25 restaurantes participan en el Ibiza Sabors de la vuelta a la normalidad

Ibiza celebrará la nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de Primavera Sabors entre el 26 de abril y el 27 de mayo. Participan 25 restaurantes de la isla (siete de Vila, seis de Sant Josep, uno de Sant Joan, cinco de Santa Eulària y seis de Sant Antoni) cuyos menús se caracterizan por utilizar producto local, según ha explicado en rueda de prensa, celebrada en el muelle pesquero de Ibiza, Verónica Juan, presidenta de la Asociación de Hostelería de la Pimeef

“Este año nos hemos centrado en productos como el pollo pagès, la sepia, el aguacate, el queso y la miel”, ha indicado Juan, que ha destacado que son “unas jornadas especiales porque son las primeras que se celebran en la normalidad tras una pandemia que tanto restringió las actividades que se querían hacer, sobre todo en cuanto a aforos”. Los propios restaurantes “tenían cerrados los interiores”, ha recordado.

Recuperan estas jornadas con “muchísima ilusión” y con la intención de “potenciar el consumo del producto local, la dinamización del sector primario y la concienciación, por parte tanto de restaurantes como del cliente final, de la calidad excepcional de nuestro producto local”. Han decidido mantener el precio de los menús en 25 euros, “aun teniendo en cuenta el incremento del coste de los suministros”. El vino y las bebidas se pagan aparte.

“A título personal -ha subrayado Juan-, lo que más me gusta de estas jornadas es que son muy democráticas. Gastando mucho es más fácil cocinar bien. Pero en este caso se pone sobre la mesa lo que hay y se les dice a los chefs que a ver qué son capaces de hacer con esos ingredientes y con un precio cerrado. Todos los menús tienen una pintaza excepcional”. Dentro de esos menús que ofrecen los cocineros habrá borrida de rajada, macarrons de Sant Joan, tiras de sepia salteadas con gambas, caldereta de cordero, carpaccio de aguacate y trigueros con virutas de jamón, infusión fría de hortalizas, calamar a la brasa, espetón de pollo pagès, atún rojo marinado, nido de patata ibicenca con huevo soufflé y tierra de sobrasada… “Un plan inmejorable”, en palabras de Verónica Juan.

Durante estas jornadas habrá una visita a la almazara de Can Benet (sábado 23 de abril), un taller de elaboración de hierbas ibicencas en Fluxà Ibiza (viernes 29 de abril), un taller de repostería con algarroba (martes 10 de mayo) en Es Raconet, una visita con un taller de semillas de variedad local a la finca ecológica Tierra de Eivissa (18 de mayo), otro taller de elaboración de pan con harina de xeixa en Can Coves (20 de mayo) y una visita a Can Muson para ver cómo se cría al porc negre en libertad (viernes 27 de mayo).

Joan Marí Guasch, director insular de Medio Rural y Marino, agradeció la presencia de una quincena de productores en la presentación, señaló que “todo apunta a que será una buena temporada” y recordó que “estos dos años de pandemia nos han enseñado que los productos primarios son los que nos dan de comer”. Coincidió con él Rafa Ruiz, alcalde de Eivissa, que también dio las gracias a “todos los productores y a la restauración, que tanto han padecido con esta pandemia”. A su juicio, “la pandemia ha demostrado la importancia de poder abastecerse con productos locales”. También valoró que “cada vez más gente joven apueste por el sector primario”.