Los tribunales confirman el archivo de la tramitación ambiental de una urbanización en Cala Corral de Ibiza

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears ratifica el archivo de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de los sectores 4.23 y 4.24 de Cala Corral, donde se proyecta una urbanización de algo más de 185.000 metros cuadrados en Cala Corral, con viviendas unifamiliares para alojar a una población de 325 personas y un establecimiento hotelero para 90.

La Comisión de Medio Ambiente de Balears decidió archivar la tramitación del expediente, en octubre de 2019, después de que el Ayuntamiento de Sant Josep no hubiera atendido sus requerimientos para la presentación de una serie de documentos, fundamentalmente una nueva propuesta de evaluación de impacto ambiental adaptada a la falta de agua en la zona. Sant Josep actúa como órgano sustantivo ante Medio Ambiente, pero es el promotor (Pinar Tarida SL) el que tiene que elaborar el estudio de impacto ambiental.

Hay que tener en cuenta que, tal como ya publicó este diario, la conselleria de Medio Ambiente emitió un informe en el que advertía de que no había suficientes recursos hídricos para el desarrollo de esta urbanización y que las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico de Balears (las tres desaladoras de la isla y el sistema de interconexión) tampoco garantizaban el caudal necesario. Este informe también concluía que las masas subterráneas tampoco tenían capacidad suficiente para cubrir «una nueva demanda».

El promotor de la urbanización alegó en sede judicial «la inactividad» del Ayuntamiento para tratar de que el tribunal levantase el archivo del expediente y permitiese que continuara su tramitación. Contra esta sentencia cabe recursos ante el Tribunal Supremo.

El fallo judicial destaca que el promotor achaca al Ayuntamiento «desidia en la tramitación», que provocó que dejase transcurrir el plazo de tres meses previstos en el requerimiento de Medio Ambiente (24 de mayo de 2019) para que presentase una evaluación de impacto ambiental adaptada a las alegaciones u objeciones formuladas durante el periodo de exposición pública. En concreto, la demanda de Pinar Tarida SL asegura que hubo «una total inactividad del Ayuntamiento» respecto a las solicitudes que le formuló, «a fin de solventar el único obstáculo» que existía en ese momento para la aprobación del proyecto de urbanización: la supuesta insuficiencia hídrica».

Falta de agua

Pero la sentencia agrega que «no es menos cierto» que, «en fechas coetáneas», el Ayuntamiento había requerido al promotor (24 de junio de 2019) que aportase determinada documentación, en particular la disponibilidad de agua suficiente para el desarrollo de la urbanización. El promotor contestó al Consistorio con una solicitud de autorización de autoconsumo a través de pozos (1 de agosto) con base a un informe de la dirección general de Recursos Hídricos del Govern (julio de 2018) en el que afirmaba que «no había ningún impedimento para otorgar una concesión de abastecimiento de agua potable desalada a una urbanización a partir de un sondeo de agua de mar».

En todo caso, el tribunal balear subraya que, aunque el archivo del expediente no refleje todos los trámites efectuados por el Ayuntamiento, «deviene irrelevante desde el momento en que se reconoce que no había concluido el previo trámite de alegaciones sobre el que debía elaborarse el informe [de impacto ambiental] a evaluar por Medio Ambiente».

«No se olvide que al requerimiento desatendido [mayo de 2019] le precedieron otros en el mismo sentido [como el de mayo de 2018] sin que en el transcurso del tiempo sirviese para resolver los problemas. Por tanto, las dilaciones no habían solucionado las dificultades, ni nada asegura que un mayor plazo sirviese a tal fin», indica la sentencia, que, además, agrega que «nada impide que se reinicie el procedimiento».

La sentencia concluye que la Comisión de Medio Ambiente da por finalizado el expediente porque Sant Josep no le remitió lo requerido, pero «no se puede asegurar que [la responsabilidad] sea exclusivamente imputable al Ayuntamiento y no al promotor, que no había podido elaborar el nuevo proyecto adaptado a las nuevas exigencias en materia de recursos hídricos».

Sant Josep no tiene claro si estos sectores se desclasificarán

A pesar de que inicialmente el Ayuntamiento de Sant Josep informó de que los sectores 4.23 y 4.24 de Cala Corral estaban afectados por el decreto 9/2020 de protección del territorio y, por ello, quedaban desclasificados, ahora no está tan claro. Así lo asegura un portavoz municipal, que apunta que los servicios técnicos deben evaluar si estos dos sectores reúnen las condiciones que preveía dicho decreto para que pasen a ser suelo rústico. En estos dos sectores, de más de 185.000 metros cuadrados, se proyecta una urbanización de chalés y un hotel para una población de 415 personas.