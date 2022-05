El pasado fin de semana tuvieron lugar los openings de algunas de las discotecas más importantes de Ibiza, como Amnesia, Pacha, Ushuaïa y Hï.

A las aperturas de estas dos últimas asistieron en torno a unas 13.000 personas, según The Night Live, empresa organizadora de ambas fiestas. Añade que los dos eventos batieron récord de asistencia. Yann Pissenem, director general y fundador de The Night League, ha explicado: "No sólo se han agotado las entradas para nuestra opening party en un tiempo récord, sino que estamos viendo una gran demanda de entradas durante todo el verano, lo que es una señal muy positiva para el turismo en la isla".

Con las dos aperturas, bajo el nombre de 'Better Together', se puso en marcha un maratón musical de 24 horas. De 12 a 24 en Ushuaïa y a partir de medianoche y hasta las 12 del mediodía del domingo en Hï.