La actriz Yolanda Ramos en Ibiza: «Ibicine puede ser un San Sebastián»

Tras nueve días consecutivos de coloquios, conferencias, visionados y presentaciones, la V edición del Festival de Cine de Ibiza Ibicine ha bajado el telón hoy augurando «mucho más cine» el año que viene.

En una rueda de prensa celebrada en Nassau Beach Club, la directora del Festival, Helher Escribano, ha agradecido la respuesta del público y de todos los invitados a esta maratón cinematográfica que se ha celebrado en los municipios de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària. En la que ha calificado como la edición «más potente», Escribano ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de la comedia en el cine. «Se valora poco en los festivales; como jurado creo que se valora poco, pero luego cuando lo vemos como espectadores nos gusta reír», ha señalado.

Precisamente, por este motivo (además del reconocimiento a su trayectoria) el Astarté de Honor de este año ha recaído en la actriz Yolanda Ramos, quien, todo hay que decirlo, ha quedado maravillada con la isla. «Soy un poco ibicenca ya», ha dicho entre risas.

Ramos, que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto que todavía no puede desvelar, considera que «este festival tiene poco que envidiar a otros». De hecho, ha lamentado que no tenga más repercusión a nivel nacional, a pesar del «amor y esfuerzo» que ponen sus organizadores para sacarlo adelante. «Con el tiempo puede ser un San Sebastián porque, además, Ibiza atrae a los actores», ha apuntado.

En esta jornada también han participado representantes del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento de Santa Eulària. Tanto el director insular de Cultura, Miquel Costa, como la concejala del ramo, Marisol Ferrer, han coincidido en que las instituciones tienen un papel clave a la hora de que proyectos como Ibicine ya no solo resistan, sino sigan creciendo. En este sentido, Costa ha recordado que el Consell ha doblado el presupuesto para esta edición. «Es un proyecto que empezó siendo muy pequeñito y que ha crecido exponencialmente, por lo que necesita que nosotros estemos ahí», ha explicado.

Por su parte, Ferrer ha reconocido la importancia de apostar por la cultura a todos los niveles, entre los que destaca el atractivo de cara al turista. «Desde las administraciones tenemos el derecho y el deber de estar al lado de proyectos como este».

Ferrer ha ido incluso más allá y ha lanzado unas preguntas a los asistentes. «La cultura es la catarsis que tenemos para salir de nuestros días malos. ¿A quién no le han dejado con una canción? ¿Quién no recuerda una película que le remueve? ¿Quién no se ha emocionado con un libro?», lanzó al aire. Y ha bromeado: «Lo de la canción no me ha pasado a mí, sino a una amiga».

La realidad es que, de una u otra manera, a todos nos surgen sentimientos cuando leemos, escuchamos una canción o vemos una película u obra de teatro. Y somos los que estamos al otro lado, los consumidores de este contenido, quienes elegimos qué es lo que queremos ver o escuchar. «Y esto es la hostia», ha dicho Ignacio Malagón, director del largometraje ‘El último tren al Rock’n’Roll‘, premiado con el Astarté del Público.

Malagón ha incidido, al igual que en la Gala de clausura cuando recibió el galardón, en que «es el mejor premio». Y es que «nosotros hacemos películas para los espectadores y que hayan elegido la nuestra como la mejor es un regalo». Este filme salió adelante con solo 12.000 euros de presupuesto.