Sostenibilidad y empresas de Ibiza: «Corona se salvaría si todos los bares sirvieran sus almendras»

Lo que comemos cada día tiene repercusiones, y no sólo en nuestra salud, también en nuestro entorno. «Si todos los bares y restaurantes de la isla ofrecieran como snacks almendras cultivadas en la isla, se salvaría el paisaje de Corona», aseguró ayer Josep Lluís Joan, técnico en Agricultura del Consell de Ibiza y responsable de Sabors, durante la charla que ofreció en la jornada ‘La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para las empresas y entidades locales’, organizada por el Fons Pitiús de Cooperació y la Pimeef y celebrada en el Recinto Ferial. La conferencia de Joan llevaba por título ‘Sostenibilidad en el plato: cómo influye la elección de los ingredientes’, que él concretó en una frase de su exposición, durante la que sostuvo un plato en su mano derecha: «Lo que se ponga en este plato tiene un efecto, un impacto».

Si la restauración pitiusa demandara esos frutos secos de Santa Agnès, sus almendros no estarían, como ocurre actualmente, decrépitos, a punto de desaparecer de ese entorno. Aunque una fundación ha colaborado en la recuperación de varias hectáreas, la mayoría de los árboles de esa zona son demasiado viejos como para que su producción sea rentable. De hecho, «sólo queda un pagès allí, pero tiene su finca en otro lugar de Ibiza», según Joan.

«Cada kilo de cordero ibicenco que comamos sirve para conservar 641 metros cuadrados», calcula Joan

Hace tiempo, unos 60 años, que se abandonó tanto el cuidado de esas plantaciones del Pla de Corona como de otras 20.000 hectáreas agrarias ibicencas por algo tan sencillo como su escasa rentabilidad. «Ibiza, hasta los años 60, era 100% agraria. Desde entonces se ha perdido el paisaje tradicional. El secano se ha abandonado porque no sale a cuenta». Hace medio siglo había 25.000 hectáreas agrarias y 20.000 corderos en Ibiza. El pasado año sólo se sacrificó un millar de estos rumiantes. Y eso tiene consecuencias: «Cada kilo de cordero ibicenco que comamos sirve para conservar 641 metros cuadrados», calcula Joan. De cada cordero se pueden aprovechar 15 kilos de carne, de manera que sólo uno permite proteger una hectárea de campo, ese que, labrado, tanto agrada a los turistas (y a los residentes) pero que sólo los payeses mantienen por coraje y amor propio: «Es momento de que el sector turístico se implique en conservar esos espacios agrícolas», expone Joan.

También cada kilo de almendra permite proteger 12,5 metros cuadrados, según los datos que maneja el técnico en Agricultura. Cada litro de aceite, ocho metros. Un kilo de trigo, casi siete metros. Uno de algarrobas, dos. Un litro de vino, 1,8 metros. Uno de aguacate, 1,25. Uno de patata, 0,3 y de naranjas, 0,25. Cada hectárea no cultivada es terreno propicio para el abandono y para que en su lugar crezcan bosques desaforados e incontrolados de pinos, pasto para «grandes incendios».

Cinco experiencias

Cinco empresarios contaron, además, sus experiencias. ¿Es una oportunidad de negocio apostar por la sostenibilidad?, les preguntó Mireia Cammany, moderadora y vicepresidenta de la Pimec (la Pime catalana). David Reartes, responsable de los restaurantes Reart y Pomona e impulsor de Cocina Central Ibiza, asegura que no se lo planteó así: «Ni siquiera como marketing». Confiesa, además, que «el incremento de gastos ha sido espectacular» desde que apostó por ser plastic free, por eliminar el azúcar de los postres y por reciclar cada botella para convertirla en un vaso: «Cada uno nos cuesta cuatro euros». Si tan costoso le sale, ¿por qué lo hace? «Porque quiero que todo el mundo me copie». Quiere ser un «referente».

«No es oportunidad de negocio. Ser sostenibles nos cuesta más que si no lo fuéramos»

Irene Carrasco, de Biosmell, una tienda de apenas 30 metros cuadrados que vende productos de limpieza e higiene sostenibles, asegura que su apuesta «no es porque esto sea un negocio, sino de ser diferente, por ser una manera de vida». «Para ser yo mismo», confiesa Luca Criscuolo, de Etikology, una empresa textil «100% sostenible» y libre de productos químicos y plásticos. «Somos muy activistas. Queremos ser un referente, un ejemplo. Si yo, que no tengo un duro, lo puedo hacer, qué podrían hacer los más ricos. Pues mucho mejor que nosotros».

Pero ser distinto no sale barato: «No es oportunidad de negocio. Ser sostenibles nos cuesta más que si no lo fuéramos», admite Stella González, copropietaria de las bodegas Can Rich: «Es un planteamiento de vida. Pero ser sostenible sin ayudas…».

«Aquellas empresas que producen satisfacción y bienestar y felicidad, funcionan». Y crean más riqueza, asegura esta coaching emocional

Yolanda Torres, de T de Tierra, cree, sin embargo, que sí puede ser una oportunidad de negocio: «Aquellas empresas que producen satisfacción y bienestar y felicidad, funcionan». Y crean más riqueza, asegura esta coaching emocional que intenta que los empresarios entiendan que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible «les beneficiará».