El secreto del mejor ‘flaó’, el postre de Semana Santa en Ibiza

A las doce en punto se cierra el plazo de entrega de flaons, pero justo en el último minuto llegan Anna Llambric y Juanjo Riera. Su postre está aún caliente, recién salido del horno. «Lo tendríamos que haber preparado ayer para que reposara, pero hemos comprado esta mañana todos los ingredientes», explica la pareja.

Es la primera vez que se atreves a elaborar uno, siguiendo paso a paso la receta que les escribió la madre de Juanjo, y se han apresurado para participar en la primera competición de flaons en la plaza de Jesús. «Vimos un cartel en la iglesia ayer por la tarde anunciando el concurso», precisan.

Dinamización vecinal

La plataforma vecinal Jesús en Transició celebra actividades para dinamizar la plaza del pueblo durante diez sábados de otoño y otros diez en primavera. En esta estación, les quedan tres citas del programa, hasta el próximo siete de mayo.

"Antes el 'flaó' solo se preparaba para el domingo de pascua, porque era cuando había más quesos"

Durante estos meses, cada semana ofrecen un taller de hilar y tejer, impartido por Emma Segura. En cada de una de estas citas de los sábados se organiza alguna otra actividad específica. En esta ocasión, al coincidir con la Semana Santa, los integrantes de Jesús en Transició decidieron reivindicar el postre por antonomasia de estas fechas.

«Antes solo se preparaba para el domingo de pascua, porque era cuando había más quesos. Las cabras acababan de criar y había que aprovechar toda la leche», recuerdan Antonia Riera y Maruja Torres. Estas dos vecinas y amigas se presentan conjuntamente al concurso con un postre que cumple con el canon tradicional: una masa elaborada con harina, azúcar, huevo, semillas de anís, así como un chorrito de este licor, un pellizco de levadura y un poco de manteca.

Esta masa se extiende sobre una fuente y sobre ella se coloca el relleno, elaborado con azúcar, huevos, hierbabuena y queso que, en el caso de Antonia y Maruja, emplean de varios tipos. «Lleva queso de cabra fresco Ses Cabretes, uno fresco de oveja y un trozo de Esgueva», detallan.

Combinaciones de queso

Marga Galmes también emplea el indispensable queso de cabra fresco, además de un trozo de «Olmos rallado, que es un semicurado de cabra y vaca sin sal». Para que el relleno quede perfecto, advierte de que es indispensable amasar primero el queso con el azúcar y después añadirle los huevos «para que no se corte».

A Maribel Juan le gusta añadir limón rallado a la masa del flaó y también la aromatiza con un poco de zumo de naranja. «Como no tenía manteca, he usado aceite de oliva y tampoco tenía anís en casa para ponerle. He ido improvisando», bromea. Su relleno consta de queso fresco Ses Cabretes y un trozo de curado de oveja.

Al contrario que en Formentera, en Ibiza se suelen cubrir los 'flaons' con azúcar

Joan Costa trae un flaó «totalmente clásico», con queso ibicenco de Can Caus mezclado de cabra y oveja. Para este postre han participado tres generaciones de la familia, ya que él ha ejercido de pinche, su madre de chef y la pequeña Manuela, de tres años, ha batido los huevos y picado la hierbabuena.

«Yo no quería cubrirlo de azúcar, pero mi madre decía que si se presentaba a un concurso debía llevar», precisa Joan. Mientras que los flaones ibicenco se rematan con una capa de azúcar en grano, en Formentera no suelen recurrir a este añadido.

Hay un candidato que destaca por su volumen, con un grosor de unos cuatro centímetros, el doble que la media. Es obra de Miguel Ángel Perelló, que no puede asistir porque está trabajando en la cocina del Bar Aníbal de Santa Eulària. «Suele preparar cada semana y está de diez», valoran Raquel Carricondo y Carin Guasch, las dos amigas que se han encargado de traer el postre a Jesús.

El veredicto

El jurado, compuesto por seis personas, debe catar diez flaons y valorarlos con un máximo de cinco puntos. Hay tres premios, galardonados con cestas de Ecofeixes, vino, aceite y miel de Ibiza. El resultado es reñidísimo: Marga Galmes queda tercera y obtiene 22 puntos; Joan Costa es segundo, con 23, y gana María Juan, con 25.

«Me encanta preparar estas recetas típicas porque así recuerdo a mi madre, que faltó muy pronto», apunta la vencedora. «El domingo de pascua nos preparaba carne y, de postre, el flaó», detalla.

En su caso, su masa no lleva anís, ni en licor ni en granos matafaluga. «Si hubiera tenido en casa, le hubiera puesto», indica. «La masa lleva un chorrito de leche, pero porque parecía que no acababa mezclar, y bastante ralladura de limón», revela.