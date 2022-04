La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera organizó ayer una jornada de degustación de productos de locales. En la almazara de Joan Benet se probaron los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) IGP de Ibiza de Can Garrovers, de Can Joan Benet y Can Rich, maridados con embutido de porc negre de la Cooperativa de Ramaders de Ibiza, y con vinos tinto y blanco de la bodega Can Rich.

El propietario de la almazara explicó todas las características propias de los AOVE de la IGP de Aceite de Ibiza, así como el tipo de olivas que se utilizan: arbequina, picual y koroneiki, el grado de madurez y la mejor manera de conservación. Se realizó una cata a ciegas en la que se degustó un AOVE Coupage de pequeños productores de la isla, un aceite de orujo de oliva de una marca comercial y un AOVE IGP Aceite de Ibiza. «Para la Academia es prioritario poner en valor los AOVE ibicencos. Zumos de oliva de una magnífica calidad; llenos de salud, por la cantidad tan elevada de polifenoles con los que cuentan; y con unos sabores que representan a la isla. Los aceites de Ibiza son otra dimensión», señaló Pedro Matutes, presidente de la Academia gastronómica. La jornada también incluyó una degustación de productos elaborados con porc negre por parte de la Cooperativa de Ramaders de Ibiza, comercializado bajo la marca de Carn & Coop. Los académicos cataron también los nuevos vinos de Can Rich, blancos y tintos, conservados en ánforas, como hacían los fenicios, y en los que ni la madera ni el inox aportan sabores añadidos.