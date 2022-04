El Plan Natura 2000 de Ibiza elimina cuatro ‘parkings’ en Cala d’Hort y Cala Carbó

El Plan de Gestión de la Red Natura 2000 de la Costa Oeste de Ibiza, en fase de exposición pública y que ha sido impulsado por la conselleria balear de Medio Ambiente, recoge la futura eliminación de cuatro aparcamientos y la regulación de otros cuatro. Si este documento prospera tal como está redactado, dejarán de existir los parkings de sa Pedrera (el más cercano al acantilado y a la torre des Savinar), de Cala d’Hort (la parte de la desembocadura del torrent de ses Alfàbies), de sa Punta des Boldador (en la carretera de acceso, cerca del restaurante) y de Cala Carbó (junto a la playa).

Además, deberán regularse (se supone que como en el caso de Cala Salada) los estacionamientos de sa Pedrera (la parte más cercana a la carretera PM 803-1), Cala d’Hort (concretamente, Can Coques, una extensa superficie que hay poco antes de la pronunciada pendiente de acceso asfaltado a la cala), sa Punta des Boldador (junto al restaurante) y sa Talaia (en la parte más elevada de la isla, junto a las antenas). En todas estas ubicaciones se produce una gran acumulación de vehículos durante la temporada estival, bien atraídos por la hostelería de la zona o por sus playas.

En el caso de Cala d’Hort, se llega a aparcar en lugares indebidos de la carretera y en el propio torrente como consecuencia de esa saturación, hasta el punto de que el estacionamiento de Can Coques, pese a su gran amplitud, no llega a dar abasto. Precisamente, en el documento se explica que estos aparcamientos no regulados «no han seguido ninguna planificación y se han ido creando para responder a las necesidades crecientes de ocupación de espacio por parte de vehículos privados, causando importantes impactos sobre hábitats y especies de interés comunitario».

Estos aparcamientos no regulados «no han seguido ninguna planificación y se han ido creando para responder a las necesidades crecientes de ocupación de espacio por parte de vehículos privados, causando importantes impactos sobre hábitats y especies»

El plan distingue entre las zonas de parking «existentes no reguladas pero regulables» (a las que bautiza como ‘Existentes no reguladas’) y las «existentes no reguladas que hay que eliminar». Se definen, además, las zonas aptas para la acogida de nuevas aéreas de estacionamiento de vehículos, recogidas como «previstas». Los aparcamientos existentes no regulados «dispondrán de un plazo de tres años para su regularización desde la fecha de aprobación del plan».

También advierte de que se prohibirá el estacionamiento «fuera de las áreas de aparcamiento señalizadas y espacios habilitados en la propia red viaria, así como la circulación de vehículos (motorizados o no) fuera de caminos y de la red viaria y de aquellos lugares expresamente prohibidos por el órgano gestor, a excepción de los vehículos agrícolas, los necesarios para la gestión y conservación del lugar y el aparcamiento de uso particular dentro de su propiedad».

Cap des Jueu: prohibido escalar durante la época de nidificación

La escalada es otra de las actividades que regula el Plan de Gestión de la Red Natura 2000 de la Costa Oeste de Ibiza, especialmente en es Cap des Jueu (frente a es Vedranell). Las principales «presiones y amenazas que se ciernen» sobre las aves de esa zona (sobre todo el águila pescadora y el halcón peregrino) tienen que ver con la presencia humana en las zonas de nidificación, «especialmente por el uso público descontrolado de la escalada», así como por la depredación «por especies introducidas naturalizadas», como los gatos.

La escalada «puede suponer una amenaza para la flora rupícola, quirópteros [murciélagos] y aves que habitan en estos acantilados»

Allí, en sa Pedrera des Savinar, se encuentra la bautizada popularmente como ‘escuela de Buda’, «la mayor y más popular zona de escalada de Ibiza, donde empezó esta actividad en la isla», se indica en el plan. Las vías de escalada se encuentran distribuidas en ambas caras del Cap des Jueu: «En la cara oeste encontramos únicamente el sector llamado es Vedrà. En la cara este se han marcado hasta nueve sectores (Rampante, Colorado, Cuevas, Pueblos oprimidos, Vidas, Cueva del Moña, Gran Techo, Chocho y Anfiteatro) con una gran variedad de formaciones (placas, desplomes, techos y cuevas) que ofrecen diferentes niveles para todo tipo de escaladores». En esa área «hay más de 180 vías abiertas y equipadas, lo que supone una cuarta parte de las presentes en la isla». Esa actividad, se alerta en el documento, «puede suponer una amenaza para la flora rupícola, quirópteros [murciélagos] y aves que habitan en estos acantilados», por lo que sus redactores consideran oportuno «poner en marcha medidas para evitar tanto la poda indiscriminada de vegetación para el mantenimiento de vías, como las molestias a la fauna en épocas de nidificación».

Hacer alpinismo en Porroig, Cap Llentrisca-sa Talaia estará prohibido «entre el 1 de marzo y el 30 de junio en la cara oeste (sector es Vedrà) y en la zona más meridional de la cara este de Cap des Jueu"

Así, la escalada en Porroig, Cap Llentrisca-sa Talaia estará prohibida «entre el 1 de marzo y el 30 de junio en la cara oeste (sector es Vedrà) y en la zona más meridional de la cara este de Cap des Jueu (sectores Gran Techo, Anfiteatro, Chocho)». Tampoco se podrán abrir nuevas vías de escalada, mientras que «el mantenimiento o reequipamiento de las existentes deberá contar con una adecuada evaluación de repercusiones ambientales», y el anclaje «no podrá comportar molestias a la fauna o requerir la poda o destrucción de la vegetación existente».

Fin a la moda de los amontonamientos de piedras

El plan de gestión propone prohibir amontonar piedras, «salvo para llevar a cabo actividades constructivas o tradicionales». Se quiere poner así fin a la moda de crear pirámides de rocas, que provocan serios daños en el hábitat de numerosas especies.

Las macotas, con correa

Los propietarios de animales de compañía deberán evitar que estos «transiten sin control en el medio natural» y responderán por los daños que provoquen. Así, quedará prohibida «la libre circulación, sin sujeción de cadena o correa» de los animales domésticos en el medio natural.