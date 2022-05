Salud prevé tener vacunados contra la meningitis a todos los adolescentes a finales de 2023

Del parón que ha provocado la pandemia de covid-19 en casi todas las actividades asistenciales no se ha librado la vacunación contra una enfermedad tan peligrosa como la meningitis. Por ello, Salud Pública se ha conjurado para, a finales del año que viene, tener inmunizada a toda la población adolescente de Balears con la vacuna tetravalente que protege contra cuatro serogrupos de meningococos, los A, C, W e Y. Mañana, domingo, se celebra el Día Mundial contra la Meningitis.

La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, recuerda que en 2019 se decidió poner esta vacuna a todos los niños que en ese ejercicio cumplieran los 12. Esto es, a todos los nacidos en 2007. Paralelamente, se tenía que «rescatar» a todos los ya jóvenes adolescentes nacidos en el archipiélago a partir del año 2002 y hasta el 2006.

La responsable de Salud Pública explica que este rescate obedece a que estos jóvenes son el colectivo donde el meningococo medra más pero que, paradójicamente, pueden ser portadores del patógeno de forma asintomática y sin llegar a desarrollar la enfermedad pero sin embargo ser capaces de trasmitirla a otros colectivos más vulnerables.

Pérdida de inmunidad

«Por grupos de edad, los más vulnerables ante la meningitis son los menores de un año porque en ese momento empiezan a perder la inmunidad que les había proporcionado su madre; los adolescentes, de los que se estima que un 10% de ellos son portadores de forma asintomática, sin llegar a desarrollar la enfermedad y, por último, los mayores de 65 años porque, al igual que los bebés, comienzan a perder su inmunidad natural a causa de la edad», detalla Font.

Y el rescate de estos adolescentes se ha visto lastrado por la pandemia. Font revela que de los 11.594 jóvenes nacidos en Balears en el año 2002 tan solo acudieron a ponerse la vacuna tetravalente contra la meningitis 1.998, el 17,23% del total. Con la cohorte de jóvenes nacidos en 2003, un total de 10.655, no se tuvo más suerte: tan solo se inmunizaron 1.978, el 18,56%.

En total, de los 22.249 que tenían que haberse puesto la vacuna tanto para evitar desarrollar la enfermedad como para contagiarla a los bebés y ancianos de su entorno, tan solo lo han hecho 3.976. Font lamenta esos bajos porcentajes recordando que en esta comunidad, cuando se trata de vacunar a los pequeños y menores, las tasas de cobertura suelen superar el 90% de la población diana.

Aparte de la pandemia, es la propia actitud de los adolescentes, reacios a acudir al médico, lo que ha provocado estos bajos porcentajes vacunales. Así, hace ahora un año, a finales de abril de 2021, la coordinación de vacunas decidió remitir una misiva a todos los padres con hijos adolescentes para recordarles que sus hijos debían vacunarse contra la meningitis. Campaña que a tenor de los datos facilitados ahora por la directora general de Salud Pública no resultó muy exitosa.

Maria Antònia Font sigue aportando cifras y revela que de los 12.472 niños nacidos en 2007 a los que había que comenzar a inocularles la tetravalente por cumplir al inicio de la campaña los doce años, se vacunaron finalmente 5.503 de ellos, el 44,12%.

De la cohorte de 2008, 12.713 niños, se consiguió vacunar a 9.189, el 72,28% del total que constituye el porcentaje más alto de todas las series.

De los últimos menores llamados a inmunizarse, los 12.044 niños nacidos en 2009 y que previsiblemente fueron citados en sus centros de salud al cumplir los doce años el ejercicio pasado, tan solo acudieron y completaron el proceso 5.005 de ellos, el 41,56% del total.

Como todos los porcentajes citados se alejan de las cifras más altas habituales en estos procesos, Maria Antònia Font se ha conjurado para que el próximo año hayan conseguido rescatar a todas las cohortes de adolescentes marcadas en la estrategia vacunal de este país. Una estrategia que, admite la directora general, ya había establecido esta meta con ese horizonte, finales de 2023. «En este año nos vamos a centrar en el rescate de estos adolescentes», reitera.

«Tenemos vacunas tetravalentes contra la meningitis en el único lugar donde no deben estar, en las neveras de los centros de salud», se lamenta la responsable de Salud Pública.

Con estas vacunas tetravalentes no utilizadas se podrá vacunar también a los bebés de 12 meses a partir del próximo 2 de mayo, cambio en la estrategia vacunal de esta comunidad adelantado en exclusiva por Diario de Mallorca en su edición de ayer y que Font ha achacado fundamentalmente a que las nuevas evidencias científicas han demostrado que la nueva vacuna protege eficazmente contra el meningococo C tanto de manera individual como colectiva.

