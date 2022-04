PSOE-Reinicia denunció ayer «el abandono del barrio de ses Païsses y Can Bonet por parte del alcalde Marcos Serra y del resto del equipo de gobierno municipal de Sant Antoni». El grupo municipal certificó con imágenes «el abandono del Parque de ses Païsses», del que afirmaron que está en un «estado lamentable». Además detallaron los «inexistentes trabajos de jardinería en todo el barrio».

«Solicitamos que la concejala de Medio Ambiente, Neus Mateu, y el concejal de Vía Pública y Mantenimiento, David Márquez, coordinen las tareas de mejora en la jardinería y el mantenimiento en los espacios públicos de manera urgente, ya que el estado actual es una falta de respeto a los ciudadanos del barrio», apuntó el edil socialista Antonio Lorenzo.

«En las imágenes se puede apreciar la desatención por parte de ambas concejalías en el Parque de ses Païsses, donde la vegetación ha crecido sin control, desdibujando los carriles de paseo y donde en las zonas ajardinadas únicamente se ve la tela negra que debería estar cubierta por la habitual corteza de madera. También, es habitual que en casi toda la vía pública encontremos hierbajos que han crecido junto a las aceras», añaden desde el PSOE.

Lorenzo recordó que «es normal que crezcan hierbajos junto a aceras y paredes, lo que no es normal es que pasen meses y sigan ahí».

El grupo progresista también anunció que en el próximo pleno de este mes llevará una moción de control sobre «el crecimiento descontrolado y no planificado que está llevando a cabo Marcos Serra al frente de la concejalía de Urbanismo». PSOE-Reinicia recordó «la forma errática» en la que creció el barrio durante los gobiernos del Partido Popular y «que cuenta con numerosas calles sin aceras, por lo que los ciudadanos no pueden caminar de manera segura y mucho menos personas con necesidades especiales». Asimismo, Lorenzo afirmó que «en pleno 2022, nos hemos encontrado con situaciones de extrema gravedad relacionadas con nuevas construcciones de viviendas donde no se está exigiendo algo tan esencial como una acera que cuente con el espacio que marca la normativa».