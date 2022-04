La Policía Nacional de Ibiza comunica que los días 4 y 9 de abril se llevó a cabo la detención de un hombre de origen inglés de 25 años, y de un ciudadano de origen nigeriano, de 49 años de edad, a quienes se les imputa un delito contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se indicaba que los detenidos podrían estar al frente, como socios y administradores, de una empresa ficticia que estaría facilitando contratos falsos a trabajadores para poder acceder estos prestaciones económicas, incurriéndose por ello en delitos de falsedad documental y estafa.

Tras investigaciones por parte de la UCRIF y con el apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, se pudo determinar la participación de hasta 24 trabajadores en dicha empresa, coincidente con la pandemia, así como la existencia de otro socio administrador de la empresa.

Una vez localizados los trabajadores, los investigadores analizaron sus declaraciones, abriendo nuevas líneas de investigación, las cuales les llevaron a obtener pruebas que establecían la existencia de dicha empresa y del local donde llevaba a cabo su actividad, si bien sus responsables, no solo no habían hecho frente a sus obligaciones fiscales, no declarando actividad alguna, sino que tampoco habrían comunicado las altas y abono de las tasas correspondientes de sus trabajadores a la Seguridad Social.

Gracias a esta investigación se ha conseguido esclarecer un entramado empresarial, el cual durante un año ha eludido toda responsabilidad fiscal, vulnerando los derechos de hasta 24 trabajadores, los cuales habían sido considerados como responsables de un entramado del cual solo han sido víctimas, pudiendo ahora así reclamar sus derechos.