El Día del Libro, que se celebra este sábado, marca los actos culturales del fin de semana en Ibiza y Formentera. Durante estos días, los diferentes autores han ido presentando sus novedades y estarán para firmarlas en las ferias de libros que se celebran el viernes en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, sábado en el paseo de Vara de Rey de Ibiza y la plaza de la Constitució de Formentera, y el domingo en el paseo de s'Alamera de Santa Eulària. Como siempre, habrá puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías, para cumplir con la tradición de los libros y las rosas.

El otro foco más importante de este fin de semana está el domingo en Can Ventosa, donde la actriz Blanca Portillo representa la obra 'Silencio' bajo la dirección de Juan Mayorga. Uno de los momentos estelares de la temporada teatral ibicenca.

Y los amantes de la fiesta no pueden pasar el fin de semana sin darse un garbeo por Sant Jordi, que el sábado celebra su fiesta patronal pero que durante los tres días tendrá animación en la plaza a cargo de las asociaciones locales, con música en vivo. El viernes el remate lo pondrá el trío rockero bilbaíno Los Brazos, de vuelta a la isla, y el sábado el grupo tributo a Mecano La fuerza del destino.

El sábado también será la jornada de clausura del festival Ibicine, con la alfombra roja con las estrellas y los invitados, seguida de la gala de clausura con la entrega de los premios Astarté, todo en Can Ventosa.

Y el mismo sábado los más pequeños podrán disfrutar con la obra de clown 'Italino Grand Hotel' en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

También hay conciertos, conferencias, cine o actividades folclóricas. Aquí están todos los actos con sus horarios:

JUEVES 21 DE ABRIL

Festes de Sant Jordi:

17 y 18.15 horas. Taller infantil ‘Pintem ous de fang’, con Graciela Miguel. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org.

Taller infantil ‘Pintem ous de fang’, con Graciela Miguel. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org. 20 horas: Campeonato de manilla mixta en el bar Rosana.

Libros:

‘Cómic y censura: de Wonder Woman a Charlie Hebdo’. Presentación del libro de Lluís Ferrer a cargo del autor y Maite Ferrer. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

‘Multiverso’. Presentación del libro de Chris Martos a cargo del autor y Helena Jiménez Barrero. Coloquio sobre la mitología egipcia relacionada con la novela. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Infantil:

‘La rosa i el drac’. Cuentacuentos por el Día del Libro a cargo de Anakrònica en la biblioteca municipal de Sant Antoni.

Música:

Sean Mackey. Folk. ‘Sant Josep és Música’. Can Jordi Blues Station a las 18.30 h.

Cine:

‘Licorice pizza’, de Paul Thomas Anderson (EEUU, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas.

VIERNES 22 DE ABRIL

Festes de Sant Jordi:

10 a 13 horas. Celebración del Día del Libro con puesto de libros gratuitos en la biblioteca.

Celebración del Día del Libro con puesto de libros gratuitos en la biblioteca. Desde las 12 horas: Fiesta en la calle hasta la puesta de sol en la plaza, a cargo de las asociaciones del pueblo.

Fiesta en la calle hasta la puesta de sol en la plaza, a cargo de las asociaciones del pueblo. 13.30 horas: 3x3 Basket y deporte inclusivo en la plaza.

3x3 Basket y deporte inclusivo en la plaza. 18 horas. Cuentacuentos con David i Monma ‘L’arbre dels contes’. Mayores de 3 años. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org.

Cuentacuentos con David i Monma ‘L’arbre dels contes’. Mayores de 3 años. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org. 19 horas: Hip Hop con Vinnie Dollar y Cristo Corona.

Hip Hop con Vinnie Dollar y Cristo Corona. 20 horas. Concierto de Storm Riders en la plaza.

Concierto de Storm Riders en la plaza. 21.30 horas: Presentación del vídeo conmemorativo del 40 aniversario del Grup Folklòric Sant Jordi en la plaza.

Presentación del vídeo conmemorativo del 40 aniversario del Grup Folklòric Sant Jordi en la plaza. 22.30 horas: Concierto de Los Brazos (Bilbao) en la plaza.

Día del Libro:

Sant Antoni:

De 10 a 19 horas: Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Passeig de ses Fonts y y firma de libros a cargo de los autores locales.

Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Passeig de ses Fonts y y firma de libros a cargo de los autores locales. 11 a 14 y 17 a 19 horas: Talleres infantiles.

