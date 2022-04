La influencer y empresaria Rocío Camacho lleva varios días en Ibiza por motivos laborales. La joven, que aterrizó en la isla para rodar diferentes escenas de un vídeo que publicará en Instagram en mayo, ha grabado una serie de ‘stories’ en esta red social explicando el motivo de su estancia.

Además, ha aprovechado para hacer una publicidad de un supermercado contando que “no ha tenido mucho tiempo de ir a hacer la compra”. Aquí es donde aprovecha para hablar del establecimiento en cuestión. “Una amiga, cuando llegamos a Ibiza, me dijo que por qué no hacíamos la compra a través de la aplicación de Carrefour”, indica en varios vídeos.

“Sinceramente desconocía esto hasta que llegué el otro día aquí y me está encantando ver las facilidades que tiene y los cupones para poder ahorrar a la hora de hacer la compra”, dice. En los dos últimos vídeos se puede ver la aplicación del supermercado y cómo hace la compra, metiendo en la ‘cesta’ aguacates y plátanos, entre otros productos.

Pero la realidad es que en Ibiza no hay Carrefour, solo Carrefour Express en tres gasolineras de la isla: Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep, donde no se puede hacer una compra al uso debido a que la cantidad de productos que ofrece son muy limitado. Además, una vez haces la compra a través de la App, esta te indica que no reparte en el código postal 07800, el del municipio de Ibiza.