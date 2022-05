PP y Cs tachan de “campaña de difamación” de PSOE y UP la polémica por ‘La vida Islados’ de Ibiza

El Consell de Ibiza ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para tratar un único tema: la contratación, por la vía de emergencia y por un valor de 250.000 euros, de la campaña “extraordinaria turística” ‘La vida Islados’ en los primeros compases de la pandemia. El propio presidente del Consell, Vicent Marí, pidió el pasado viernes celebrar este pleno y comparecer para aclarar cómo se adjudicó ese rodaje tras escuchar a PSOE y Unidas Podemos que aquella contratación causa “alarma social”. “Que haya máxima claridad”, expuso Marí a la hora de justificar esta mañana el pleno.

Marí ha recordado “el contexto” en el que se produjo aquella contratación, por si la oposición lo había “olvidado”: se tomó la decisión en “un periodo de extrema gravedad” derivado de la pandemia, el confinamiento y el cierre de fronteras, que provocó que desde el 14 de marzo hasta junio no llegara un solo turista a la isla. Ante aquella “crisis social y económica” que amenazaba “drásticamente el turismo”, ante una “situación desesperante” que hacía presagiar “una temporada nula”, el Consell tomó la decisión tanto de crear “campañas de difusión” relacionadas con el covid (450.000 euros) como de “dinamización de los sectores, cerrados de manera inédita” (645.000 euros). Esta última partida se destinó a campañas de promoción turística en los principales mercados emisores. De ella, 250.000 euros fueron a parar al rodaje de ‘La vida islados’, cortometraje que en redes fue visto por casi un millón de personas.

El socialista Vicent Torres asegura que el equipo de Gobierno del Consell “falseó presupuestos para justificar el contrato”

Durante su intervención, el portavoz socialista, Vicent Torres, ha vertido duras acusaciones contra el equipo de Gobierno del Consell, del que ha dicho que “falseó presupuestos para justificar el contrato”, que asegura que “está cargado de engaños”. “No son errores administrativos -ha afirmado-, es que ustedes han engañado”. Para el socialista, es un caso más de “clientelismo” del PP, una acusación que sustenta en que al frente de la empresa que se benefició de la campaña (Fuera de Escena Ibiza) se encuentra una mujer que hace 10 años fue concejala popular en Santa Eulària. Según Torres, el corto se adjudicó “sin transparencia y sin concurrencia”, y afirma que el PP del Consell “hace favores” que luego “se encarga de cobrar”, algo que, ha asegurado, ha sucedido durante las cuatro décadas que el PP ha gobernado en Santa Eulària, una manera de hacer política que “ahora quiere implantar en el Consell”.

El presidente del Consell ha asegurado que, durante el procedimiento de contratación, no tuvo contacto con esa exedil del PP (“que rastreen mi teléfono para comprobarlo, es que ni tengo su teléfono”, ha insistido al término del pleno), y ha desvelado que esa misma empresa ha trabajado “de manera continuada con el Consell desde el año 2008 en muchas campañas de promoción turística”, es decir, tanto con gobiernos de la izquierda como de la derecha. Las acusaciones socialistas “sólo pretenden ensuciar y difamar”, afirma Vicent Marí.

“Vierten insidias, halos de sospechas. ¿Pero pueden identificar alguna ilegalidad? Sólo hacen sospechas veladas”, ha subrayado Mariano Juan: “Es el ejemplo de prueba diabólica: tenemos que demostrar lo que no existe"

El vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, de Ciudadanos, acusa a la oposición de “actuar a destiempo, por oportunismo político”, y califica de “injusto e hipócrita” que PSOE y UP sólo hablen “de uno de los expedientes” de las contrataciones que se hicieron hace dos años. “Lo único que quieren es espectáculo, no les importa la verdad”, señala. Torres ha instado a los partidos de la oposición, como poco después ha hecho el vicepresidente primero, Mariano Juan (PP), a que concreten qué ilegalidades se cometieron: “Espero que nos iluminen”. Ni UP ni socialistas las detallaron: “Vierten insidias, halos de sospechas. ¿Pero pueden identificar alguna ilegalidad? Sólo hacen sospechas veladas”, ha subrayado Mariano Juan. “Es el ejemplo de prueba diabólica: tenemos que demostrar lo que no existe. Demuestren ustedes [en referencia a socialistas y consellers de UP] que se hizo algo ilegal, que hubo prevaricación”.

Unidas Podemos, a través de su portavoz, Antonio Salcedo, ha pedido una vez más que se cree una comisión de investigación para “que el presidente del Consell dé la cara”.