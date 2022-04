Condenan a la Autoridad Portuaria a pagar 7.653 euros por la caída de una ciclista por un charco en el puerto de Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a pagar una indemnización de algo más de 7.600 euros más los intereses a una mujer que sufrió una caída de su bicicleta, en junio de 2018, cuando circulaba por una rotonda del Muelle de Ribera del puerto de Ibiza. Su bicicleta se resbaló por culpa de un charco en la calzada, que se produjo tras la rotura de una conducción de riego de las plantas de la glorieta.

Pese a la oposición de la APB, la sentencia considera probada su responsabilidad en el accidente, que causó a la víctima daños en la cara (frente, labio, dientes y pómulo), en un hombro, una rodilla y un pie. Aparte de descargar la responsabilidad por «omisión» contra Valoriza Servicios Medioambientales, empresa contratada para el mantenimiento de la rotonda, por la rotura del sistema de riego, la APB achacaba la culpa de la caída a la ciclista por «conducta imprudente» puesto que «debió advertir la presencia del charco y adaptar la conducción a tal circunstancia».

Por su parte, Valoriza, que también achacó la culpa a la ciclista porque, al producirse la caída durante el día (a las 9 horas de la mañana), debió ver a tiempo la zona encharcada, alegó en sede judicial que el diseño de los pluviales de la rotonda no permite una evacuación ni reparación rápida en caso de avería y que, precisamente, esta fue la causa, de la cual no es responsable, del charco que provocó la caída.

La ciclista no tiene la culpa

El fallo judicial exime de culpa a la víctima porque entiende que, al producirse la caída en un día soleado, la aparición del charco «tenía un carácter más sorpresivo que en un día lluvioso, en el que se adapta la conducción a las condiciones de humedad de la calzada». Destaca, además, que al hallarse la zona encharcada en una parte de la glorieta, la configuración en curva de la misma impedía advertir previamente el charco y que no fue hasta pocos metros antes cuando la ciclista lo vio y, pese a darle al freno, «no fue suficiente para impedir la caída». También descarta que las lesiones pudieron haberse evitado en el caso de que la ciclista hubiera llevado el casco obligatorio, pues estas no se produjeron en la zona que este protege, sino en la boca, rodilla y muñeca.

El tribunal no acepta el criterio de la APB de que, descartada la culpa de la víctima, la responsabilidad recaiga en la empresa contratada para el mantenimiento de la rotonda y las zonas comunes del puerto. La entidad contratista, es decir la APB, ocupa «la posición de agente de la administración». «La APB que puede optar por sus propios medios o concertar dicho mantenimiento con otra entidad, responde frente a terceros de los daños y perjuicios causados por el servicio público, aunque lo sea por culpa in vigilando», destaca la sentencia, que agrega acto seguido: «Con independencia de la causa de la rotura de la conducción, la APB no puede eludir su responsabilidad en la vigilancia del estado del dominio público portuario y con ello adoptar las medidas correctivas ante elementos o circunstancias susceptibles de causar daños a terceros que no tienen el deber legal de soportarlo».

La ciclista reclamaba una indemnización de 13.179 euros correspondiente a los días de baja, las sesiones de fisioterapia para recuperarse y los gastos en una clínica odontológica por la pérdida de tres piezas dentales. Sin embargo, la sentencia reduce la cuantía al amparo del informe pericial, que consideraba excesivos, entre otras cosas, 127 días de perjuicio personal entre el inicio y el final de las sesiones de rehabilitación para recuperar la muñeca, que fueron 15.