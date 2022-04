Ibiza llevará «este verano» a pleno la contrata para la concesión del servicio del agua

«De cara al verano», el Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto llevar a pleno, para su aprobación inicial, la contrata para la concesión del servicio municipal del agua. La redacción de la contrata se adjudicó el pasado mes de noviembre a Aymed Proyectos, Obras y Servicios SL, una empresa dedicada, entre otras cosas, a servicios de consultoría en ingeniería y construcción. Aymed, que redujo el presupuesto de salida (de 49.500 euros) a sólo 22.411 euros, inició en diciembre la elaboración de los pliegos del concurso.

La empresa tiene un plazo de seis meses para concluir su servicio de asistencia técnica y redacción de los documentos preparatorios de la futura concesión, de manera que deberían estar listos en mayo. De momento, y según una portavoz del Consistorio, aún trabaja «en la elaboración tanto del pliego técnico como del administrativo». Asimismo, añade esa fuente, «se está preparando el reglamento y el documento del anteproyecto de servicio y de obras». Una vez esté todo listo podrá llevarse a pleno para su aprobación inicial.

¿Cuándo? «De cara al verano», según el Ayuntamiento, que no concreta en cuál de los 90 días que tiene esa estación. La previsión con la que trabaja es llevar «de cara al verano» a pleno la contrata para su visto bueno inicial. Inicial, pues luego deberá pasar un mes en exposición pública, un proceso tras el cual se deberán resolver las alegaciones que se presenten (si las hay). Después pasará de nuevo por pleno para su aprobación definitiva, momento en el que ya se podrá proceder a la licitación de la contrata.

La resolución de esta va, pues, para largo. Más si los equipos jurídicos de las empresas interesadas en concursar presentan algún recurso en los tribunales (moneda corriente en contratas millonarias como esta) que vuelva a paralizar el proceso, que lleva 13 años sin avanzar: el contrato de la concesión del servicio público de suministro de agua potable y alcantarillado de Ibiza venció en 2009, hace casi 13 años. Aqualia Gestión Integral del Agua SA lleva desde 1990 gestionando este servicio de Vila, 32 años, cuando, inicialmente, no debía durar más de 19 años.

«En el limbo»

La oposición en Vila se impacienta con tanto retraso. «No sabemos nada, desconocemos en qué situación está la redacción del pliego de condiciones», señala José Luis Rodríguez Poblador, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio: «De hecho, en el pasado pleno le pregunté al respecto al alcalde, Rafa Ruiz, pero no me contestó». Lo que ocurre, afirma, le preocupa: «Es urgente, desde hace años, resolver este tema, dado que no se están realizando una serie de inversiones que necesita la red de la ciudad. Y no sólo de canalizaciones, también de contadores, para actualizarlos y que sean digitales. Es prioritario que quede resuelto ya».

«Es urgente, desde hace años, resolver este tema, dado que no se están realizando una serie de inversiones que necesita la red de la ciudad"

Obrador califica de «inexplicable» que la gestión del agua se haya prorrogado casi 13 años: «No lo acabo de entender, no se comprende dónde está el escollo o el problema. No lo sabemos». Cs presentará una moción de control al respecto en el próximo pleno.

«Desde 2015, Rafa Ruiz no ha hecho nada» sobre esta concesión, según el portavoz del PP en Vila, José Vicente Marí Bosó: «Esa gestión está en el limbo», afirma. A su juicio, «la contrata del agua está en el aire, en una situación alegal». No hay, como se decidió en 2015 por el pleno, «una prórroga forzosa de la gestión. La prórroga [decidida por la Justicia en 2013] fue de cinco años [a contar desde 2010] y acabó en 2015. Desde entonces está en el limbo, lo cual provoca que carezca de cobertura legal».

Para el PP, desde 2015 "la gestión de agua está en el limbo, lo cual provoca que carezca de cobertura legal»

Marí cree que durante los últimos siete años «no se ha hecho nada» para solucionarlo, «como todas las grandes cosas de la ciudad: el Plan General de Ordenación Urbana, la zona azul, que no se licitó en su momento… Es muy preocupante la gestión del alcalde», afirma.

13 años sin renovar la contrata

La renovación de la concesión del servicio del agua de Vila está paralizada desde el año 2009:

1990 Aqualia obtiene la gestión del servicio por 19 años.

2009 Vence el contrato con Aqualia. La alcaldesa es la socialista Lurdes Costa.

2010 El Ayuntamiento intenta sacarlo a concurso. Inicia en julio (un año después de acabar el contrato) el expediente de contratación.

2011 El procedimiento queda paralizado tras el cambio de gobierno municipal. La nueva alcaldesa es la popular Marienna Sánchez Jáuregui.

2012 Aqualia recurre la decisión del Consistorio de convocar un nuevo concurso. El Tribunal Superior de Justicia concede en 2013 una prórroga del servicio de cinco años, hasta el 31 de octubre de 2015, porque Vila no denunció el contrato un año antes de su vencimiento.

2015 En septiembre, el pleno acuerda una prórroga forzosa e indefinida hasta tramitar la nueva. No se marca ningún plazo. La intención es que salga a concurso antes de las elecciones de 2019. El alcalde es el socialista Rafa Ruiz.

2018 Vila justifica el retraso de la licitación por el intento de mancomunar el servicio de agua con Sant Antoni, que no prospera.

2021 En junio, la mesa de contratación propone adjudicar la redacción del pliego de condiciones a Aymed Proyectos, Obras y Servicios SL. Pero el Consistorio (Ruiz sigue como alcalde) reclama luego a esa empresa que subsane unas deficiencias, como acreditar la experiencia profesional de su personal. La contrata es adjudicada finalmente en noviembre, y en diciembre se inicia la redacción de los pliegos. Tiene seis meses de plazo, que acaban en mayo.

2022 Abril: Vila asegura que lo llevará a pleno «de cara al verano» para su aprobación inicial.