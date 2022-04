La mascarilla dejará de ser obligatoria en las sesiones plenarias del Parlament balear, aunque seguirá siendo «muy recomendable» si no se puede mantener la distancia de seguridad o una correcta ventilación. Así lo acordó hoy la Mesa del Parlament, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto que modifica el uso de las mascarillas en el interior, dada la situación sanitaria actual.

Según detalló el diputado de MÉS per Mallorca Joan Más, hoy se presentó el documento, que previsiblemente entrará en vigor el próximo lunes. En él se establece también que en debates largos haya rotación de diputados «para que no esté siempre todo el mundo», aunque en comisiones, debates y ponencias se podrá prescindir de la mascarilla. Con todo, desde el Parlament insisten en que su uso será «muy recomendable» en aquellos interiores donde no se pueda garantizar una ventilación adecuada.