Recuerdos de un anarcosindicalista de Ibiza sobre la Guerra Civil y la posguerra

«Entre mi padre y yo no hubo solo una relación paternofilial sino que fuimos compañeros y amigos desde que yo era muy niño hasta su muerte». En estas palabras de Jean Serra se aprecia claramente el amor, el respeto y la admiración profunda que profesa el escritor por su padre, Vicent Serra Antonio (Ibiza 1913-1993), conocido como Vicent de na Dolors. Fue este vínculo tan especial con su progenitor el que le llevó a publicar en 2009 ‘Per memòria’, sobre su familia, y el año pasado a sacar un nuevo volumen en el que reproducía, corregidos y comentados, los escritos de este barbero anarcosindicalista pacifista en los que relataba sus vivencias desde su infancia. Este mes Jean Serra ha vuelto a sacar un nuevo volumen de ‘Per memòria’ (Círculo Rojo) con el subtítulo ‘Vivències d’en Vicent de na Dolors sobre la Guerra d’Espanya i la postguerra’. El libro, según adelanta el autor, lo presentará el próximo 20 de abril a las 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa en un acto conducido por Luis Ruiz, historiador y presidente del Fòrum per la Memòria Històrica.

Si en la obra anterior el escritor había seleccionado los escritos de su padre que se centraban en el periodo que iba desde su niñez hasta su partida a Valencia a bordo del motovelero ‘Cala Marçal’ en septiembre de 1936, en la nueva se recogen las vivencias que plasmó en papel entre ese año y enero de 1950, cuando corriendo peligro de ser asesinado, huyó clandestinamente de Ibiza en un llaüt rumbo a Argel. Las experiencias narradas por el padre de Jean Serra están comentadas y contextualizadas por el autor, que también adjunta «una antología de textos de ideólogos anarquistas no violentos», desde Pierre-Joseph Proudhon o Mijail Bakunin a George Orwell, concluyendo con unos apuntes del ‘Tao Te King’, de Lao-Tse, «una lectura muy importante para anarquistas de todo el mundo». El libro comienza en Valencia en septiembre de 1936 y relata, entre otras cosas, como Vicent Serra fue llamado a filas y estuvo luchando en el frente de Aragón. «Allí en abril de 1938 mi padre y un compañero fueron detenidos por los nacionales y conducidos al penal de Zaragoza», relata Jean Serra. Su padre estuvo preso durante cinco años y medio. «Pasó por campos de concentración y penales como el de Orduña, donde le torturaron, y, cuando acabó la guerra fue a parar a la cárcel modelo de Barcelona, donde, a pesar de ser considerado como preso transeúnte estuvo un año entero. Fue allí donde enfermó de tuberculosis. Después fue trasladado a la prisión de Ibiza y, debido a su estado de salud, se accedió a la prisión atenuada en su casa », continúa. En el libro se habla también de cómo una vez liberado, Vicent de na Dolors trató de sacar a la familia adelante como pudo después de que la barbería que había regentado junto a su hermano en Vara de Rey fuese requisada por una persona afecta al régimen de Franco. Las vivencias de Vicent Serra concluyen en este volumen con su huida a Argel.