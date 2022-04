Santa Eulària pide 8,5 millones para mejorar la competitividad

Desde las cofradías de pescadores de Ibiza y Formentera surgió en 2019 la iniciativa de realizar un estudio de las poblaciones de langosta roja que rodean las islas. El estudio lo lleva a cabo el Grupo de Acción Local para el Desarrollo de Ibiza y Formentera (Galef) en colaboración con los consells pitiusos y su objetivo es crear las bases para un futuro plan de gestión de la pesca de la langosta roja, con la colaboración de los mismos pescadores.

Las Balears fueron pioneras en la regulación de la pesca de la langosta roja en el Mediterráneo. Como consecuencia de estas acciones reguladoras, actualmente es una de las pocas áreas de este mar donde su pesca es rentable. Según la regulación actual, todos los ejemplares de menos de nueve centímetros de cefalotórax (cabeza) deben ser devueltos al mar, al igual de todas las hembras que estén ovadas. La veda para pescar langosta roja queda abierta en el mes de abril, pero en las Pitiusas no se empieza a pescar antes de principios de junio por la propia autorregulación de los pescadores. Esto se debe a que la marcada estacionalidad de las islas no ofrece salida comercial significativa hasta esta época. Esta situación tan extraordinaria favorece la estabilidad de los precios y una mejor conservación del stock. La langosta de Ibiza no se exporta fuera de la isla.

Desde 2019 el Galef trabaja junto a los pescadores de langosta para registrar todos estos ejemplares que se devuelven al mar y marcarlos con un código para su seguimiento. El objetivo del marcaje es proporcionar información del crecimiento y de la movilidad de las langostas, mediante el registro del momento de la suelta y el de la recaptura. Para llevar a cabo esta tarea es indispensable la colaboración de los pescadores profesionales, ya que ellos son los que están día a día en el mar.

Por primera vez desde que se realizan los marcajes en las Pitiusas se ha recapturado un ejemplar marcado en la campaña de 2019. Capturado por la misma embarcación que ayudó en su marcaje, ha registrado un crecimiento de 0,7 centímetros y un desplazamiento bastante reducido (a menos de medio kilometro), de manera que se ha mantenido en la misma zona.

Técnicas de pesca

Otro punto importante del estudio es conocer cómo se pesca. Se han registrado por primera vez las técnicas de pesca de Ibiza y se han establecido los primeros datos de rendimientos de captura. Se empieza a conocer así cuánto esfuerzo de pesca se requiere para obtener los ejemplares, dato importante para conocer el estado del stock de las islas. Los primeros resultados «son muy alentadores», señalan desde Galef, con un índice de capturas por red y día muy similares a los registrados en Mallorca y Menorca. Esta información preliminar «invita a pensar que la población de langosta roja de estas islas está en buen estado».

Para entender la dinámica de la pesquería de langosta en las Pitiusas hay que tener en cuenta que, al no haber subasta, el precio de las langostas es fijo todo el año, lo que conlleva que tan sólo se pesque los meses en que realmente hay demanda, evitando así los excesos de otras zonas del Mediterráneo. Las cofradías de Pescadores de Ibiza, con la colaboración del Consell, han sido pioneras en Balears en la identificación de las langostas capturadas localmente mediante un etiquetado individual en el momento de la comercialización. Esta práctica ha sido fundamental para destacar la calidad del producto y así poder mantener este tipo de pesca responsable.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado dos planes a la convocatoria ordinaria realizada por el Ministerio de Industria dentro de sus Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Consistorio solicita la llegada de fondos del Estado y del Govern para impulsar mejoras en la sostenibilidad y la competitividad como enclaves turísticos maduros de las zonas de es Canar, s’Argamassa y Cala Pada, así como de es Puig d’en Fita-Siesta.

Entre las mejoras se incluyen beneficios en materia de seguridad, movilidad sostenible y ecorresponsable a través de carriles bici o actuaciones en materia de eficiencia energética. En total, los proyectos supondrán una inversión de unos 8,5 millones de los que el Ayuntamiento aportaría una parte de la financiación.