de reposición contra ese levantamiento.

6 de noviembre de 2020

Decreto de presidencia que comunica el informe de Secretaría que desestima el recurso.

abril de 2022

La Oficina Anticorrupción balear (que había recibido una denuncia del PSOE sobre la tramitación del expediente) remite a Fiscalía una «propuesta razonada». El Consell envía el expediente a Fiscalía y pide comparecer para aclararlo todo.