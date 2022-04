Incendio en Ibiza: «Lo estamos pasando muy mal»

«Lo estamos pasando muy mal» fueron las palabras que, una de las personas que viven en la zona sa Joveria, lanzó ayer tras producirse un nuevo incendio en uno de los vehículos que sirven como precarias viviendas y del que se sospecha, como el que se produjo el 2 de abril, que pudo ser intencionado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2 de la madrugada, cuando una furgoneta camperizada que se encontraba estacionada comenzó a arder por causas que aún se desconocen. A pesar de que el vehículo quedó completamente destruido por las llamas, informaron desde el Parque Insular de Bomberos, no hubo víctimas mortales ni heridos graves. El propietario del vehículo, un varón de 37 años, se encontraba en su interior, pero pudo salir por su propio pie a tiempo. Sin embargo, «no se encontraba bien» y fue trasladado al hospital por una intoxicación por inhalación de humo, confirmaron fuentes del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

«A mí me preocupa porque aquí pagamos los buenos por los pecadores», apuntó otra de las personas que pernoctan en esa zona cercana al Recinto Ferial en declaraciones a la televisión autonómica IB3, quién añadió que «el hecho de que no tengamos un piso no quiere decir que seamos malas personas».

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de bomberos para trabajar en las labores de extinción, que se dieron por finalizadas media hora después, sobre las 2.30 horas.

Desde el Parque Insular explicaron que una vez extinguidas las llamas, agentes de la Policía Nacional les informaron de que posiblemente el incendio fuera intencionado, ya que escasos momentos antes, a unos cien metros, se había intentado prender fuego a otro vehículo. En ese caso, el propietario se percató de las llamas cuando aún no se habían propagado y pudo extinguirlo él mismo con un extintor. Según aseguró a IB3, estaba jugando a un videojuego en su vivienda cuando oyó un ruido , salió y se encontró con las llamas, aunque pudo apagarlas. Sin embargo, desde el Parque Insular, no pudieron confirmar la intencionalidad del fuego.

Investigación abierta

La investigación permanece abierta y se está haciendo cargo de ella la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ibiza.

Cabe recordar que la noche del pasado sábado 2 de abril, en la misma zona, una chabola fue reducida a cenizas, provocando la muerte de su ocupante. «Han venido a por mí», manifestó la víctima a los policías que lo intentaron socorrer. El hombre sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y, a pesar de las maniobras de los sanitarios de la UVI móvil, murió poco después. Al parecer, en aquella ocasión, un testigo aseguró haber visto a unas personas escapar de la zona del incidente justo después de comenzar el fuego.

Otro caso similar ocurrió en 2018, con hasta tres fuegos en una semana. El más grave asoló tres caravanas de un clan de vendedores ambulantes y la cabaña que compartían cuatro indigentes.