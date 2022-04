Los pijamas no salen del hospital de Ibiza

Hay microorganismos que pueden sobrevivir meses en una prenda de ropa, afirma Susana Ramón, microbióloga del laboratorio de Can Misses. Cuando esos microorganismos son capaces de generar infecciones y, además, multirresistentes a los antibióticos, eso es un problema. Y uno de los lugares con mayor concentración de estos microorganismos con tan mala uva es un hospital.

Éste es uno de los motivos por los que la unidad de mejora continua y seguridad del paciente del Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha una campaña para concienciar a sus trabajadores sobre la importancia de que los uniformes que usan en el trabajo, los pijamas, no salgan del hospital.

«Mi uniforme no sale del recinto», se lee en uno de los carteles bajo el dibujo del popular payaso de Micolor. No es la única imagen de la campaña, para la que esta unidad y el departamento de comunicación han elaborado otras cuatro con otros cuatro mensajes: «Las lavadoras domésticas no garantizan la temperatura adecuada para eliminar los microorganismos» (payaso preocupado), «La lavandería del área garantiza la eliminación de los microorganismos que tiene tu uniforme» (payaso feliz), «Si lavas el uniforme en tu casa puedes traer nuevos microorganismos al recinto sanitario» (payaso horrorizado) y «En la lavandería del área hay barreras sanitarias, controles microbiológicos y transporte seguro» (payaso satisfecho).

«Es algo preventivo, no hay un alto porcentaje de personal que se lleve el uniforme a casa, pero es muy cómodo no cambiarte y llevarte la ropa a casa», indica Maria Costa, coordinadora de la unidad, que señala que en el mundo anglosajón esto es algo «muy habitual». «Incluso en las series y películas ves profesionales que van en el metro vestidos de sanitarios», continúa. Costa insiste en que la campaña está basada en «evidencias científicas» y que para desarrollarla han consultado no poca bibliografía y literatura científica.

La campaña sobre no sacar los uniformes del hospital es sólo un punto más en todo el trabajo que se está desarrollando dentro del apartado de seguridad. Está previsto, también, recordar que los diferentes colores de la ropa de los profesionales (azul en consultas externas o gabinetes, verde en quirófano, lila en urgencias...) tiene un sentido: «Hay una serie de recomendaciones que se irán lanzando para incidir en este tema de hacer un buen uso de la ropa de trabajo». Todo esto, indica, se especificará en la guía de bienvenida que se está preparando para los recién llegados al Área de Salud pitiusa.

Infecciones graves

«Tenemos un problema. En los próximos años, la mayor mortalidad no va a ser ya por cáncer sino por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, fundamentalmente causadas por bacterias multirrestistentes. Es algo que está pasando en el ámbito global», afirma Susana Ramón, microbióloga de Can Misses, sobre estos microorganismos con los que es difícil acabar dado que han generado resistencia a determinados antibióticos. Ramón destaca que la alerta sobre los uniformes del hospital es una acción más de las muchas que se están haciendo para evitar su dispersión y tenerlas lo más controladas posible. De hecho, la microbióloga hace hincapié en la importancia no sólo de no sacar la ropa sanitaria del recinto hospitalario sino también, en algunos casos, de que no salga de una zona concreta. Los pijamas de quirófano, por ejemplo, no tienen que salir del bloque quirúrgico.

La ropa puede funcionar como reservorio de estos microorganismos, entre los que destacan por su gravedad el estafilococo áureo, pseudomonas aeruginosa, enterobacter cloacae y acinetobacter baumannii. Desde ese reservorio se pueden trasladar estas bacterias a las personas. «Si es alguien muy vulnerable puede enfermar de manera grave», indica la microbióloga, que señala que estas bacterias puede tenerlas también un paciente y pasarlas, a través de un pequeño contacto —«con las manos, con el fonendo, con la ropa...»—, a otra persona. «La forma de transmisión fundamental en el hospital es con las manos del personal, de ahí que sea importante la higiene de manos, pero también la ropa», comenta Ramón.

Dejar los uniformes en el hospital garantiza, además, que los trabajadores no llevan a sus hogares esos microorganismos. «También es un riesgo», reflexiona la experta, que recuerda que al llevarse la ropa a casa esos mismos trabajadores pueden llevar al hospital, a través de la ropa, bacterias que haya en su casa. «Ese intercambio continuo de bacterias no es bueno, hay que cortarlo. Las lavadoras de los hospitales son especiales. Tienes la seguridad de que eliminan todas esas bacterias que no deben estar en la ropa y que podrías transferirle a un paciente vulnerable», indica la microbióloga que explica que, para acabar con estos microorganismos, en la ropa es necesario lavarla a temperaturas altas durante, al menos, quince minutos. «Las del hospital son lavadoras que llevan unos controles que aseguran que funcionan bien y que se alcanza la temperatura adecuada», señala Susana Ramón, que insiste: «Siempre son paquetes de medidas, una única es poco, se trata de intentar muchas cositas: higiene de manos, lavado correcto de la ropa, identificar a los pacientes portadores de estas bacterias, pruebas moleculares de diagnóstico rápido, formación en enfermería sobre el cuidado aséptico de las vías...».

En la lavandería

«Aquí tenemos una barrera sanitaria. Es decir, que nunca se junta la ropa sucia con la limpia, hay un muro, como si fueran dos salas diferentes», detalla Joana Marí que, dentro de la unidad de control y seguimiento de la concesionaria, se ocupa de la lavandería del Hospital Can Misses. En la parte que ellos denominan «sucia» (donde llega la ropa que los profesionales han usado), los trabajadores de la lavandería llevan un equipo de protección individual para no contaminarse. Las prendas que proceden de los espacios de enfermedades infecciosas llegan, además, en unas bolsas especiales. Y no se mezclan con el resto.

Toda la ropa se lava a «como mínimo» 65 grados, 80 en el caso de la que llega desde infecciosas, «para asegurarte de que acabas con todos los microorganismos posibles». La ropa se mete en la lavadora (hay dos lavadoras de 195 kilos de capacidad y otra de 80 kilos) por la sala de «sucio» y sale directamente a la de «limpio», donde las altas temperaturas también son vitales: «La ropa pasa por un tren de secado que está a 130 o 150 grados. Es bastante imposible que queden restos de nada».

Cada día, en este servicio (que cuenta con Certificado de Calidad ISO9001e ISO14000 de Medio Ambiente) lavan unos 3.000 uniformes del personal de Can Misses, además de 3.000 prendas de ropa de cama y unas 2.500 toallas. En el lavado, detalla Marí, se emplean productos clorados, que no sólo eliminan los microorganismos sino que «garantizan la desinfección del agua que va a la red pública». Las precauciones continúan con el planchado y el empaquetado. Los uniformes se colocan en unos carros «cerrados» con los que se distribuyen por el hospital «para que no se contaminen en el traslado por los pasillos». Además, de forma rutinaria, se hacen controles microbiológicos, tanto de superficies como de prendas cogidas al azar, de todos y cada uno de los tipos —«plana, de rizo, uniformes, de paciente, de bebé...»—, y tanto húmeda, recién salida de la lavadora como ya seca. «Para asegurarnos de que no quedan restos de microorganismos», concluye.