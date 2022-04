La residencia artística ‘Figueretes’ exhibe sus primeros frutos en Ibiza

La promotora y directora artística de la Fundación Ses Dotze Naus, Ángeles Ferragut, se emociona al ver llegar a La Carpintería un autobús lleno de adolescentes. Son estudiantes de la Escola d’Art de Ibiza y van a ser los primeros en contemplar el resultado final del trabajo que han desarrollado los artistas de ‘Figueretes 2022’ durante sus ocho semanas de estancia en la isla. «Vamos a hacer de conejillos de indias», comenta con humor la directora del centro, Marian Ferrer. Ferragut la saluda efusivamente. No esconde su alegría ante esta visita inesperada. «Les había invitado a que se pasaran por el local uno de estos días para que vieran nuestro proyecto. Es el primer grupo grande que recibimos en La Carpintería», explica. «Venimos intrigados y con muchas ganas», asegura Ferrer antes de preguntar cómo pueden optar los alumnos de la escuela a una residencia de la Fundación ses Dotze Naus. «No nos habíamos planteado hacer residencias para artistas jóvenes no profesionales, pero lo podríamos considerar. Estamos abiertos a todo», le responde Ferragut. Mientras ellas conversan, comienzan a entrar los estudiantes en el espacio de creación y exhibición de la fundación, en pleno corazón del polígono industrial Can Bufí.

