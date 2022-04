Andrés Palacios, jefe de Dermatología del Hospital Can Misses: «La alopecia tiene una repercusión psicológica mucho mayor en las mujeres»

El momento más comentado de la gala de los Oscar puso los focos en la alopecia femenina. El jefe de Dermatología del Hospital Can Misses, Andrés Palacios, destaca las consecuencias psicológicas que tiene en las mujeres quedarse sin pelo, mucho más graves que cuando quien se queda calvo es un hombre. Muchas, además de seguir los tratamientos, optan por usar pelucas, tatuarse las cejas o hacerse un trasplante capilar. El especialista insiste en la importancia de consultar con un dermatólogo antes de recurrir a esta última técnica, ya que no es efectiva en todos los tipos de alopecia.

¿Con los Oscar se ha puesto sobre la mesa la alopecia femenina?

Sí, ha salido a la luz un tipo de alopecia, la areata. Es autoinmune, como el lupus o la esclerodermia, tu propio cuerpo reconoce como extraño el folículo del pelo y lo destruye. Afecta a todos, pero en las mujeres tiene una repercusión psicológica o estética mucho mayor.

¿Hay más tipos de alopecia femenina?

Sí, y la más frecuente no es la que presenta la mujer de Will Smith, sino la que se presenta en placas, como redondeles, en cabeza, barba o cejas. El tratamiento suele ser a base de cremas, líquidos con corticoides o incluso inyecciones en la placa de alopecia. En algunos casos se toma un tratamiento oral, inmunosupresores o corticoides orales, como cuando hay una areata total, la que presenta Jada Pinkett, que afecta a todo el cuerpo cabelludo, o la universal, con la que desaparece el vello en todo el cuerpo: axilas, pubis, cejas... Ahora mismo, el que más usamos en primera elección son los pulsos de dexametasona, dar corticoides un par de días por semana. Conseguimos resultados buenos, pero disminuimos los efectos secundarios de los corticoides.

¿Hay otros tratamientos?

Inmunosupresores como la ciclosporina o el metotrexato, los damos a pocos pacientes porque tienen efectos adversos y hay que individualizar mucho. Siempre hay que decirle al paciente que es posible que cuando deje el tratamiento pueda volver la alopecia, que tiene una repercusión muy importante en la vida de las personas, sobre todo si quien se queda sin pelo es una mujer. A veces hay que recurrir a pelucas o a tratamientos estéticos para disimular la alopecia de cejas.

¿Se conocen las causas?

Como con cualquier enfermedad autoinmune, no. Se sabe que hay una causa genética y que influyen factores como es el estrés: problemas en el trabajo, una enfermedad, la muerte de un familiar… Hay personas que sufren un infarto de miocardio y a éstas se les cae el pelo. La experiencia nos dice que estas alopecias afectan a personas perfeccionistas o que se preocupan por los demás y que tienen una base genética. Ahora hay tratamientos novedosos, inhibidores de la JAK quinasa, se empleaban para otras enfermedades pero se ha visto que con este tipo de pacientes pueden funcionar. Son caros, se dan sólo en el ámbito hospitalario y a pacientes con alopecia areata grave, universal o total. Funcionan bien, pero no están exentos de efectos secundarios, como bajada de defensas o infecciones.

Hablaba del estrés. Imagino que es un círculo vicioso. Se te cae el pelo, te estresas y empeora.

Sí, es algo que vemos habitualmente en gente joven, adolescentes e incluso niños. Nace un hermanito, sufren bullying, les van mal los estudios y, si tiene esa base genética puede sufrir una alopecia areata. Cuando lo vemos en un adulto siempre le preguntamos si recuerda haber tenido calvas de niño. Afecta a gente joven y tiene una repercusión muy importante a nivel social.

Hablaba antes de pelucas y tatuaje de cejas como una posible solución.

