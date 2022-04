Prohibidas nuevas salas de juego hasta recortar su número a la mitad

Balears prohibirá la apertura de nuevas salas de juego hasta reducir el número de estos negocios a la mitad. El Govern, a través de la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, modificará la ley del juego para establecer una moratoria sobre nuevas licencias hasta que el ratio actual de 140 salones de juego por millón de habitantes pase a 75, cifra que marca la media española.

«Es un punto de inflexión para bajar la densidad de salas de juego actual. Hasta que no bajemos de este ratio no se abrirán nuevos procesos para obtener licencias. No podemos continuar doblando la media española», señaló ayer el titular de la conselleria, Juan Pedro Yllanes, después de la reunión de la Mesa Social del Juego.

Hay que recordar que el Govern decretó una primera moratoria entre 2020 y 2022 que frenó nuevas aperturas, incluyendo la suspensión de licencias. Y en diciembre del año pasado se aprobó una suspensión del otorgamiento de nuevas licencias por un periodo de dieciocho meses, plazo durante el que el Govern espera poder culminar la replanificación del sector.

En esta ocasión la moratoria quedará fijada por ley y se prolongará de manera indefinida, al menos hasta que se haya logrado el objetivo de reducir un 50% el número de estos establecimientos.

La conselleria no prevé un plazo para alcanzar esa meta, aunque habla de «muchos años». La progresiva reducción de estos locales será voluntaria porque el departamento de Yllanes no puede cerrar locales, ni negarse a renovar las licencias que cumplan con los requisitos. «No podemos cerrar una sala de juego con licencia porque eso sería una conducta prevaricadora. Lógicamente no cerraremos ninguna sala con licencia en vigor. Seguiremos inspeccionando que los menores no tengan acceso a estas salas, y si se encontrase un menor jugando en una de estas salas sí habría un expediente sancionador y se podría cerrar el establecimiento», señaló el conseller.

Una moratoria indefinida y fijada por ley La suspensión de nuevas licencias por parte del Govern se prolongará hasta que el número actual de locales se reduzca a la mitad. Asimismo, esta moratoria quedará fijada por ley.

El Ejecutivo espera una tramitación «con un consenso absoluto» La modificación llegará al Consell de Govern en tres o cuatro semanas, y se espera que su tramitación parlamentaria cuente con un «consenso absoluto».

«Esta propuesta nos permitirá ir un paso más allá para ponernos a la vanguardia del tratamiento del juego como un fenómeno de salud pública y de convivencia. Incluye la moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual de salas de juego y apuestas se reduzcan hasta la mitad. Eso supondrá que no se darán más licencias de juego en Balears durante un largo periodo de tiempo», describió Yllanes.

Está previsto que la modificación llegue al Consell de Govern en tres o cuatro semanas. El Ejecutivo espera «consenso absoluto» durante su tramitación en el Parlament balear.

El ministro Garzón lo celebra

«Es muy buena noticia que en los próximos años el Govern balear no vaya a conceder más licencias de juego y apuestas», celebró ayer el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. «Es imprescindible para avanzar hacia una sociedad más sana», añadió.

Apoyo de afectados y crítica de la patronal

Juguesca, asociación de referencia contra la ludopatía, estuvo representada en la Mesa Social del Juego que se celebró ayer y que decidió una moratoria de nuevas licencias de salas de apuestas en las islas hasta que su número actual se reduzca hasta la mitad. «Estamos muy contentos de esta iniciativa porque era la vía necesaria para frenar toda la problemática de adicción al juego. En unos años veremos que el hecho de que se reduzca la oferta permitirá que se reduzca la problemática derivada de su uso. Siempre que vaya acompañado de prevención y de otras iniciativas. Pero era muy necesario limitar la oferta, así que damos las gracias a la conselleria por una iniciativa tan valiente y necesaria», indicó Júlia Monge.

La Asociación de Salones de Juego y Apuestas de Balears, SAREIBA, expresó ayer su rechazo a la moratoria de nuevas licencias propuesta por el Govern hasta que el número de salones de juego no se reduzca hasta la mitad, de los 140 actuales por millón de habitantes hasta los 75. «Están matando moscas a cañonazos. El problema no son los 140 salones. La ludopatía no está en estos establecimientos, sino en los juegos que reparten premios mucho más importantes», indicó ayer un portavoz de esta patronal.