Música:

Hard GZ. Hip hop. Con Some 420, Javi de Castro & Dj Magno y Syka. Desde las 20 horas en Teatro Ibiza. Venta de entradas en Ezk8, GrowBarato Ibiza y Holidays Santa Eulària.

Un parell de tres. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

A mi aire. Flamenco y rumba. ‘Sant Josep és Música’. Es Pla Vintage de Sant Josep a las 20 h.

Cine:

‘Land’ (En un lugar salvaje), de Robin Wright (EEUU, 2021). Divendres de cine de Sant Josep. Centro cultural Can Jeroni a las 20 h. entrada libre hasta completar el aforo.

Conferencia:

‘La saga de los Hormigo, tres generaciones de artistas’. Ciclo ‘Xerrades essencials’ del Club Nàutic Sant Antoni. Con Pedro Hormigo y Carmen Juan. Conduce: Xescu Prats. 20 horas en el CNSA. Entrada libre hasta completar el aforo.

SÁBADO 23 DE ABRIL

Festes de Sant Jordi:

11 horas: Misa solemne seguida de procesión, desfile de carros y actuaciones de la Colla de Sant Jordi y el Grupo de Danzas Estella-Lizarra de Navarra.

Misa solemne seguida de procesión, desfile de carros y actuaciones de la Colla de Sant Jordi y el Grupo de Danzas Estella-Lizarra de Navarra. Desde las 12 horas: Fiesta en la calle con comida y bebida a cargo de las asociaciones del pueblo.

Fiesta en la calle con comida y bebida a cargo de las asociaciones del pueblo. 17 horas: Juegos reciclados de madera para toda la familia en la plaza.

Juegos reciclados de madera para toda la familia en la plaza. 18.30 horas: Espectáculo familiar ‘Piensa en Wilbur’, con acrobacias y humor en la plaza.

Espectáculo familiar ‘Piensa en Wilbur’, con acrobacias y humor en la plaza. 21 horas: Concierto de La Fuerza del Destino, grupo tributo a Mecano, en la plaza.

Día del Libro:

Ibiza:

De 9.30 a 23 horas: Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Paseo de Vara de Rey y firma de libros a cargo de los autores locales.

Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Paseo de Vara de Rey y firma de libros a cargo de los autores locales. 10 a 13 y 17 a 20.30 horas: Biblioteca al carrer.

Biblioteca al carrer. 11 horas. Ball pagès con la Colla de sa Bodega.

Ball pagès con la Colla de sa Bodega. 11 a 12 y 17 a 18 horas: Taller de manualidades.

Taller de manualidades. 13 horas: cuentacuentos con David i Monma.

Formentera:

10 a 13 horas: Puestos de venta e intercambio de libros y de venta de rosas en la plaza de la Constitució.

Puestos de venta e intercambio de libros y de venta de rosas en la plaza de la Constitució. 11.30 horas: Presentación del libro infantil ‘L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta’ de Elisabet Fàbregas y Justin Hindley.

Presentación del libro infantil ‘L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta’ de Elisabet Fàbregas y Justin Hindley. 12 horas: Taller de ilustración de flora y fauna de las Pitiüses a cargo de Justin Hindley.

Taller de ilustración de flora y fauna de las Pitiüses a cargo de Justin Hindley. 17.30 horas: Taller de Sant Jordi en el Casal de Joves.

Taller de Sant Jordi en el Casal de Joves. 20.30 horas: Concierto de piano y flauta con Úrsula Pomar y Jota Hidalgo en el cine municipal. Venta de entradas en www.entradesformentera.cat.

Teatro:

‘Italino Grand Hotel’. Teatro familiar a cargo de la compañía La Tal. A partir de 5 años. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Entradas a 10 € en www.santaeulariadesriu.com o 12€ en taquilla.

Cine:

Festival Ibicine: Alfombra roja de los premiados e invitados de honor y entrega de los Premios Astarté. Desde las 20 horas en Can Ventosa.

Música:

The New Young Polaks. Rock. ‘Sant Josep és Música’. Can Jordi Blues Station a las 13 h.

Simple Rock. Versiones de rock. ‘Sant Josep és Música’. Es Pla Vintage a las 14 h.

Summer Live. Versiones de rock. ‘Sant Josep és Música’. Restaurante Cardona de Sant Jordi a las 14 h.

DOMINGO 24 DE ABRIL

Día del Libro:

Santa Eulària:

De 9.30 a 14 horas: Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Paseo de s’Alamera y firma de libros a cargo de los autores locales.

