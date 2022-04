Ciudadanos abre la puerta a apoyar una comisión de investigación del contrato de ‘La vida Islados’ en Ibiza

Ciudadanos, socio de gobierno en el PP del Consell de Ibiza, deja abierta la puerta a apoyar la constitución de una comisión de investigación sobre la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’. Se trata del contrato por valor de 250.000 euros que se adjudicó a Fuera de Escena Ibiza SL por la vía de emergencia, en mayo de 2020, durante el estado de alarma.

Como esa temporada, la primera de la pandemia, fue fallida y se tuvieron que cerrar las puertas al turismo en agosto, finalmente el coste de esta campaña extraordinaria quedó en 163.000 euros. El PSOE y Unidas Podemos piden una comisión de investigación en el Consell, después de que la Oficina Anticorrupción de Balears haya apreciado indicios de delito y haya trasladado el caso a la Fiscalía.

El vicepresidente segundo, Javier Torres, de Ciudadanos, aseguró ayer que quiere conocer «los términos y condiciones de la comisión de investigación» que proponen los dos grupos de la oposición para decidir si la apoyan. «No es algo que descartemos, pero hay que hablar», dijo Torres, que incidió en que PSOE y Unidas Podemos deben concretar primero «los aspectos y puntos» que quieren tratar en esta comisión.

«Si se ha de planear de forma seria y sin montar un espectáculo, no es descartable. Es positiva cualquier medida en pro de la transparencia. Así lo hemos hablado el resto del equipo. Estoy a la expectativa, esperando, ya que me citaron explícitamente, a que me digan en qué consistiría. Tienen mi teléfono todos los consellers de la oposición», remarcó Torres, en respuesta a la petición de apoyo a esta propuesta de Unidas Podemos. «Es curioso que pidan en rueda de prensa nuestro apoyo y que nadie me haya llamado para explicarme en qué consiste exactamente esta comisión de investigación», agregó.

En todo caso, PSOE y Unidas Podemos no sólo necesitan el apoyo de Ciudadanos sino también de la consellera tránsfuga Marta Díaz para sacar adelante la comisión de investigación en el caso de que el PP se cierre en banda.

Torres destacó que «hay que evitar que [la comisión de investigación] se convierta en un espectáculo mediático». «No es bueno para la institución ni hace un favor a nadie. Insisto: máxima colaboración con la Justicia, que es lo que importa. Máxima transparencia. Todo el mundo ha conocido el expediente [de la campaña ‘La vida Islados’] desde el primer día, y ya está. No hay nada que esconder. Esta comisión de investigación dependerá de las condiciones o de las propuestas concretas que se planteen», reiteró.

Por su parte, el vicepresidente primero, Mariano Juan, del PP, considera la propuesta de la oposición de constituir una comisión de investigación como «una nueva ocurrencia». «La valoraremos», dijo Juan a bote pronto, para agregar acto seguido: «Se trata de un montaje político utilizando para ello a la Oficina Anticorrupción, que ha negado al Consell audiencia e incluso acceso al expediente y la documentación».

También apuntó que le parece «un poco absurdo» que los dos grupos de la oposición pidan una comisión de investigación cuando este asunto está ahora en manos de la Fiscalía. «No sabemos si ha abierto diligencias y ni si lo hará. Pero no es lo más normal del mundo que se abra una comisión de investigación política de algo que se investiga por otro lado [por la vía penal]», añadió.

«Catástrofe turística»

Mariano Juan abundó en que se evaluará esta posibilidad, pero luego advirtió de que el PP «no está abierto a montar circos mediáticos para seguir desprestigiando al Consell». En este sentido, el vicepresidente primero defendió que el expediente de contratación de la campaña de promoción turística ha estado «siempre» a disposición de los grupos políticos porque es «público».

«Es un contrato de emergencia que se tramitó ante una catástrofe turística, cuando sabíamos que a 10 días vista se abrían los mercados. Había que hacer una campaña de promoción turística de emergencia como no podía ser de otra manera», recordó Juan, que incidió en que, además, fue el propio sector turístico el que «suplicó» al Consell que hiciera esta campaña extraordinaria. «El Consell gobernó y estuvo acertado. Sacó adelante una campaña de promoción cuando hacía falta para que en Ibiza se pudiera trabajar y se trabajó en parte gracias a esta», recalcó

Asimismo, Mariano Juan recalcó que «otras administraciones», como el propio Gobierno central, en manos del PSOE y Unidas Podemos, hicieron «lo mismo». «También adjudicó contratos de promoción turística por la vía de emergencia y no pasó nada ni nadie lo cuestionó. Por ello, pienso que se trata de un montaje político, que se desinflará a medida que las investigaciones sigan adelante», concluyó el vicepresidente primero de la institución.