Sí. La cara de una persona cambia completamente sin cejas. Hoy en día hay profesionales que hacen tatuaje de cejas espectaculares, muy naturales, parecen de verdad. Si a una persona le afecta, recomiendo que se lo haga. Hay unas pelucas, sistemas Fas, que parecen reales,aunque son caras y no están financiadas por la Seguridad Social. Hay otras alopecias que por desgracia no tienen más solución que el trasplante capilar, como la alopecia típica del hombre. Hay medicamentos que pueden pararla y mejorarla, pero revertirla es difícil.

De ahí el boom del trasplante capilar, imagino.

Sí, también para mujeres, porque que un hombre se quede calvo es habitual, pero una mujer... Existe la alopecia androgenética de patrón femenino. Si empieza de forma precoz a los 20 o 30 años igual esa mujer llega a los 60 años sin apenas pelo en la parte superior de la cabeza. Hay tratamientos muy buenos, como el minoxidil oral, o los inhibidores de la 5 alfa reductasa. Si a pesar de todo la alopecia progresa se puede plantear un trasplante capilar. Ha mejorado mucho la técnica, los resultados son naturales y como hay tanta competencia ha bajado mucho el precio.

¿Hay más alopecias?

Sí, la alopecia frontal fibrosante, que afecta básicamente a mujeres. No sabemos la causa, pero hemos visto un boom en su diagnóstico en los últimos 20 o 30 años. Seguramente se deberá a algún factor ambiental que desconocemos: hormonal, polución, alimentación… La mujer pierde el vello de las cejas y la línea de nacimiento del pelo se va desplazando hasta atrás y puede llegar a tener prácticamente calva la zona superior de la cabeza. No hay tratamiento curativo, pero se puede parar su progresión. No se recomienda el trasplante porque la propia enfermedad destruye el folículo del pelo que has puesto.

¿Y la alopecia postcovid?

Sí, el efluvio pelógeno, afecta sobre todo a los que tienen un covid grave, al cabo de unas semanas o meses se les cae el pelo a mechones. Se ve también en mujeres, en el postparto, o con enfermedades importantes. El cuerpo tiene un pico de estrés por una dolencia y por eso se cae el pelo, pero tiene buen pronóstico y un tratamiento sencillo. Hay que explicarlo porque la gente se asusta.

Ante la duda, ¿mejor ir al médico que pensar que es una tontería?

A ver, la caída del pelo es fisiológica. A todos se nos cae el pelo en una época más que en otra, en otoño o primavera. Es normal que una persona sana pierda unos cien pelos al día. Que cuando te peinas se queden pelos en el cepillo es lo normal. No tiene que implicar una enfermedad. Otra cosa es que tengas un círculo sin pelo en el cuero cabelludo. Eso es un problema. Lo más habitual es que sea una alopecia areata, pero también puede ser una infección del pelo o una tiña. La vemos habitualmente en niños con mascotas y últimamente en España se ha visto un mayor número de casos originados en peluquerías sin las medidas de higiene correctas.

Y está la alopecia que causa la quimioterapia.

Sí las causadas por medicamentos. La de la quimioterapia es la más conocida. La mayoría recuperan el pelo, pero una parte sufre alopecia postquimioterapia.

¿Cada vez la gente se preocupa más por su pelo?

Sí. Patología del pelo hay mucha y muy variada y la gente cada vez se preocupa más. Hay clínicas y centros hospitalarios con unidades de tricología, dedicadas al pelo, y una subespecialidad en dermatología, los tricólogos, que se dedican al tratamiento integral de los problemas del pelo, desde la alopecia más simple al trasplante capilar. Siempre que una persona tiene un problema de pelo, que acuda a un dermatólogo para un diagnóstico correcto y asegurar que el tratamiento, como un trasplante capilar, será efectivo. Después, ya se lo hará con quien considere, pero que antes acuda a un dermatólogo. De todas formas, en el tema del pelo va por modas. Antes los calvos eran guapos, luego ya no lo son, de repente vuelven a estar de moda y son atractivos… Lo mismo para con la barba. Ahora con, luego sin... Es fluctuante. Es un tema muy cultural. Igual dentro de unos años nos encontramos con que todos los que se han puesto pelo quieren quitárselo por moda.