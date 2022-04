El 10% de los trabajadores de las residencias de Ibiza insisten en no vacunarse contra el covid

Prácticamente el 10% de los trabajadores de las residencias de Ibiza están aún sin vacunar contra el coronavirus, según los últimos datos facilitados por la conselleria balear de Salud. De las 699 personas que trabajan en este tipo de centros en la isla un total de 630 (el 90,1%) tienen la pauta completa.

Únicamente dos de los 69 empleados que constan como no vacunados han recibido la primera dosis, detalla la conselleria. Es decir, que hay 67 que no han recibido, siquiera, la primera dosis.

De las dos personas que han comenzado a vacunarse se desconoce si su intención es continuar con las siguientes dosis o si han decidido que no, bien porque tuvieran algún problema con la primera o porque se pusieran el primer pinchazo un poco a regañadientes.

Desde la conselleria balear de Salud han insistido desde el inicio de la campaña de vacunación, a principios de 2021, en la importancia de que estos trabajadores tengan la pauta completa, dado que están constantemente en contacto con las personas más vulnerables en caso de contagiarse.

Rechazo entre el colectivo

Sin embargo, desde el primer momento detectaron cierto rechazo a la vacuna en una pequeña parte del colectivo. Una reticencia que este 10% de los integrantes de las plantillas no ha sido posible vencer a pesar de que, durante meses, quienes no tenían la pauta completa debían hacerse tres pruebas de covid semanales, al menos una de ellas de tipo PCR, medida que se adoptó para incentivar su vacunación.

Esta situación molestó a los familiares de los internos en residencias de mayores, que denunciaron las trabas que les ponían a ellos para ver a sus familiares a pesar de tener la pauta completa mientras se permitía que estuvieran en contacto todo el día con profesionales que se negaban a vacunarse.

Can Blai y Sa Residència

La residencia de Can Blai, en Santa Eulària, en cambio, es la que registra un menor número de trabajadores con la pauta completa, el 88,9%, según detallan los datos de la conselleria balear de Salud.

En Sa Residència han recibido al menos las dos dosis de la vacuna 85 de sus 93 empleados (91,4%) mientras que en Sa Serra están completamente vacunados el 89,6% de los trabajadores y en el Hospital Residencia Asistida el 89,4%.

Las dos personas que han recibido únicamente la primera dosis pertenecen a las plantillas de Can Blai y Cas Serres, apuntan los datos facilitados por la conselleria balear de Salud, que destaca que en estos momentos ya no obliga a los profesionales de residencias que no están vacunados a someterse a tres pruebas semanales.