La alta cargo recordó que hasta ahora el calendario vacunal oficial de Balears establecía la vacunación contra el subtipo C con dos inoculaciones, la primera de ellas a los 4 meses y un recuerdo a los 12 meses. A partir de mayo, a esta última edad se le pondrá al bebé la vacuna tetravalente para que se olvide de las infecciones meningocócicas hasta el siguiente recuerdo que recibirá a los doce años.

Compra de 28.000 vacunas

Preguntada por si dispondrán de suficientes vacunas contra la meningitis para vacunar a tanta gente, Font se congratula de que «nos hayamos adelantado al calendario nacional» y que ya hayan comenzado a licitar las próximas compras que, unidas a las vacunas sobrantes, bastarán para esta campaña. «También nos ha ayudado que haya más oferta al aparecer un segundo laboratorio con la capacidad de elaborar esta vacuna tetravalente», admite Font, que concluye revelando que han pedido para este año un total de 28.000 vacunas de este tipo por las que habrá que desembolsar unos 940.500 euros, a unos 33 euros la unidad.

Font: «La vacuna contra el B solo protege individualmente, no al grupo»

La directora defiende la no financiación pese a que este subtipo haya causado 57 infecciones. Balears tiene registrados 98 casos de meningitis desde 2011. La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, sigue defendiendo que Balears no financie públicamente una vacuna contra la meningitis de tipo B (comercializada bajo el nombre de Bexsero) que los pediatras sí recomiendan poner a los padres y que tiene un coste de unos 318 euros.

«Los pediatras velan por sus pacientes individuales mientras que desde Salud Pública trabajamos por el bien de todos, por la colectividad», diferencia la alto cargo revelando que hasta ahora han decidido no incluir este preparado en el calendario vacunal oficial y financiado porque ha demostrado que protege «de manera muy eficaz al individuo contra una infección del meningococo B pero no actúa de la misma manera con el grupo, no consigues una inmunidad de rebaño».

57 de los 98 casos, por el B

Anticipando las críticas que recibirá por no haber incluido la vacunación contra el subtipo B pese a que 57 de los 98 casos de meningitis registrados en Balears desde 2011 fueron provocados por este meningococo, la directora general recuerda que a los colectivos de riesgo sí se les inocula esta vacuna de forma gratuita. Preguntada por qué personas conforman estos colectivos de riesgo, Font enumera los consabidos pacientes con cáncer, trasplantados e inmunodeprimidos en general y algunas patologías muy concretas.

«En el Reino Unido, único país de nuestro entorno que la financia públicamente porque tiene una alta incidencia en contagios con el subtipo B, están realizando un macroestudio sobre para averiguar si la vacunación masiva también obtiene una inmunidad grupal», revela Font calculando que en un plazo de unos cinco años esta vacuna también será financiada públicamente en este país aunque ignora a partir de qué edad se inoculará.

Aunque advierte que la demanda futura de estas vacunas contra el meningococo B puede llegar a provocar un desabastecimiento mundial, Font concluye revelando que se está ultimando una vacuna pentavalente que añadiría a la actual tetravalente la protección también contra el subtipo B.

Balears tiene registrados 98 casos de meningitis desde el año 2011.

No son muchos, admite Font, que recuerda a continuación que se trata de una enfermedad muy grave que a nivel mundial provoca 1,2 millones de casos cada año que concluyen con unas 135.000 muertes.

Detalla que en 2011 se produjeron 11 casos (9 de ellos en Mallorca); 10 (9) en 2012; 3 (2) en 2013; 5 (4) en 2014; 9 (6) en 2015; 7(3) en 2016; 8 (5) en 2017; 15 (14) en 2018; 18 en la cifra más elevada de la serie que se dio en el año 2019 con 12 de los casos registrados en Mallorca y 10 en 2020 de los que 6 se dieron en esta isla.

Sobre los serogrupos causantes de la infección, Font revela que 57 casos los produjo el subtipo B, 13 el C, 7 el W y 5 el Y.

Para concluir, el año pasado, en plena pandemia, se contabilizaron 2 casos, «uno de ellos producido por el meningococo Y el otro de origen desconocido que afectaron respectivamente a un anciano de 70 años y a una persona con 58», abunda Font.

Y ninguno en lo que llevamos de este 2022, concluye la directora general subrayando que la pandemia de covid-19 ha traído consigo una serie de medidas entre las que cita la ventilación de los espacios cerrados que, adelanta, ayudarán a que la difusión de estos peligrosos patógenos sea considerablemente menor.

Bexsero. Solo tres CC AA la financian y tiene un coste de 318 euros

La actual vacuna contra el meningococo B, conocida comercialmente como Bexsero, se dosifica tres veces a los dos, cuatro y doce meses y tiene un coste de 106,15 euros por dosis, por lo que las familias que deciden ponérsela a sus hijos deben afrontar un desembolso superior a los 318 euros.

En estos momentos la financian públicamente tan solo tres CC AA: Castilla y León, Canarias y Andalucía.