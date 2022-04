La pesca recreativa de Ibiza clama contra el Govern balear

Alrededor de 150 personas, además de una docena de embarcaciones llevadas por coches se han manifestado esta mañana en Ibiza para reclamar al Govern balear la retirada del Plan de Gestión Natura 2000 para las Reservas Naturales de la Costa Oeste de Ibiza que, según los pescadores recreativos, les prohíbe de facto pescar en las reservas y en toda la zona.

La marcha, que ocupaba toda la avenida de España, estaba convocada por los pescadores recreativos, con el apoyo de las sociedades de cazadores, los propietarios de fincas rústicas y otros colectivos afectados, como escaladores o practicantes de kayak.

“Dejadnos pescar, Govern balear”, ha sido la consigna más repetida durante la marcha, en la que los manifestantes portaban pancartas con frases como ‘Falsas reservas marinas. Yo también quiero pescar’, ‘Tortuga atrapada en red de pesca ¿Esta es la reserva que quiere el Govern?’, ‘Queremos comer el pescado que pescamos nosotros’ o ‘Si hay redes no es reserva’.

Y es que la principal reivindicación de los pescadores recreativos es que el Govern cree reservas integrales en las que no se permita pescar a nadie y no que la pesca profesional artesanal sí pueda hacerlo y ellos no.

“Ya estamos bastante acotados. Solo podemos pescar cuatro días a la semana, pero no nos quejamos de eso, entendemos que tiene que haber una regulación, pero una regulación para todos a través de reservas integrales”, ha afirmado Xicu Juan, presidente del Club de Pesca Submarina Ca s’Embarcador.

“Con este plan se permite pescar a la flota pesquera y se deja el beneficio en cuatro empresas. Han querido dar la imagen de que las reservas son efectivas, pero no lo son. Queremos que se creen reservas integrales para proteger la fauna, pero no que se prohíba por completo la pesca submarina y se acote tanto la pesca recreativa”, ha señalado Diego Alcalde, presidente del club de Actividades Subacuáticas La Escollera.

Los manifestantes han parado delante del Consell de Ibiza para entregar a sus representantes, el vicepresidente Mariano Juan y el conseller de Medio Ambiente, Vicent Roig, un documento en el que explican sus motivos y sus principales reivindicaciones. En ese documento se señala que con el plan Red Natura 2000 para esa zona costera de Ibiza, que está en fase de tramitación, “se concede en exclusiva el derecho a pescar a la pesca profesional de artes menores sin límite de capturas” y “se prohíben, simultáneamente, diversas modalidades de pesca recreativa, de gran arraigo en la población de las islas”.

El documento se compone de cuatro puntos: en el primero, referido a la pesca, se pide al Consell que informe desfavorablemente a la creación de las llamadas por el plan reservas marinas de interés pesquero, “que discriminan la pesca recreativa frente a la pesca profesional”. En el punto dos, referido a los fondeos, critican la “prohibición generalista y poco detallada” que supone “una prohibición generalizada encubierta”, por lo que solicitan que se pueda fondear siempre en la franja de hasta doce metros de profundidad donde no haya posidonia. En el tercero reclaman la suspensión del plan de gestión. Y en el cuarto piden que se cree una mesa de diálogo entre administraciones y representantes de la pesca profesional, recreativa y actividades náuticas para consensuar las medidas.

Tras recibir el documento, el vicepresidente Mariano Juan, como hizo ayer en el Pleno de la institución, ha reclamado que se amplíe el plazo de tramitación del plan para las reservas de la zona oeste de Ibiza para que se pueda “escuchar a todos los colectivos afectados, estudiar a fondo el plan y poder hacer las correcciones oportunas”. “Tenemos claro que gestionar no es prohibir. La prohibición es el fracaso de la gestión y queremos recordar que la Red Natura 2000 no se basa en general en prohibir, sino en que la actividad humana tenga el menor impacto posible y el más sostenible”.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente, Vicent Roig, se ha quejado de que el Govern está gobernando “pasando el rodillo” y ha recordado que ni siquiera el Ayuntamiento de Sant Josep, que tendrá que velar porque se cumpla la norma, la conoce en profundidad. “La concejala de Medio Abiente no sabía que con este plan se prohíbe incluso poner papeleras en playas urbanas como Cata Tarida y Cala Vedella. La población tiene que ser cívica, pero no podemos poner a un policía detrás de cada persona para que no tire el papel del helado al suelo”.

A la marcha han acudido representantes de asociaciones náuticas y clubs de pesca recreativa y submarina de Eivissa, Formentera, Mallorca y Menorca, incluida la actual campeona del Mundo de pesca submarina, la mallorquina Malen Sart, que ha recibido una potente salva de aplausos de los presentes.

También representantes de las sociedades de cazadores, ya que este plan de gestión de la zona prohibirá cazar especies como la tórtola, el zorzal o la codorniz en las áreas protegidas. Entre ellos estaba el presidente de la Sociedad Balear de Caza, Pedro Bestard, que ha manifestado que este plan es “un primer paso”. “Lo que pretende el Govern es prohibir la caza en general. Es una barbaridad que se aprueben leyes sin consenso, solo por ideología. Es prohibir por prohibir”, ha dicho Bestard, que ha señalado que “en contra de lo que dice el Govern, sin informes que lo avalen”, el tordo o la codorniz no están en peligro de extinción. “Son las especies que más cazamos, si nos prohíben cazarlas, prácticamente la caza desaparece”, ha asegurado.