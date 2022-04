Playas en Ibiza: 25 socorristas al mar en Santa Eulària

Las pruebas para entrar a formar parte de la plantilla de socorristas de Cruz Roja, en Santa Eularia, durante esta temporada de 2022, comenzaron este lunes a las 11 horas en la playa de es Riu del municipio.

A pesar de la baja temperatura del agua del mar aún en estas fechas, 25 socorristas, algunos de ellos con neopreno, participaron en las pruebas de selección. 100 metros de carrera por la arena, 300 metros de natación a estilo crol hasta llegar hasta un supuesto ahogado y 50 metros de arrastre de la víctima hasta sacarla del agua para ponerla en un lugar a salvo, eran las pruebas que tenía que superar cada aspirante, además de hacerlo en el menor tiempo posible.

«Me he puesto un neopreno porque si no el frío me corta», contaba Elvira Cerqueira, preparada para superar las pruebas prácticas de selección. «Necesitas preparación, determinación y constancia», añadió. Ella ha realizado el curso este año, aprovechando que estaba «subvencionado por el Consell». Se presentó a las pruebas para formar parte de la plantilla de socorristas de Cruz Roja de cara «al año que viene».

Por otra parte, Gonzalo Cabrera, de 46 años, participaba por tercera vez en las pruebas de la ONG. Veterano del gremio, con 17 años de experiencia, también ha sido monitor de natación. Este lunes, mientras calentaba para ser el próximo en realizar las pruebas, se mostraba «contento de empezar la temporada».

El primer grupo de socorristas que comenzará a trabajar en las playas de Santa Eulària, lo harán «el 1 de mayo y lo formarán 17 profesionales. Posteriormente, se irán incorporando progresivamente el 15 de mayo y, el último grupo, lo hará el 1 de junio», explicó Juan Antonio Torres, coordinador de Socorros y Emergencias de Cruz Roja. El servicio permanecerá activo en las playas de la localidad hasta el 15 de octubre.

«Es una suerte porque los chicos son atletas y físicamente están bastante capacitados. Casi todos los años tenemos una gran parte de plantilla que repiten con nosotros pero siempre se incorpora gente nueva también», indicó el coordinador.

Por último, la selección terminará hoy con «un examen teórico tipo test y unas pruebas de oxigenoterapia y de reanimación cardiopulmonar (RCP)», que se realizarán en la sede de Cruz Roja en la avenida de España, concluyó Torres.

Los socorristas seleccionados realizarán una formación de adaptación a playas de 18 horas, repartidas en tres días, donde Cruz Roja impartirá un reciclaje de socorrismo y primeros auxilios.