Puestos de librerías, editoriales, asociaciones, autores y floristerías en el Paseo de s’Alamera y firma de libros a cargo de los autores locales. 10.30 a 13.30 horas: Talleres infantiles y juegos gigantes a cargo de Sueños de Ibiza.

Talleres infantiles y juegos gigantes a cargo de Sueños de Ibiza. 11.30 horas: Entrega de premios del XVII Concurso de Ilustración de puntos de libro en la Plaza de España.

Entrega de premios del XVII Concurso de Ilustración de puntos de libro en la Plaza de España. 12 horas: Cuentacuentos ‘La rosa i el drac’, a cargo de Anakrònica en la plaza de España.

Cuentacuentos ‘La rosa i el drac’, a cargo de Anakrònica en la plaza de España. (En caso de lluvia estas dos actividades se harán en el Teatro España)

Festes de Sant Jordi:

Desde las 12 horas: Fiesta en la calle con comida y bebida a cargo de las asociaciones del pueblo.

Fiesta en la calle con comida y bebida a cargo de las asociaciones del pueblo. 12 horas: Juegos reciclados de madera en la plaza.

Juegos reciclados de madera en la plaza. 12 horas: Baile latino con el grupo La22.

Baile latino con el grupo La22. 14 horas: Concierto de Amalian Folk.

Concierto de Amalian Folk. 17 horas: Concierto del grupo infantil Mel i Sucre.

Concierto del grupo infantil Mel i Sucre. 20 horas. Teatro ‘Entremès Valencià’, a cargo de las Querubinas de la Llar Eivissa. CEIP Sant Jordi. Entrada libres hasta completar aforo.

Caramelles de Pasqua

11 horas en la iglesia de Sant Joan con Es Xacoters de sa Torre.

en la iglesia de Sant Joan con Es Xacoters de sa Torre. 20 horas en la iglesia de Sant Antoni con Es Xacoters de sa Torre.

Teatro:

‘Silencio’. Con Blanca Portillo. Dirige: Juan Mayorga. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 € en www.eivissa.es o 20 € en taquilla.

Conferencias:

‘Urbanisme, protección del territorio i Entitats ecologistas a Formentera’ Mesa redonda con Rafael González, conseller de Territorio de Formentera; Maite Ferrer, abogada, Neus Prats, GEN-GOB y una representante de la Associació de Veïns de Formentera. Modera: Toni Ruiz. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera a las 19.30 horas

Actividad física:

Nordic Walking. Sant Jordi. Salida a las 10 horas del polideportivo de Can Guerxo. Dificultad baja-media.

EXPOSICIONES

Maurizio Lamberti. ‘Dualisdad’, pinturas. Del 20 al 30 de abril en la sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes mañana cerrado.

Cut&Paste Festival. Muestra colectiva de artistas del collage. Del 23 de abril al 7 de mayo en el centro C19 de Ibiza.

Gilbert Herreyns. Retrospectiva. Obras de 1969 a 2021. Espacio Micus de Jesús. Inauguración: Sábado 16 de abril de 17 a 20 horas. Hasta el 22 de julio. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita: 971 19 19 23.

Lourdes Crespí. 'Conectar con la vida', pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 5 de mayo.

Muestra colectiva de AMAE. Obras de una decena de artistas de la asociación. Inauguración el jueves 7 de abril a las 19.30 horas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Abierta hasta el 30 de abril de 17 a 20 horas. Festivos cerrado.

‘Canyissos’. Muestra colectiva con 54 artistas de Balears, País Valencià y Galicia. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 29 de abril.

Juan Carlos Tur. 'Modelant, creant i donant forma a la fantasia de Juan Carlos Tur'. Esculturas de masilla epoxi. Sa Nostra Sala, c/ Aragó , 17 de Vila. Hasta el 6 de mayo. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola, del 15 de marzo al 1 de octubre.

‘Mirades de Dona’. Muestra colectiva con obras de siete creadoras de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 19.30 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 12 de mayo.

García Gatica. ‘Colapso(s)-2’. Pinturas. Inauguración viernes 8 de abril a las 19.30 horas en la sala de exposiciones de Can Jeroni. Se puede visitar hasta el 24 de abril de martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y los jueves, viernes y sábados de 18.30 a 21 horas. Por otra parte ‘Colapso(s)-1’ se puede visitar en Garden Art Gallery de Sant Josep (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de abril.

Bonet Vallribera. Exposición de obras del artista ibicenco. Estudi Tur Costa, c/ Canari, 65 de Jesús. Inauguración sábado 5 de marzo a las 19 horas. Hasta el 25 de abril.

Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 10 a 18 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.