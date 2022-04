Simon Dunmore, dj y productor musical: «Este verano será vibrante para el ocio en Ibiza»

Es uno de los padres de la música ‘house’ y reconocido dj internacional, creador del sello discográfico Defected in the House y de la fiesta que lleva el mismo nombre junto a Glitterbox, dos eventos destacados de la escena ‘clubbing’ en la isla en verano. Este año recibe el Premio Leyenda del IMS

Simon Dunmore es un reconocido dj británico de música house de fama internacional, es también productor musical, fundador del sello discográfico Defected y creador de los festivales London Defected y Defected Croacia. Este año recibe el Premio Leyenda del International Music Summit por su carrera, contribución a la cultura de baile y por su increíble talento para reinventar el negocio.

Se ha convertido en una leyenda, ¿cómo se siente?

Nunca miro hacia atrás pensando en mi trayectoria y en lo que he conseguido, suelo mirar hacia el futuro y lo que voy a hacer en los próximos dos años, pero en esta ocasión y en especial por la situación de pandemia y la guerra sí que hago un poco la vista atrás pensando en lo que he hecho en la industria de la música desde que empecé en 1989. Se puede decir que recibir este reconocimiento me satisface enormemente.

Su nombre figura ya entre otros grandes empresarios y dj de la industria de la música convertidos en leyenda del IMS.

Pepe Rosselló de Space, Javier Anadón de Mambo y Ricardo Urgell de Pachá... son gente muy valerosa que han animado al público a visitar la isla cada año y que gracias a su trabajo muchos jóvenes han pasado las mejores noches de su vida aquí. Me honra tener un galardón como el suyo.

¿La industria de la música de baile plantea nuevos retos tras la pandemia?

Ahora la radio tiene una vinculación muy estrecha con el artista, sobre todo en el ámbito comercial. Hay muchas más oportunidades y más opciones con Internet, está todo muy expandido, así que es difícil tener un perfil concreto para tu artista y para combatir esto hay que estar muy activos y potentes en las redes sociales. Los números de seguidores son muy elevados, seguimos vendiendo vinilos, pero la mayoría de la ventas son en streaming y descargas.

¿Qué está de moda en la música de baile actualmente?

La música house sigue estando muy de moda en el ambiente clubbing y el ocio nocturno. Siempre he sido un hombre de house, es a lo que me dedico, así que izaré esa bandera que tiene una longevidad absoluta.

¿Qué se espera del mundo de la música este verano?

Algo más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Las ganas de toda la gente que no ha podido celebrar, disfrutar y salir durante dos años está viva, va a ser muy especial y vibrante.

¿Cómo es la situación ahora en Gran Bretaña tras la pandemia y con la guerra de Ucrania?

En Inglaterra no han podido operar en dos años los clubs, las organizaciones y los festivales, por lo que ahora hay mucha competencia en todo el sector ya que muchos quieren contratar a los mismos dj y algunas organizaciones o eventos van a verse afectados. El incremento de los precios afecta a todos los sectores y a la economía en el planeta. Pese a ello la gente va a reaccionar positivamente ahora que hay menos restricciones y que estamos saliendo poco a poco de la pandemia. Soy optimista, siempre miro el lado positivo y pienso que este verano va a ser bueno. He pasado muchos veranos en la isla, conozco el mercado y espero que mis expectativas se cumplan.

¿La competencia va a ser aún más dura esta temporada?

Muchos productores están anunciando nuevas residencias en la isla, lo que es bueno porque atraerá a más público y es una gran propaganda. Tengo curiosidad por ver lo que pasa en el sector y en el mundo porque esto me hace trabajar duro, mantener tu negocio arriba y hay que luchar más.

¿Los tickets serán más caros?

No controlamos los precios, pero la preventa siempre es una buena referencia y oportunidad. Los tickets en preventa valen 24 euros, un precio muy razonable.

¿Continuará este año con sus fiestas de Glitterbox en Hï y Defected in the House en Eden?

Son nuestras residencias. Tanto Hï como Eden han sido nuestro hogar durante muchos años. No hay razón para cambiar. La diferencia es que la campaña estaba lista en marzo, así que en teoría teníamos todo listo, pero trabajamos mucho en que nuestro line-up sea muy equilibrado entre hombres y mujeres. Es mucho trabajo de último momento y tenemos un buen ritmo en Ibiza. Estamos muy contentos y expectantes de poder volver y compartir buenos momentos aquí.

¿La venta de last minute será decisiva esta temporada?

Hay muchas ganas, vemos la reacción de la gente en las redes sociales que está loca por volver a celebrar. Estamos acostumbrados a la venta de última hora.

« La música ‘dance’ se creó en Chicago y Nueva York, pero Ibizala mostró al mundo y no podrá ser copiada»

En estos años han surgido otros destinos como Croacia, Grecia... que intentan imitar y capturar la esencia de Ibiza ¿cree que esto es posible?

A la gente le gusta tener diferentes alternativas. La música dance se creó en Chicago, Nueva York, Italia y otros lugares, pero Ibiza lo mostró al mundo, por eso nunca podrá ser copiada. Es donde la música house se catapultó, donde surgió la magia y los clubs se hicieron legendarios. Las historias son mágicas y esta es la isla de la magia y la fiesta por antonomasia.

Lleva en la industria de la música 30 años, ¿qué más le gustaría hacer?

Quiero trasladar mi experiencia y mi sabiduría a la próxima generación. Mis hijos ponen música también. Guiarles para que aprendan y tengan buena orientación en sus carreras profesionales. La música ha sido un viaje increíble y tiene que ser lo mismo para los jóvenes de hoy en día.

¿Cómo sobrevive una fiesta como Glitterbox, que es música disco, con todos los estilos de la electrónica, el progressive y todos los estilos del techno?

Cuándo empezamos Glitterbox nos inspiramos en la música del pasado y lo que ha pasado en Reino Unido y Europa es que ahora hay muchas fiestas de este tipo, así que hemos abierto un camino. Queremos hacer música disco menos comercial y empalagosa, así que tal vez sea más house y techno pero siendo muy conscientes y dejando claro a los dj el tipo de fiesta que es. Este año en Glitterbox hemos decorado la sala de forma muy diferente a lo que la gente está acostumbrada y prevé. Por lo que va a ser una sorpresa. La música de baile siempre toma cosas prestadas de otros tipos de música, es la clave de su longevidad.

¿Cuál es su sueño ahora?

La pandemia me hizo parar un poco y bajar el ritmo. Iba y venía, cogía muchos aviones, iba muy acelerado, y no quiero volver a eso. Quiero disfrutar mi vida.