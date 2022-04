Seis de cada diez pacientes covid ingresados en Ibiza superan los 70 años, según datos del Área de Salud pitiusa. En estos momentos se encuentran hospitalizados «con un diagnóstico de covid» un total de 24 personas, exactamente las mismas que hace una semana, la última vez que la conselleria balear de Salud ofreció estos datos. Todos ellos se encuentran en el Hospital Can Misses, a excepción de uno que está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, detalló la conselleria balear de Salud.

Todos ellos se encuentran en planta. Es decir, que las unidades de críticos de los centros sanitarios de la isla permanecen libres de covid. La situación es la misma que se registraba el viernes pasado (24 enfermos en planta y ninguno en la UCI) y que el 31 de marzo.

Desde la dirección del Hospital Can Misses matizan que únicamente la mitad de los ingresados, un total de doce, están en una planta covid, es decir, tienen un contagio activo. De la misma manera, insisten en que no todos los calificados como «pacientes covid» ingresaron por el virus, sino que a muchos de ellos se les ha detectado el contagio en el momento en el que acudieron al hospital por otras causas.

Un total de 14 de los 23 hospitalizados en Can Misses son hombres y nueve son mujeres, detallaron en el centro. Dos de ellas tienen entre 40 y 49 años, mientras que las siete restantes han superado ya los 70 años. En el caso de los hombres, esta última franja de edad es la más numerosa, con ocho ingresados. Hay dos que están en la década de los 60, tres que tienen entre 50 y 59 años y uno de ellos no ha cumplido los veinte. Desde Salud insisten en que esto no significa que esté ingresado por un caso grave de coronavirus sino que ingresara por otros motivos y se le detectara entonces el covid.

Hasta 54 días de ingreso

El tiempo medio que llevan ingresados estos enfermos es de diez días y medio. La mayoría no suman más de dos o tres jornadas en el hospital, pero hay una mujer que está cerca de alcanzar los dos meses en Can Misses: ayer acumulaba ya 54 días.

La conselleria balear de Salud señaló que hay once usuarios de residencias de Ibiza afectados por el coronavirus. Es una cifra mucho más alta que la semana pasada, cuando se habían detectado cinco positivos entre estas personas especialmente vulnerables en el caso de contagiarse. Uno de ellos permanece ingresado, indicaron desde Salud, que detalló, a través de su visor covid, que en las últimas 24 horas se han detectado 23 contagios en las Pitiusas (20 en Ibiza y tres en Formentera) en las pruebas que realiza de forma selectiva, únicamente a personas vulnerables, personal sociosanitario y pacientes que deben ingresar en un centro hospitalario.

Sube la incidencia

En los últimos siete días la incidencia del coronavirus ha aumentado tanto en Ibiza como en Formentera de forma generalizada. La única zona en la que la afectación del covid ha seguido reduciéndose es Santa Eulària. Vila vuelve a superar los 200 casos por cien mil habitantes a dos semanas y en todos los municipios, excepto Sant Josep y Santa Eulària, el indicador a una semana augura que la afectación seguirá subiendo. El municipio con la situación más complicada en este sentido es Sant Antoni, que registra 183,8 contagios a dos semanas y 139,7 a una.

En estos momentos, las Pitiusas se mantienen como las islas con menos contagios en relación a la población, aunque la diferencia con las otras islas se ha reducido en esta última semana.