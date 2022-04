El PSOE acusa a Vicent Marí de llevar la «política clientelar de Santa Eulària» al Consell de Ibiza

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza acusa al presidente, Vicent Marí, de llevar a la institución insular «la política clientelar del PP de Santa Eulària que ha funcionado toda la vida en este Ayuntamiento». El portavoz del PSOE en el Consell, Vicent Torres, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto a su homólogo en el Ayuntamiento de Santa Eulària, Vicent Torres, Benet, para analizar el caso de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’.

Este contrato, por valor de 250.000 euros, fue adjudicado durante el estado de alarma, en mayo de 2020, por la vía de emergencia a Fuera de Escena Ibiza SL. Esta empresa gestiona desde hace años sin concurso público el Teatro España y el centro cultural de Jesús y cuya administradora, hasta septiembre de 2020, era Míriam Juan, exconcejala del PP de Santa Eulària durante el primer mandato de Vicent Marí (2007-2011). Tras apreciar indicios de delito, la Oficina Anticorrupción de Balears ha trasladado el caso a la Fiscalía para que lo investigue.

El PSOE sostiene que está «cansado» de denunciar «el favoritismo y las prácticas clientelares del PP de Santa Eulària. «Todo el mundo de este municipio sabe de lo que hablamos. Son unas prácticas habituales que se han hecho con impunidad durante años», ha lamentado el portavoz socialista en el Consell, para agregar acto seguido: «Ha llegado el momento de parar estas prácticas basadas en el favoritismo, el clientelismo y destapar las que sean corruptas».

Torres ha indicado que el PSOE «no cuestiona si era o no necesario un contrato de emergencia para una campaña de promoción turística», sino «cómo se tramitó, incumpliendo claramente lo que marca la ley sobre el trámite de emergencia. Así lo dijo la viceinterventora de la institución, que «exigió la nulidad del contrato», ha recordado Torres. «Pero lo más grave no es que estemos ante un simple error administrativo. Pensamos, y esto es lo que investiga Fiscalía, que presuntamente se aprovechó el estado de emergencia para favorecer a una determinada empresa, a la cual el presidente Vicent Marí ya favorecía cuando era alcalde de Santa Eulària».

Torres ha anunciado que contactará con el conseller de Ciudadanos, Javier Torres, para que apoye la constitución de una comisión de investigación. De todos modos, su apoyo no sería suficiente en el caso de que la consellera tránsfuga, la exsocialista Marta Díaz, no votara a favor de esta propuesta.

Además, Torres ha criticado que el vicepresidente primero, Mariano Juan, «destacado miembro del PP de Santa Eulària, diga que el PSOE quiere montar un circo» con la comisión de investigación. «No respetan el trabajo de la oposición, no quieren ser fiscalizados y no quieren que se investigue. No extraña pues que este PP quiera cargarse la Oficina Anticorrupción».

Comunicado de Unidas Podemos

Por su parte, Unidas Podemos ha advertido esta tarde a través de un comunicado a PP y Ciudadanos que si se oponen a la constitución de una comisión de investigación «darán más motivos a la ciudadanía para desconfiar del procedimiento llevado a cabo en los contratos por emergencia».

El conseller de Unidas Podemos Antonio Saucedo ha destacado, en respuesta a las críticas del PP a la comisión de investigación, que «si de verdad preocupa la imagen del Consell, que se hubiese preocupado de hacer un proceso transparente». «Resulta muy alarmante que el PP diga que el sector turístico le suplicó una promoción así, ¿Y las familias que jamás recibieron las ayudas en época covid? ¿No suplicaron lo suficiente?», ha cuestionado la formación morada, que también ha lamentado que Ciudadanos no dejase claro su apoyo a la comisión de investigación: «En el pleno no habrá espacio para titubeos, tendrán que decidir si votar a favor o en contra».