La querella contra exalcaldes del PP de Sant Antoni por el caso de los ‘parkings’ entra en su recta final

La querella contra los exalcaldes de Sant Antoni del PP Pepita Gutiérrez y José Sala y parte de los miembros de sus gobiernos por su negativa a cerrar los aparcamientos disuasorios ilegales del núcleo urbano, entre ellos el de ses Variades, sigue viva y, más de siete años después, entra en su recta final.

El expediente de esta causa, que se remonta a finales de 2014, cuando Subsuelos Urbanos presentó una querella inicial contra Pepita Gutiérrez y los concejales Vicent Ribas y José Torres (ahora es coordinador del área de Urbanismo), se vio afectado por el incendio de los juzgados. De hecho, la última resolución judicial apunta que la causa ya ha sido reconstruida tras la aportación de copias de las diligencias de las partes implicadas.

En principio, según las fuentes consultadas, si la Fiscalía no pide la práctica de más pruebas, se debe trasladar ya la causa a las partes para que decidan si presentan o no una acusación contra las personas investigadas por, según el caso, los supuestos delitos de prevaricación y malversación. Los imputados son los dos alcaldes anteriores del PP y cinco exconcejales de sus respectivos gobiernos: Vicent Costa, Joan Pantaleoni, Pepa Costa, Vicent Ribas y José Torres. Todos ellos ya declararon en el juzgado.

Tras el fallecimiento del querellante Pedro Espigares, administrador solidario de Subsuelos Urbanos, la empresa que explotaba el aparcamiento de pago subterráneo de la plaza España, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza decretó en octubre de 2017 el archivo de la causa después de que ninguno de los herederos del difunto se hubiera interesado en seguir con el proceso judicial.

Sin embargo, unos meses después, en febrero de 2018, la jueza dictó un auto en el que estimaba en parte un recurso de Subsuelos Urbanos y daba por abandonada la causa sólo en lo que se refería a Espigares, pero no en las personas jurídicas Ibimerco Empresa, de la cual Espigares era apoderado, Pronton SL (consejero delegado) y Subsuelos Urbanos.

Las tres sociedades aportaron a la causa en mayo del año pasado las sentencias de lo contencioso administrativo en las que se confirma que los aparcamientos disuasorios denunciados por Espigares por «competencia desleal» con el de pago de la plaza España incumplen la normativa municipal. Tal como publicó este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dictó en marzo del año pasado una sentencia en la que ordenaba al Ayuntamiento de Sant Antoni el inicio de un expediente de cierre de los aparcamientos ilegales.

Pasividad de Sant Antoni

Ante la pasividad del equipo de gobierno, a finales de marzo, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma dictó una providencia en la que daba un plazo de 15 días al Consistorio para que le informara de los actos administrativos dictados para dar cumplimiento a la sentencia, que es firme.

En el escrito dirigido a la jueza de instrucción, las sociedades querellantes destacaban que por la vía judicial contencioso-administrativa ha quedado acreditado que los aparcamientos son «ilegales y su apertura incumple la normativa urbanística».

También apuntan que el TSJB destacó que la arquitecta municipal apuntaba las condiciones que deben cumplir, según el plan urbanístico de Sant Antoni, los aparcamientos al aire libre en solares no edificados: deben contar con pérgolas cubiertas de vegetación o arbolado, pavimento antideslizante, instalaciones de alumbrado... Y luego añadía que dichos requisitos «solo son aplicables a los aparcamientos no abiertos al uso público», con lo cual el fallo del tribunal resaltaba lo siguiente: «Con ello no se hace sino evidenciar que la infracción urbanística es todavía más grave».

Los querellantes solicitaban a la jueza que continuase la tramitación de la causa, dado que es «incuestionable» la existencia de indicios racionales de delito.

Sant Antoni obvió los requerimientos para cerrar los ‘parkings’

La querella de Subsuelos Urbanos se basa en que el Ayuntamiento hizo caso omiso a los requerimientos para que cerrara los aparcamientos disuasorios ilegales como el de ses Variades y que cesara, además, de publicitarlos. Además, denunciaba que como contraprestación por el uso de estos ‘parkings’ el Consistorio eximía a los propietarios del pago del IBI. Subsuelos Urbanos, que entró en concurso de acreedores, cerró el aparcamiento a finales de 2014 durante siete meses. La entidad Med Real Estate Oportunity 2 SICC se llevó la concesión en subasta y ahora lo gestiona.