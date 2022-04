Ibiza instará al Govern a mejorar la Atención Primaria y especialidades como Oncología

“La Atención Primaria ha pasado de ser la hermana pobre a la paupérrima en Ibiza”. Con estas palabras ha comenzado su intervención la consellera no adscrita, Marta Díaz, al presentar una moción en relación al servicio de Atención Primaria en Ibiza; moción que luego ha modificado para añadir también las especialidades tras conocer, en los últimos días, la situación que vive el servicio de Oncología. “Baleares es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en Atención Primaria, solo por detrás del gobierno de Ayuso (Madrid) que tanto se critica”.

En este sentido, ha culpado directamente a la Administración pública, en este caso al Govern balear, a quien acusa de “no poner los medios suficientes”; medios que ha recalcado “se destinan a otras cosas”. A modo de ejemplo se ha referido al concierto celebrado a finales del año pasado en Mallorca, “donde se destinaron fondos de la ecotasa que pagamos todos”. “Hablo de una Administración que patrocina conciertos en noviembre para que vaya turismo a Mallorca, se gasta ese dineral, pero no hay dinero para que vengan médicos a Ibiza y se queden. Creo que la situación es muy grave”, ha señalado.

Palabras que han sido respaldadas por PP y Ciudadanos, que han advertido que la situación “cada vez está más tensa”. De nuevo, han pedido que se habilite el plus de insularidad para que los sanitarios compensen la carestía de la vida en las islas, así como que se ofrezcan “contratos de calidad” a un colectivo que ha estado en primera línea durante toda la pandemia. “No solo necesitan gestos de reconocimiento, sino hechos”, ha matizado el conseller Javier Torres.

Tanto PSOE como Unidas Podemos han votado a favor, aunque con reticencias. El portavoz socialista, Víctor Torres, ha repasado todas las inversiones que ha hecho y hará el Govern balear desde 2015 y hasta 2024 en el Área de Salud pitiusa. También ha aprovechado para anunciar que la oncológa que planteaba irse del Hospital Can Misses ha aceptado finalmente la contraoferta y se queda en el servicio. “A usted no le importan las cifras, viene a hacer oposición al Govern balear”, ha contestado a Marta Díaz, no sin recordarle que “está aquí porque se presentó con el PSOE”.

Por su parte, desde Unidas Podemos también han hecho referencia a la “mejora” del área sanitaria en los últimos años. “Veníamos de un gobierno que desmanteló la sanidad pública porque no creía en ella”, ha subrayado el portavoz de la formación morada, Antonio Saucedo. Pero el principal escollo, ha reiterado, es el precio de la vivienda, que deriva en la marcha de profesionales. “Comparto que sufrimos una deficiencia de servicios en Ibiza desde hace tiempo, que también sufrimos la doble insularidad y que hay que poner soluciones. Se trabajan leyes para limitar el precio de los alquileres y aquí hay partidos que están en contra, que incentivan a los especuladores a que saquen sus pisos al alquiler”, ha lamentado.

“Lo que pasará es que, si tienen el plus de insularidad, no será suficiente porque el propietario pedirá más. Hay un sector que está más a favor de la especulación que de poner coto al precio del alquiler”, ha añadido.

Finalmente, la consellera no adscrita ha zanjado enseñando su teléfono móvil: “Cita con el especialista pedida el 9 de enero 2020 y se la dan el 28 de abril de 2022. Esto que pasa en Ibiza no creo que pase en Mallorca”.